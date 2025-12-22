『成瀬は天下を取りにいく』LINEスタンプ 配信開始のお知らせ
株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、『成瀬は天下を取りにいく』（(C)宮島未奈／ざしきわらし／新潮社）のLINEスタンプを配信開始したことをお知らせいたします。
■配信はこちらにて
LINEスタンプ 成瀬は天下を取りにいく（1点 100 コイン／250 円）
LINE STORE https://line.me/S/sticker/32177440
■『成瀬は天下を取りにいく』とは
中2の夏休みの始まりに、幼馴染の成瀬がまた変なことを言い出した。
コロナ禍、閉店を控える西武大津店に毎日通い、中継に映るというのだが……。
さらにはM-1に挑み、実験のため坊主頭にし、二百歳まで生きると堂々宣言。今日も全力で我が道を突き進む成瀬から、誰もが目を離せない！
話題沸騰、圧巻のデビュー作。
【作品情報】
作品HP https://www.shinchosha.co.jp/special/naruten/
公式X https://x.com/naruseakari_off
