小学生女子に大人気！《No.1シリーズ！》好評の伝記物語・第３弾!! 『No.1 感動 きずなの伝記物語』発売中！

株式会社日本文芸社

株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は『No.1 感動 きずなの伝記物語』（萩原弓佳 文・女の子の伝記物語研究会 編著） を2025年12月16日（火）より全国の書店・オンライン書店等で発売いたしました。

■マンガ×イラスト×読み物でわかる！

～母と娘、同志、友だち、どうぶつ～

歴史に名を残す偉人たちが、同じ夢や目標に向かって努力し、助け合いながら、たがいを高め合った深いきずなの物語

５組の女性たちが育んだ、きずなのテーマを紹介

【めざす医学のために 生涯つづいた同志のきずな】

困難をのりこえ、世界初の女性医師になったエリザベス・ブラックウェルと、近代看護の基礎をきずいたフローレンス・ナイチンゲール。

女性が専門的な仕事をするのがまだ難しかった時代に、それぞれの道で医療の発展を目指しながら、遠く離れた場所でも支え合った２人のきずなを描きます。

【平和のための科学を世界に伝えた 母と娘たちのきずな】

ノーベル賞を２度受賞した女性科学者マリー・キュリーと、母の研究を手伝い、自身もノーベル賞を受賞した長女イレーヌ、得意だった文章力と社交力で、父母や姉の科学の発展を願う気持ちを多くの人に伝えた二女エーヴ。

女性が科学者として認められにくかった時代に、

それぞれの方法で科学と平和に貢献した、母娘のきずなを紹介します。

【裏切りの時代でもゆるがない 友情のきずな】

全国統一を果たした豊臣秀吉の妻「おね」と、江戸時代までつづく名門前田家の礎となった前田利家の妻「まつ」。

裏切りがあたり前だった戦国時代、家同士が敵味方に分かれることがあっても決して変わらなかった、友のきずなを紹介します。

【思いやりと愛情にあふれた 四姉妹のきずな】

『若草物語』の著者ルイザ・メイ・オルコットと、

その物語のモデルになったルイザの姉妹--アンナ、ベス、メイ。

貧しさや病気など、さまざまな人生の困難に立ち向かい、互いを支えあいながら懸命に生きた姉妹のきずなを紹介します。

【大自然のなかで育まれた ライオンと人の信頼のきずな】

自然と動物を愛した女性、ジョイ・アダムソンと、彼女に育てられたライオンの子どもエルザ。

野生に帰ったあとも、エルザは子どもを見せに戻ってくるなど、動物と人間の間に生まれた、深い信頼と親愛のきずなを描きます。

■紹介人物にまつわる地理・歴史の解説ページも多数用意！

偉人たちのお話で心が動いたあとは、その人生や功績への理解が深まる充実のコラムを楽しめます。

「名前は聞いたことがあるけれど、どんな一生だったか知らない」

「人間関係や歴史を学ぶきっかけとしたい」

「ブックスタートや朝の読書活動などで読む本を探したい」

「興味がある偉人を探したい」人にもおすすめの１冊です。

お子さんへのプレゼントにも！

友だちとの関係で気になることや悩みごとがあったときに、この本のなかに解決のヒントを見つけられるかもしれません。総ルビ仕様で、低学年のお子さんもお読みいただけます。

■本書の目次

小学生女子が好きなマンガのタッチで、偉人のおはなしが読める！総ルビ仕様で、ちいさなお子さんも読みやすい一冊です。どんな人生を送ったのか年表で確認してみよう！偉人たちが活躍した時代背景も紹介来年のNHK大河ドラマは『豊臣兄弟！』。おねとまつのおはなしも！？地図や写真を掲載して、物語の舞台をわかりやすく解説します

●ブラックウェルとナイチンゲール

●キュリー母娘

●おねとまつ

●オルコット四姉妹

●ジョイ・アダムソンとライオンのエルザ

■書誌情報

書名：No.1感動 きずなの伝記物語

文：萩原弓佳

編著：女の子の伝記物語研究会

定価：1430円（税込）

判型：四六判

ページ数：256P

ISBN：978-4-537-22335-4

発売日：2025年12月16日

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10152305.html

