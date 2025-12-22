株式会社Mobitectと株式会社サイエンス構造、ツーバイフォーモノコック工法、免震・制振構造の業務提携
株式会社Mobitect（本社：東京都港区、代表：田中 晋平）は、株式会社サイエンス構造（本社：東京都葛飾区、会長：高橋 治）と業務提携を本日2025年12月22日(月)にリリースいたします。
Mobile × Architect ＝Mobitect
「日本の建築をモバイル化し、世界のライフスタイルを変える」をVisionに掲げる建築会社です。
事業拡大に伴い、加盟工務店及び建築士を募集中
【公式ホームページURL】https://mobitect.jp(https://mobitect.jp)
業務提携の背景
機能性を兼ね備えた規格住宅
Mobitectのプロダクトはデザイン性が豊かな規格住宅でツーバイフォーモノコック工法に株式会社サイエンス構造の免震・制振構造技術である機能性を加えて、この度の業務提携に至りました。
株式会社サイエンス構造 会長：高橋 治 様(左)と株式会社Mobitect 代表取締役：田中晋平(右)
株式会社サイエンス構造 会長：高橋 治 様 受賞歴
2001年 グッドデザイン賞受賞
東京理科大学 理窓博士会 第二回学術奨励賞受賞
第13回 日本免震構造協会 協会賞受賞
2012年 日本建築学会 学会賞受賞
2025年 ジャパン・レジリエンス・アワード優良賞受賞
株式会社Mobitect 代表取締役：田中晋平
2023年 グッドデザイン賞受賞
2024年 能登半島地震復興支援
株式会社サイエンス構造について
「構造設計で社会をデザインする」
「守るべきもののために謙虚な姿勢で挑み続ける」
「亡くなった人の気持ちを感じながら構造設計する」
【会社概要】
社名：株式会社サイエンス構造
会長：高橋 治
博士（工学）/構造設計一級建築士、構造計算適合判定資格者/建築構造士、東京理科大学 工学部建築学科・教授
本社所在地：東京都葛飾区
資本金： 1,600万
事業内容： 一級建築士事務所、耐震診断、大臣認定の取得、建築部材の販売
HP：https://tus-o-takahashi.jp/sciencekozo-inc/(https://tus-o-takahashi.jp/sciencekozo-inc/)
株式会社Mobitectについて
Mobile × Architect = Mobitect
Mobitectは、「日本の建築をモバイル化し、世界のライフスタイルを変える」建築会社です。
【会社概要】
社名：株式会社Mobitect
代表取締役：田中 晋平
役員： 岡本 勇気、堀元 秀司
本社所在地：東京都港区浜松町2ｰ3ｰ8
WTC annex 11階
資本金： 5,000万
グループ会社： ウィング株式会社（出資会社）
事業内容： 一級建築士事務所、特定建設業、製造業、VC業
HP：https://mobitect.jp(https://mobitect.jp)