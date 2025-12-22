株式会社Mobitectと株式会社サイエンス構造、ツーバイフォーモノコック工法、免震・制振構造の業務提携

株式会社Mobitect


株式会社Mobitect（本社：東京都港区、代表：田中 晋平）は、株式会社サイエンス構造（本社：東京都葛飾区、会長：高橋 治）と業務提携を本日2025年12月22日(月)にリリースいたします。


Mobile × Architect ＝Mobitect


「日本の建築をモバイル化し、世界のライフスタイルを変える」をVisionに掲げる建築会社です。



事業拡大に伴い、加盟工務店及び建築士を募集中


【公式ホームページURL】https://mobitect.jp(https://mobitect.jp)


業務提携の背景

機能性を兼ね備えた規格住宅


Mobitectのプロダクトはデザイン性が豊かな規格住宅でツーバイフォーモノコック工法に株式会社サイエンス構造の免震・制振構造技術である機能性を加えて、この度の業務提携に至りました。



株式会社サイエンス構造 会長：高橋 治 様(左)と株式会社Mobitect 代表取締役：田中晋平(右)


株式会社サイエンス構造 会長：高橋 治 様　受賞歴

2001年　グッドデザイン賞受賞


東京理科大学 理窓博士会 第二回学術奨励賞受賞


第13回 日本免震構造協会 協会賞受賞


2012年　日本建築学会 学会賞受賞


2025年　ジャパン・レジリエンス・アワード優良賞受賞


株式会社Mobitect 代表取締役：田中晋平

2023年　グッドデザイン賞受賞


2024年　能登半島地震復興支援


株式会社サイエンス構造について

「構造設計で社会をデザインする」


「守るべきもののために謙虚な姿勢で挑み続ける」


「亡くなった人の気持ちを感じながら構造設計する」



【会社概要】


社名：株式会社サイエンス構造


会長：高橋 治


博士（工学）/構造設計一級建築士、構造計算適合判定資格者/建築構造士、東京理科大学 工学部建築学科・教授


本社所在地：東京都葛飾区


資本金： 1,600万


事業内容： 一級建築士事務所、耐震診断、大臣認定の取得、建築部材の販売


HP：https://tus-o-takahashi.jp/sciencekozo-inc/(https://tus-o-takahashi.jp/sciencekozo-inc/)






株式会社Mobitectについて

【会社概要】


社名：株式会社Mobitect


代表取締役：田中 晋平


役員： 岡本 勇気、堀元 秀司


本社所在地：東京都港区浜松町2ｰ3ｰ8


　　　　　　WTC annex 11階


資本金： 5,000万


グループ会社： ウィング株式会社（出資会社）


事業内容： 一級建築士事務所、特定建設業、製造業、VC業


