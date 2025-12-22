年末年始を彩る”めでたい”おさかなのスナック菓子！国産天然真鯛を使った『素材市場 たいのスナック』

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー（本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志）は、魚介が持つ栄養素をおやつ感覚で摂れるスナック菓子『素材市場』シリーズとして、国産天然真鯛を使用した『素材市場 たいのスナック(ほんのり昆布のうまみ広がる、鯛だし味)』を、2025年12月8日（月）より全国にて期間限定発売します。

■年末年始にぴったり！”めでたい”期間限定フレーバー『素材市場 たいのスナック』

誰もが毎日の健康を意識するようになった今、“間食における健康志向”も高まっています。そんな健康ニーズに応えるため、2021年8月より、間食らしいエンターテイメント性とヘルシー感覚を両立したスナック菓子『素材市場』を展開しています。中でも、魚を食べたいけれど、料理や後片付けが面倒で少し敬遠されがちな魚を、より多くの方に、より手軽に味わっていただくため、青魚をたっぷり生地に練り込んだ『素材市場 いわしのスナック』『素材市場 さばのスナック』を開発。カリッサクッとしたスナック菓子らしい軽快な食感で、美味しく食べながら、カルシウム、ビタミンD、DHA、EPAも摂れるヘルシー感覚のおさかなのスナック菓子に仕上がっています。

そんな『素材市場』から、年末年始を華やかに彩る”めでたい”期間限定フレーバーとして『素材市場 たいのスナック』が登場。『素材市場 たいのスナック』は、国産天然真鯛を生地に練り込み、ほんのり昆布のうまみをきかせた鯛だし味に仕上げました。DHA、EPAも摂れる栄養機能食品（カルシウム、ビタミンD）で、仕事や家事の合間のひとときに、お酒のおつまみに、育ち盛りのお子様のおやつにと不足しがちな栄養素を賢く毎日の生活に取り入れたい方にピッタリなスナック菓子です。

おやつのチカラシリーズ https://www.oyatsu.co.jp/product/chikara/

【商品概要】

商品名：素材市場たいのスナック

(ほんのり昆布のうまみ広がる、鯛だし味)

内容量：61g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

発売日：2025年12月22日（月）全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

【『素材市場』シリーズ商品概要】

商品名：素材市場 いわしのスナック

（ほんのり生姜香る、甘辛醤油味）

※栄養機能食品（カルシウム、ビタミンD）

内容量：61g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

販売先：全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

商品名：素材市場 さばのスナック

（ほんのりスパイスの風味香る、さばカレー味）

※栄養機能食品（カルシウム・ビタミンD）

内容量：61g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

販売先：全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

商品名：素材市場 いわしのスナック（あまからしょうゆ味）4連

※栄養機能食品（カルシウム、ビタミンD）

内容量：56g（14g×4袋）

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込173円前後）

販売先：全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

商品名：素材市場 いわしのスナック

（ほんのり生姜香る、甘辛醤油味）6袋入り

※栄養機能食品（カルシウム、ビタミンD）

内容量：90g（15g×6袋）

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込319円前後）

販売先：全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。