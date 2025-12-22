「最短最速で「説明上手」になれる思考法」と題して、株式会社士教育／教育コンテンツ・プロデューサー／人材育成戦略家 犬塚 壮志氏によるセミナーを2026年1月28日(水)に開催!！

株式会社 新社会システム総合研究所

最短最速で「説明上手」になれる思考法

-説明のうまい人が頭においていること-

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26020

株式会社士教育 代表取締役

教育コンテンツ・プロデューサー

人材育成戦略家

犬塚 壮志 氏

２０２６年１月２８日（水） 午後１時～３時

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

・説明そのものに苦手意識のある方

・説明のやり方を学んでも、なぜかスキルの向上を実感できない人

・説明スキルの上達に壁を感じている人

一生懸命説明しているのに、『で、結局何が言いたいの？』と聞き返されてしまう・・・」

「良かれと思って情報を詰め込んだら、相手が『情報過多』で思考停止してしまった・・・」

「正しいことを言っているはずなのに、なぜか相手に響かず、不機嫌な顔をされてしまう・・・」

「説明がうまい人」と「そうでない人」の違いは、小手先のテクニックではありません。それは、説明を始める前に「何を頭においているか」という、根本的な「マインド」の違いにあります。多くの人は、無意識に「自分中心」で物事を考え 、「自分が知っていることは相手も知っているはずだ」というバイアスに陥っているのです。

本研修では、元・駿台のカリスマ講師で、認知科学を専門とする犬塚氏が、実践から学んだことと科学的な学術知見に基づき、誰でも「説明上手」になれる思考法を徹底的に解説します。具体的には、まず説明のゴールを「上手く話す」ことから、「相手に理解してもらい、行動してもらう」ことへと再設定します。その上で、「モレなく全部伝える」という呪縛から逃れ、「相手が知りたい順番」で話す技術や、一方的な説明を双方向の「キャッチボール」に変える説明術を学びます。「説明はセンスではなく、誰でも身につけられるスキルである!」 ことを一緒に体感しましょう。

なお、普段は研修会社主宰での企業向けオープン参加募集のセミナーには登壇せず、実は今回が約1年半ぶりの登壇。そのため、ここでしか聞けない話も満載。次回開催も未定のため、ぜひこの機会に受講をご検討ください。



１．説明の基礎知識

・なぜ、テクニックを学んでも説明がうまくならないのか？

～説明スキルが上達しないたった１つの根本問題～

・そもそも、「説明」とは何か？

・説明スキルを上達させる「3つのコツ」



２．説明前に考えておくこと

相手は誰か？／「わかる」とは何か？／どの順番で話すのが正解か？



３．説明中に頭においておくこと

事実と意見を分離する／具体と抽象をセットにする／一文を短く切る



４．シチュエーション別「説明中に頭においておくこと」

会議／営業・交渉／プレゼン／指導・育成



５．質疑応答／名刺交換



※受講者全員に著書『説明がうまい人が、いつも頭においていること』

（２０２６年１月 サンマーク出版) を進呈

・ライブ／アーカイブ配信をご受講の方には、お申込時のご登録住所に書籍を送付いたします。

・開催日直前にお申込の場合、開催日までにお手元に届かない可能性がございますことを

ご了承ください。

