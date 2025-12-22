【大丸下関店】2026年初売りは1月3日(土)

株式会社 大丸松坂屋百貨店2026大丸下関店初売りは1月3日(土) ※1月1日(元日)・2日(金)は店休日

2026大丸下関店初売りは1月3日(土)、午前10時開店(予定)です。1月3日(土)初売り開店時は混雑が予想されます。お客様の安全確保のため、1階正面玄関を早めにオープンする場合がございますので、ご了承くださいませ。

正月開運富くじ、初夢福袋、「本町KAMERIYA」POP UP SHOP、真多呂人形変わり雛 作品特別展示などイベントやクリアランスセールをお楽しみください。

シーモール・大丸下関店共同イベント 正月開運富くじ

空くじなし、商品券2,000円分以上が、必ず当たる！

2026年1月3日(土)・4日(日)、各日先着500本、合計1,000本(1回2,000円・お1人様2回まで)

10:00～無くなり次第終了

販売場所：シーモール2Fセントラルコート

*当日朝9:00よりシーモール1F正面玄関より会場まで、ご入場・整列いただけます。混雑時には購入確約整理券を配布いたします。

1等：商品券30,000円分(シーモール商品券15,000円分・大丸商品券15,000円分)、3本

2等：商品券10,000円分(シーモール商品券5,000円分・大丸商品券5,000円分)、10本

3等：商品券 5,000円分(シーモール商品券2,500円分・大丸商品券2,500円分)、20本

4等：商品券 4,000円分(シーモール商品券2,000円分・大丸商品券2,000円分)、70本

5等：商品券 3,000円分(シーモール商品券1,500円分・大丸商品券1,500円分)、100本

6等：商品券 2,000円分(シーモール商品券1,000円分・大丸商品券1,000円分)、297本

※シーモール商品券の有効期限は2026年3月31日(火)です。お釣りはでません。額面以上でご利用ください。※大丸商品券の有効期限はありません。お釣りは出ます。

新春、幸運をまとう特別なひと袋 初夢福袋

2026年1月3日(土)から全館にて、菓子1,080円(税込)～宝飾1,000,000円(税込)まで3,000個以上を販売いたします。

「本町KAMERIYA」POP UP SHOP

2025年12月27日(土)→2026年1月4日(日)※1月1日(元旦)・2日(金)は店休日。

地階特設会場

山口市の人気パティスリーが大丸初登場。

パティシェの手仕事が織りなす上質な焼き菓子たち。素材にこだわったマカロン、奥深さと軽やかさが調和するバターサンド、焼き菓子一番人気のディアマンなど、選りすぐりの品々をご紹介いたします。

<商品の一例>バターサンド(レーズン)税込335円

雛(ひな)人形で世相を振り返る 第81回真多呂人形変わり雛 作品特別展示

歌舞伎ブーム到来雛＝株式会社 真多呂ご提供

2025年12月27日(土)→2026年1月9日(金)、4階「大ひな人形展」特設会場※1月1日(元旦)・2日(金)は店休日。

毎年恒例の、雛人形で世相を振り返る「変わり雛」を展示いたします。

東京都台東区上野の人形メーカー 株式会社 真多呂が2025年11月27日に発表した

「初の女性首相誕生雛」「55年ぶり万博雛」「席巻！Z世代アスリート雛」「日米野球殿堂入り雛」「歌舞伎ブーム到来雛」「令和の米騒動雛」の6組の作品(非売品)を大丸下関店にて特別展示いたします。

誠に勝手ながら、2025年12月31日(水)は7階レストラン街を含め全館午後6時にて閉店とさせていただきます。(レストラン街のオーダーストップは午後5時)※1階スターバックスコーヒーは午後7時まで

2026年1月1日(元日)・2日(金)は店休日、1月3日(土)より営業いたします。

2026年1月のイベントをあわせてご紹介いたします。

全国有名うまいもの大会

2026年1月7日(水)→13日(火)

午前10時～午後6時※最終日は午後5時閉場

6階催事場

京都/ハイライト食堂や宮城/ヴィクトリアンカフェなど初登場が8店、人気のグルメや話題のスイーツまで全国23都道府県・計44店のうまいものがお楽しみいただけます。

第45回下関書道連盟展 第75回下関学生書初書道展 (併催)学生による"郷土の地名を書こう"

2026年1月15日(木)→1月19日(月)

午前10時～午後6時※最終日は午後5時閉場

6階催事場

幼児・小学校・中学校・高等学校の児童・生徒による作品845点、下関書道連盟会員の力作95点を展示いたします。(併催)学生による"郷土の地名を書こう"は241点の作品展示です。

主催：下関書道連盟

協力：エキマチ下関推進協議会

後援：下関市・下関市教育委員会・下関市文化協会・毎日新聞社

協賛：株式会社 大丸松坂屋百貨店

【株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸下関店】

場所：〒750-8503 山口県下関市竹崎町4-4-10

代表電話：050-1783-1000 10:00→18:00受付

HP：https://www.daimaru.co.jp/shimonoseki/

Instagram：https://www.instagram.com/daimarushimonoseki/

Facebook：https://www.facebook.com/daimaru.shimonoseki

X：https://twitter.com/daimarushimo