レブコム、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」とWeb会議解析AI「MiiTel Meetings」を、楽天モバイルの法人のお客様向けに提供開始

株式会社RevComm

株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）は、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」を、楽天モバイル株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：矢澤 俊介）の法人のお客様向けに提供開始します。これによりレブコムは、楽天モバイルの法人のお客様に対して電話、Web会議、対面会話という、コミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化をサポートします。

音声解析AI「MiiTel」は、電話・オンライン面談・対面会話という、口頭で行われるすべてのコミュニケーションの録音、文字起こし、議事録作成、さらに感情分析や話し方解析を一気通貫で行うことができる特徴を備えています。さらにその内容は自動で社内システムに連携され、ビッグデータとして保存・社内共有し、営業・カスタマーサクセス担当者の応対品質向上やノウハウの蓄積、営業活動における提案の高度化、さらには商品の改善やマーケティング活動に活用することができます。



レブコムは、これまで、楽天モバイルの法人のお客様向けに電話解析AI「MiiTel Phone」の提供を行ってきました。このたび新たに対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」の提供を開始することにより、法人のお客様に、すべての口頭コミュニケーションのビッグデータ化という新たな価値を提供します。

音声解析AI「MiiTel」はすべての会話データを集約し、資産として価値を創出

株式会社RevComm 代表取締役 会田 武史 コメント

このたび、楽天モバイル様に音声解析AI「MiiTel」の全プロダクトをご提供いただくこととなり、大変光栄に思うとともに、今後の連携にも大きな期待を寄せております。

「MiiTel」は、営業活動の可視化とセルフコーチングの促進を通じて、これまで多くの企業様のDX推進・AI活用 をご支援して参りました。「MiiTelで営業が大きく変わった」「DX・AI活用が一気に進んだ」といったお喜びの声をいただいております。

楽天モバイル様を通じて「MiiTel」をご提供いただくことで、より多くのお客様にご利用いただけるようになります。 電話・対面・オンライン──すべてのチャネルでの音声コミュニケーションを、ビッグデータとして蓄積・活用できる新たな環境が生まれます。結果として、営業組織の高度化のみならず、プロダクト開発やマーケティングにおいても、お客様の声を起点とした仮説検証と改善のスピードが飛躍的に高まることを期待しております。

また、生成AIの進化に伴い、「MiiTel」で蓄積された音声データをもとに、各企業が自社独自のモデルを構築する動きも始まっています。これは、音声を新たな資産として捉え、競争優位の源泉とする新しい時代の到来を示していると感じております。

レブコムは今後も、「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと、「MiiTel」ブランドの提供価値をさらに高め、より多くの企業様の売上向上・生産性向上・働き方改革に貢献してまいります。

株式会社RevComm 会社概要

「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。

電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」の提供を通じ、 コミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化を実現します。 2023年4月にはアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2023年5月にはデロイト トーマツ グループ「 Technology Fast 50 2022 Japan」で1位を受賞、2025年1月にはCES(R) 2025 にてAI部門でイノベーションアワードを受賞しました。

・企業名 ： 株式会社RevComm

・所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階

・代表者 ： 会田 武史

・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発

・企業サイト： https://www.revcomm.com/ja/

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です