Singer Reimagined（シンガー・リイマジン）がオフィス麦野と日本市場におけるパートナーシップ締結を発表

＜5年越しの対話と進化、ブランド上陸の背景＞

この度の日本上陸は、約5年前の初対面以来、Singer Reimagined （シンガー・リイマジン）CEO マルコ・ボラッチーノ（Marco Borraccino） 氏とオフィス麦野代表 麦野 豪 がブランド哲学・製品思想を共有し続けてきた対話の積み重ねの結果として実現したものです。

この度のパートナー締結により、オフィス麦野（Mugino & Co. 株式会社）は、日本市場におけるブランドマーケティング及びディストリビューションマネジメントを行います。

＜Singer Reimagined（シンガー・リイマジン）について＞

Singer Reimagined（シンガー・リイマジン）は、ポルシェ911の再構築で世界的評価を得るSinger Vehicle Design （シンガー・ヴィークル・デザイン）の哲学を背景に、2015年にイタリア人時計デザイナーのマルコ・ボラッチーノ（Marco Borraccino）氏と、Singer Vehicle Design （シンガー・ヴィークル・デザイン）の創設者であるロブ・ディッキンソン（Rob Dickinson）氏との出会いから生まれた時計ブランド。クロノグラフの概念を再発明する革新的ブランドとして注目を集めています。

ロブ・ディッキンソン氏（左）とマルコ・ボラッチーノ氏（右）

Singer Reimagined（シンガー・リイマジン）は、デザイン・工学・現代性を融合したスイス独立時計ブランド。クロノグラフの再発明、伝説的ムーブメントの再生、設計思想の革新を通じ、「Reimagined（再構築）」「Restored（継承）」「Reborn（未来創造）」の3つの哲学で新たな時計価値を提示しています。

独立時計愛好家から高い支持を受け、限定コレクションや特別仕様を少量生産することで、希少性と価値を維持しています。

また、ムーブメントはジャン・マルク・ヴィダレッシュ氏が率いるアジェノー社が開発を担当、コンセプト、デザインだけでなく、技術的にもかなりハイレベルな３拍子が揃ったブランドと言えます。

＜パートナーシップ契約締結を受けての代表者コメント＞

Singer Reimagined（シンガー・リイマジン）CEOマルコ・ボラッチーノ氏コメント

「日本は世界の時計コレクション市場において非常に重要な存在であり、オフィス麦野とのこの新しいパートナーシップを開始できることを大変嬉しく思います。日本の時計愛好家は、伝統と革新を併せ持つスイスのクラフツマンシップを深く理解し、希少性の高いタイムピースを評価する方々です。

私たちのコレクションは、素材、ムーブメント、デザイン、着用体験のすべてにおいて比類ない独自性を持っています。今回の日本展開は、Singer Reimagined（シンガー・リイマジン）の世界観をより深く伝える第一歩となるでしょう。オフィス麦野は、スイス時計の理解・日本市場への洞察・情熱と専門性において高い評価を得ている企業です。この協業によって、日本におけるSinger Reimagined（シンガー・リイマジン）の価値を最大限に高められると確信しています。」

オフィス麦野代表 麦野 豪 コメント

「代表Marco Borraccino氏とは約5年前に出会い、ブランドの成長を継続的に見守ってきました。Singer Reimagined（シンガー・リイマジン）はこの数年、スイス時計界において復刻でも王道追従でもない、第3の価値＝クロノグラフの再発明 という独自のポジショニングを確立。世界的な独立時計ブームの最中、ブランドとして十分な成熟を果たし、満を持して日本市場参入の合意に至りました。

日本は、機械の美しさや情緒を大切にする文化が深く根付いています。Singerの哲学は、日本の時計愛好家の皆様に必ず受け入れられると確信しています。今回の正式な日本上陸を心より嬉しく思うとともに、長期的なブランド価値構築をSingerと共に進めてまいります。」

＜時計の概念をリイマジン（再構築）するコレクション＞



１.TRACK 1 コレクション：中央積算式クロノグラフを再発明した代表作

TRACK 1は、Singer Reimagined（シンガー・リイマジン）の象徴的存在であり、クロノグラフの計測情報（秒・分・時）をすべて文字盤中央に集約した「世界初の機械式“中央表示クロノグラフ」です。

約10年におよぶ開発期間を経て完成した独自ムーブメント「AgenGraphe 6361」を搭載し、“経過時間こそが最も重要である”という明確な思想のもと、圧倒的な視認性と操作性を実現しました。モータースポーツに着想を得たネオ・ヴィンテージデザインと先進素材の融合により、機械式クロノグラフの新たな到達点を示すコレクションです。

2018年にはGPHG（ジュネーブ時計グランプリ）クロノグラフ部門を受賞しています。



TRACK 1 BOLD EDITION



価格：1210万円（税込／予価）

REF： SR006

※25ピース限定

２.FLYTRACK コレクション：“1分”を極限まで研ぎ澄ましたフライバック秒針

FLYTRACKは、中央秒針をワンプッシュで即座にゼロリセット＆再スタートできる独自機構を搭載した、極めてミニマルかつ実用的なクロノグラフです。従来のクロノグラフのような複雑な操作を必要とせず、「必要な瞬間に、瞬時に計測できる」という新たな価値を提示。

心拍を測るパルソメーター、速度を測るタキメーター、距離を測るテレメーターなど、

用途特化型ツールウォッチとして展開され、計測する行為そのものを“楽しむ時計”へと昇華しています。



FLYTRACK Barista

価格：671万円（税込／予価）

REF： SR106

※30ピース限定

３.1969 コレクション：クロノグラフ誕生の伝説の年へのオマージュ

1969年は、世界で初めて自動巻クロノグラフが誕生した伝説の年。Singer Reimagined（シンガー・リイマジン）は、この特別な年に敬意を表し、あたかも「1969年当時に存在していたかのような時計」を現代技術で再構築しました。

1969 クロノグラフ：

中央表示クロノグラフと60時間計測というシンガー哲学を40mmケースに凝縮



1969 タイマー：

3針構成ながらフライバック零リセット機構を備えた高機能タイマー

ドーム型サファイア風防、ピアノブラックラッカーダイヤル、新設計のメタルブレスレットなど、クラシックとモダンが高度に融合したエレガントなコレクションです。



1969 COLLECTION TIMER SUNRAY GREY

価格：726万円（税込／予価）

REF： SR301-S

※年間25ピースの限定生産

４.DIVETRACK（ダイブトラック）：24時間中央表示を備えた、唯一無二のダイビング・クロノグラフ

DIVETRACKは、世界で初めて“24時間中央表示クロノグラフ”を備えたダイバーズウォッチという前人未到の機構を実現したプロフェッショナルツールです。

1本の時計で

潜水時間 水面休息時間 飛行可能までの待機時間

をすべて管理できる構造を持ち、ダイバーの安全管理を機械式時計のみで完結させます。

300m防水、チタンケース、ヘリウムエスケープバルブを備え、世界限定25本のみの生産という極めて希少なモデルです。



DIVETRACK Automatic 24H Central Chronograph

価格：1958万円（税込／予価）

REF： SR401

※年間25ピースの限定生産



＜Mugino & Co./オフィス麦野について＞

オフィス麦野は代表の麦野豪が数々のラグジュアリー・ブランドのリポジショニングを手掛けた後に独立・設立し、様々な業界で企業やブランドのブランド・マーケティングやリポジショニング業務を請け負うコンサルティング・ファーム。それまでのラグジュアリー・ブランドの経験から、富裕層関連ビジネスにおいては、媒体・流通・顧客・オピニオンリーダーとの人脈を豊富に有している。北米、台湾、マレーシア、グアム、スイスにそれぞれ現地法人を設立し、海外ブランドのアジア進出や日本企業の海外進出支援の足掛かりを固めている。

Mugino & Co.株式会社は、オフィス麦野グループ内において、独立系時計ブランドを中心に、アート・宝飾・ラグジュアリー商材を取り扱う専門企業。国内外のブランドのリポジショニングや富裕層マーケティングに強みを持ち、日本市場での独立時計文化の定着を目指している。



