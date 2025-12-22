ECサイトでの買い物についての消費者調査

【調査結果サマリー】

お客さまの声を最先端の分析でファン増加につなげる企業、株式会社ファンくる（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口敬人）は、「ファンくる」会員を対象に、定期的に消費者の意識調査を実施しています。今回はECサイトについて、ECサイトでの購入頻度や、年末年始にECサイトでセールを利用したい割合など を「ファンくる」会員862名（男性216名、女性646名）に調査を実施しました。

ECサイトでの購入頻度は「月に2~3回程度」が33%と最多でした。ECサイトで購入する際に重視する点は「価格の安さ」83%が最多で、次いで「商品の品質」56%でした。年末年始にECサイトでセールを利用したい方は81%、特に40代で年末年始のセールを利用したい方が多い傾向にあります。セールで購入したい商品カテゴリは「食品・飲料」が62%と最も多く、次いで「日用品・ヘルスケア」50%、「ファッション」45%でした。

本調査ではこれ以外に各ECサイトに対するイメージや、知っているECサイトなど全30問で回答を得ています。

【調査概要】

調査方法：インターネット調査

調査対象：一般消費者

回答者：「ファンくる」に登録している全国150万人のユーザー

回答者数：862名（男性216名、女性646名）

調査時期：2025年11月26日～12月6日

調査項目：ECサイトでの購入についての消費者調査

設問数：30

※グラフの構成比は小数点以下を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合がございます。

