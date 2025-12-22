【愛知・瀬戸】【12/27～12/29／売り切れごめん】1日10食限定「 瀬戸山麓牛を使用した～牛まぶし御前～」 合掌造り×囲炉裏で過ごす“今年最後のご褒美ランチ”！！｜自然薯茶屋

一膳で3度おいしい。味変が楽しいブランド牛【瀬戸山麓牛】を使用した「牛まぶし御前」

ウッドデザインパーク株式会社帰省や仕事納めにもご利用頂けます。岩屋堂紅葉まつりでは、1日20食限定ながら“完売が続いた”人気商品。その「牛まぶし」を、年末限定メニューとして自然薯茶屋でご用意しました。

香ばしく焼き上げた瀬戸山麓牛を、熱々ごはんにたっぷり重ねた“ご褒美の一膳”。

特製のたれに漬け込み、炭火でじっくり焼き上げることで、ひと口目から香りと旨みが立ち上がります。

まずはそのまま肉の味を堪能し、途中から薬味でキレを足し、最後は自然薯茶屋らしくとろろをかけて、とろける「とろろ牛まぶし」に。

そして〆は、かつおと昆布でとった出汁を注いで、さらりと上品な出汁茶漬けで。

使用するのは、瀬戸市・三国山山麓の豊かな自然環境で育てられた

交雑種のブランド牛「瀬戸山麓牛」。

口溶けの良い、あっさりとした脂身が特徴で、

年末の食事としても重たさを感じにくい味わいです。

合掌造り×囲炉裏で味わう「年末のご褒美時間」

どこか懐かしい雰囲気でお出迎え致します

自然薯茶屋は、白川郷から移築した合掌造りの古民家。

梁のある天井、木の香り、やわらかな灯り、囲炉裏の火--どこか昔を思い出す、なつかしい空気が流れています。

田舎に“帰ってきたような時間”をお届けします。

「食べに行く」だけでなく、「過ごしに行く」場所として。

仕事納めのご褒美に、帰省の合間の団らんに、ご家族三世代での外食にもおすすめです。

施設公式HP :https://wood-designpark.jp/seto/

■ 販売概要

販売期間：2024年12月27日（金）・28日（土）・29日（日）

販売数：各日10食限定（売り切れ次第終了）

自然薯茶屋では、年末限定メニューだけでなく、通年で楽しめる御膳や甘味もご用意しています。

自然薯御前・三昧（2,520円・税込）

自然薯のお刺身「すっとろ」や、自然薯入りの出汁巻き卵が入った自慢の一膳。

自然薯そば御前（1,780円・税込）

ごはん・汁物・お蕎麦付きでボリュームたっぷり。当店の定番人気。

いもうどん（1,180円・税込）

ふわふわの自然薯とろろをたっぷり使った、瀬戸市の名物うどん。

炭火焼お団子セット（1,200円・税込）

炭火で焼いたお団子を、5種類のたれで。甘味No.1メニュー。

特製・わらび餅（650円・税込）

きめ細やかなきな粉で、口に入れた瞬間とろける食感。

自然薯とろろ

宮崎県産の無農薬・無化学肥料にこだわって栽培された自然薯を使用。

帰省の合間のひとときに。

仕事納め後の自分へのご褒美に。

ご家族での静かな年末の食事に。

一年の締めくくりにふさわしい、

当店ならではの牛まぶしをぜひご堪能ください。

■施設概要

店名：自然薯茶屋（ウッドデザインパーク瀬戸内）

所在地：愛知県瀬戸市南山口町730

アクセス：

・ジブリパークから車で約3分

・東名高速道路「長久手IC」から車で約15分

・東海環状自動車道「せと品野IC」から車で約10分

営業日：通年営業（※天候により変更あり）

主な施設内容：

・グランピングテント（冷暖房・こたつ・ベッド・トイレ完備）

・日帰りBBQプラン／冬限定鍋プラン

・水遊びエリア（夏季）／芝生広場／アウトドア体験