ベストセラー「キクタン」シリーズのキッズ向けバージョンが新装版に！ 『新装版 キクタンキッズ【初級編】』『新装版 キクタンキッズ【中級編】』『新装版 キクタンキッズ【上級編】』12月22日3点同時発売

株式会社アルク

株式会社アルク（本社：東京都品川区、代表取締役社長：田中伸明）より、新刊『新装版 キクタンキッズ【初級編】』『新装版 キクタンキッズ【中級編】』『新装版 キクタンキッズ【上級編】』の発売についてご案内申し上げます。

新装版 キクタンキッズシリーズ

音楽のリズムで単語を覚える人気シリーズ「キクタン」のキッズ向けバージョンです。イラストを見ながら、チャンツのリズムに乗って、重要な語彙を楽しく身につけられます。「初級」「中級」「上級」の3レベルあり、お子さんの英語学習歴や現在のレベルに応じて、無理なく学んでいけるようになっています。英検Jr.の受験対策にも最適です。

●必須語彙を無理のない学習ペースで

3タイトルとも、そのレベルに必須の語彙（それぞれ350～380語）を1日約8語のペースで学ぶ構成で、1日2ページずつ進めれば6週間で終えられます。飽きずに負担なく続けられ、達成感を味わえるボリューム設定です。

●「目」「耳」「口」「手」をフル活用して定着

どのレベルも、全学習語にイラストが添えられており、聴覚と同時に視覚を刺激することで語彙が定着します。また、チャンツを聞きながら自分で英単語を言ってみる、音声による質問に答える、などの「口を動かす」タスクを通じた定着もできるようになっています。また、各学習語のなぞり書きができるデザインにより、「手を動かす」ことでのインプットも可能です。

●会話や文の中での使い方も学べる

どのレベルも、チャンツ学習の後、音声を使った復習クイズなどに取り組みながら、学んだ語の自然な使い方もインプットできるよう構成されています。文を作ることやコミュニケーションにつながる学びが可能です。

※本シリーズの3点は、それぞれ『キクタンキッズ【初級編】』（2009年刊）、『キクタンキッズ【中級編】』（2009年刊）、『キクタンキッズ【上級編】』（2010年刊）の新装版です。

※対象レベル

初級編：英語学習歴半年程度～（幼児～小学校高学年）

中級編：英語学習歴1年程度～（小学校低学年～高学年)

上級編：英語学習歴2年程度～（小学校低学年～高学年）

新装版 キクタンキッズ【初級編】新装版 キクタンキッズ【中級編】新装版 キクタンキッズ【上級編】

＜商品情報＞

【タイトル】

『新装版 キクタンキッズ【初級編】』

『新装版 キクタンキッズ【中級編】』

『新装版 キクタンキッズ【上級編】』

【URL】

初級編：https://www.amazon.co.jp/dp/4757444249/

中級編：https://www.amazon.co.jp/dp/4757444257/

上級編：https://www.amazon.co.jp/dp/4757444265/

【価格】初級編：1,870円（税込）、中級編：1,870円（税込）、上級編：2,200円（税込）

【サイズ】B5判、初級編：112ページ、中級編：120ページ、上級編：132ページ

【付属商品】学習用音声（無料ダウンロード）

【ISBNコード】

初級編：978-4-7574-4424-9

中級編：978-4-7574-4425-6

上級編：978-4-7574-4426-3