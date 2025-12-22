AIカメラを利用した「車番調査キット」を開発、提供開始。既設照明から充電することで、24時間連続稼働が可能に。

DataHax株式会社仮設車番認識キット

DataHax株式会社（本社：東京都新宿区）は、道路交通調査の現場ニーズに合わせて、サーバーボックス・カメラ・赤外線投光器を組み合わせた「車番調査キット」を開発し、運用可能な状態まで整備しました。既設の照明設備（街路灯等）からの電源をバッテリーを介して取り込み、照明が点灯している時間帯に充電。日中はバッテリー電力で動作することで、24時間の連続調査を実施できる設計です。必要に応じて仮設ポールの設置にも対応します。

開発背景：夜間を含む連続調査と、電源確保の制約を解消したい

車番調査は、道路や交差点の交通状況把握、施策検討、工事影響の把握などに用いられる一方、夜間撮影・電源確保・設置構造物の制約など、現場での運用ハードルが課題になりがちです。

DataHaxはこうした課題に対し、【現場ですぐ置けて、止まらず回る】ことを重視して、車番調査キットを完成させました。

車番調査キットの概要

本キットは、以下の機材で構成されています。

特長

- サーバーボックス（現地での処理・記録の基盤）- カメラ- 赤外線投光器（夜間撮影を支援）- バッテリー（中継）：夜間に充電し、日中稼働を支える電源設計- 設置用構成：既設設備の活用に加え、必要に応じて仮設ポールを設置

1）照明の点灯時間帯に充電し、日中はバッテリー稼働で24時間運用を想定

既設の照明設備（街路灯等）からの電源をバッテリー経由で取り込み、照明が点灯している時間帯に充電。日中は蓄電した電力で動作することで、電源確保が難しい環境でも連続調査を行える設計です。

2）サーバーボックス×カメラ×赤外線投光器で夜間調査を支援

赤外線投光器を組み合わせ、暗所環境でも撮影条件を確保しやすい構成です。

3）仮設ポール設置に対応し、設置自由度を向上

既設ポールが確保できない場所でも、仮設ポールの設置により調査計画の選択肢を広げます。

想定される活用シーン

- 交差点・主要路線における交通実態把握- 工事やイベント等に伴う交通影響の把握- 施策前後比較（導入施策の効果検証）- 夜間帯を含む連続観測が必要なケース

※車番情報の取り扱いは、目的・委託範囲・関係法令/ガイドラインに基づき、適切な運用設計（例：アクセス制御、保存期間の設定、必要に応じたマスキング等）を行う前提です。

今後の展開

DataHaxは、交通調査のDXを推進し、現地設置～運用～解析までを現場要件に合わせて支援していきます。車番調査キットについても、調査設計や運用条件に応じた構成提案・設置計画に対応します。

会社概要

企業名：DataHax株式会社（読み方：データハックス）

住所：東京都新宿区西新宿２丁目６－１ 新宿住友ビル18F 新宿GROWTH

設立年月：2019年4月

代表：大西 洋平太

TEL：03-6823-4719

Email：hello@datahax.jp

公式HP：https://datahax.jp

本件に関するお問い合わせ先

DataHax株式会社

E-mail：pr@datahax.jp