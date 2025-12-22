[笑いあり、涙あり、豪華景品あり][新春！夢向かいフェス]

特定非営利活動法人 地域ひといきhttps://select-type.com/ev/?ev=5aUAsOIPpFA

特定非営利活動法人地域ひといき（大阪府高槻市・理事長：小林聖司）は、１月４日（日）に２０周年記念講演会第二弾『夢に向かい講演会』を実施いたします。当日はご来場の皆様の中から、大阪・関西万博のとある国で使われた備品（100万相当品）が抽選で当たります。また、当日には日本の人たちの役に立てて欲しいと備品を譲ってくれた、とある国のマップへ感謝のメッセージを書いてください。それを万博の想い出品として、抽選で１名の方にお譲りします。皆様の暖かいメッセージをお待ちしています。

開催の背景

５年前に私は大切な友だちを自死で失いました。失ってから、初めて気づく、あることの大切さ。今、日本では電車内や駅構内、道端、レストランでも、みんな俯き加減でスマホの画面を見ている。そんな姿を少しでも変えたい。みんなが希望を持ち、夢（自分らしい自分）を抱き、上を向いて生きていく。そんな人を一人でも増やし、日本が明るく輝き、誇りある国にしていきたい。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/173666/table/6_1_ce77cec780001549491c4dc4e32a4fee.jpg?v=202512220152 ]

プログラム・内容

当法人インスタグラムをご参照ください。

https://www.instagram.com/reels/DSZiVGKkm3O/

参加方法

申込ページをご参照ください。

https://select-type.com/ev/?ev=5aUAsOIPpFA

前売券は事前決済必須。当日券は一律1,000円です。

問い合わせ先

https://lit.link/tiikihitoiki特定非営利活動法人 地域ひといき]

理事長：小林 聖司

ＨＰ：https://lit.link/tiikihitoiki

ＴＥＬ：090-9545-5555

e-mail：tiiki-hitoiki@wakuwaku.zaq.jp