AIカメラを利用した「車番調査キット」を開発、提供開始。既設照明から充電することで、24時間連続稼働が可能に。
仮設車番認識キット
DataHax株式会社（本社：東京都新宿区）は、道路交通調査の現場ニーズに合わせて、サーバーボックス・カメラ・赤外線投光器を組み合わせた「車番調査キット」を開発し、運用可能な状態まで整備しました。既設の照明設備（街路灯等）からの電源をバッテリーを介して取り込み、照明が点灯している時間帯に充電。日中はバッテリー電力で動作することで、24時間の連続調査を実施できる設計です。必要に応じて仮設ポールの設置にも対応します。
開発背景：夜間を含む連続調査と、電源確保の制約を解消したい
車番調査は、道路や交差点の交通状況把握、施策検討、工事影響の把握などに用いられる一方、夜間撮影・電源確保・設置構造物の制約など、現場での運用ハードルが課題になりがちです。
DataHaxはこうした課題に対し、【現場ですぐ置けて、止まらず回る】ことを重視して、車番調査キットを完成させました。
車番調査キットの概要
本キットは、以下の機材で構成されています。
- サーバーボックス（現地での処理・記録の基盤）
- カメラ
- 赤外線投光器（夜間撮影を支援）
- バッテリー（中継）：夜間に充電し、日中稼働を支える電源設計
- 設置用構成：既設設備の活用に加え、必要に応じて仮設ポールを設置
特長
1）照明の点灯時間帯に充電し、日中はバッテリー稼働で24時間運用を想定
既設の照明設備（街路灯等）からの電源をバッテリー経由で取り込み、照明が点灯している時間帯に充電。日中は蓄電した電力で動作することで、電源確保が難しい環境でも連続調査を行える設計です。
2）サーバーボックス×カメラ×赤外線投光器で夜間調査を支援
赤外線投光器を組み合わせ、暗所環境でも撮影条件を確保しやすい構成です。
3）仮設ポール設置に対応し、設置自由度を向上
既設ポールが確保できない場所でも、仮設ポールの設置により調査計画の選択肢を広げます。
想定される活用シーン
- 交差点・主要路線における交通実態把握
- 工事やイベント等に伴う交通影響の把握
- 施策前後比較（導入施策の効果検証）
- 夜間帯を含む連続観測が必要なケース
※車番情報の取り扱いは、目的・委託範囲・関係法令/ガイドラインに基づき、適切な運用設計（例：アクセス制御、保存期間の設定、必要に応じたマスキング等）を行う前提です。
今後の展開
DataHaxは、交通調査のDXを推進し、現地設置～運用～解析までを現場要件に合わせて支援していきます。車番調査キットについても、調査設計や運用条件に応じた構成提案・設置計画に対応します。
会社概要
企業名：DataHax株式会社（読み方：データハックス）
住所：東京都新宿区西新宿２丁目６－１ 新宿住友ビル18F 新宿GROWTH
設立年月：2019年4月
代表：大西 洋平太
TEL：03-6823-4719
Email：hello@datahax.jp
公式HP：https://datahax.jp
本件に関するお問い合わせ先
DataHax株式会社
E-mail：pr@datahax.jp