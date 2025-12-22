『成瀬は天下を取りにいく』LINEスタンプ　配信開始のお知らせ

株式会社Creative Plus

　株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、『成瀬は天下を取りにいく』（(C)宮島未奈／ざしきわらし／新潮社）のLINEスタンプを配信開始したことをお知らせいたします。　





■配信はこちらにて


LINEスタンプ　成瀬は天下を取りにいく（1点 100 コイン／250 円）
LINE STORE　 https://line.me/S/sticker/32177440



■『成瀬は天下を取りにいく』とは


中2の夏休みの始まりに、幼馴染の成瀬がまた変なことを言い出した。


コロナ禍、閉店を控える西武大津店に毎日通い、中継に映るというのだが……。


さらにはM-1に挑み、実験のため坊主頭にし、二百歳まで生きると堂々宣言。今日も全力で我が道を突き進む成瀬から、誰もが目を離せない！　


話題沸騰、圧巻のデビュー作。




【作品情報】


作品HP　https://www.shinchosha.co.jp/special/naruten/


公式X 　https://x.com/naruseakari_off



※参考情報



・株式会社エムアップホールディングス


代表取締役　　　美藤宏一郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業


URL https://m-upholdings.co.jp/



・株式会社Creative Plus


代表取締役　　　加藤周太郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業


URL　　 　　　　http://www.creativeplus.co.jp/



■本件に関するお問い合わせ先


株式会社Creative Plus


お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp




以上