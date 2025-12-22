Ë®²è¼Â¼Ì¤Ç¤ÎÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþNo.1¤òµÇ°¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡Ø±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×Å¸¡¡― Ç®¶¸¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢Êª¸ì¤ÏÂ³¤¯ ―¡Ù
Ginza Sony Park¡Ê¶äºÂ¥½¥Ëー¥Ñー¥¯¡Ë¤Ï¡¢º£¤â¤Ê¤ª¥í¥ó¥°¥é¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤ë±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤ËË®²è¼Â¼Ì¤Î¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþNo.1¤ò¹¹¿·¤·¤¿µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿1,231Ëü¿Í¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¡¢ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¡Ø±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×Å¸¡¡― Ç®¶¸¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢Êª¸ì¤ÏÂ³¤¯ ―¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë～1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤ÇÆþ¾ìÌµÎÁ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹ñÊõ¡×¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¤¿¤É¤ë·àÃæ¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¾ìÌÌ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¼Ì¿¿Å¸¼¨¤ä¡¢¸¶ËàÍøÉ§¤¬ºî¶Ê¤·¡¢ºäËÜÈþ±«¤¬ºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¡¢King Gnu°æ¸ýÍý¤Î²Î¾§¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼çÂê²Î¡ÖLuminance¡×¤òÎ©ÂÎ²»¶Á¶õ´Ö¤Ç´Õ¾Þ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¤È¤·¤Æ¡Ö5/513Æü¡¡Ryo Yoshizawa ¡ß Shunya Arai¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Î©²Ö´îµ×Íº¤ò±é¤¸¤¿µÈÂôÎ¼¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç»£¤ê¤ª¤í¤·¤¿¼Ì¿¿¤ÎÅ¸¼¨¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²èÅ¸¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÀ©¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥ó¥À¥à¥Ý¥¹¥È¥«ー¥ÉÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È¤òËÜÆü12·î22Æü¡Ê·î¡Ë11»þ¤è¤êÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤ËË®²è¼Â¼ÌºîÉÊ¤Î¹ñÆâ¶½¹ÔµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¶½¹Ô¼ýÆþ178.7²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï1,231Ëü¿Í¤òµÏ¿¡£¸¶ºî¼Ô¤ÎµÈÅÄ½¤°ì¤â¡Ö100Ç¯¤Ë1ËÜ¤ÎÁÔÂç¤Ê·ÝÆ»±Ç²è¡×¤È¾Î¤·¡¢Âè98²óÊÆ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½ºîÉÊ¤Ë¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤òµÇ°¤·³«ºÅ¤¹¤ë¡Ø±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×Å¸¡¡― Ç®¶¸¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢Êª¸ì¤ÏÂ³¤¯ ―¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤·¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄÉÂÎ´¶¤¹¤ëÅ¸¼¨¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÎÇ®¶¸¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ginza Sony Park¤ÎÃÏ²¼2³¬¤Ç¤Ï¡¢·àÃæ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¼Ì¿¿¤òÅ¸¼¨¡£µÈÂôÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Î©²Ö´îµ×Íº¡Ê²Ö°æÅì°ìÏº¡Ë¤È²£ÉÍÎ®À±¤¬±é¤¸¤ëÂç³À½Ó²ð¡Ê²Ö°æÈ¾Ìï¡Ë¤ÎÃ°ÇÈ²°¤Î·Ñ¾µ¤ò¤á¤°¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤Ê¤É¡¢¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÌ¤ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î ¡È¹ñÊõµé¡É ¤Î±éµ»¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿3³¬¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Ëー¤Î¹â²è¼ÁLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Crystal¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ë LED¡Ê*¡Ë¤ÈÎ©ÂÎ²»¶Áµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¡Ö¹ñÊõ¡×¤Î·àÈ¼²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤¿¸¶ËàÍøÉ§¤¬ºî¶Ê¤·¡¢ºäËÜÈþ±«¤¬ºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¡¢King Gnu¤Î°æ¸ýÍý¤¬²Î¾§»²²Ã¤·¤¿¡Ö¹ñÊõ¡×¼çÂê²Î¡ÖLuminance¡×¤ò¡¢ËÜÊÔ±ÇÁü¤È¶¦¤Ë´Õ¾Þ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Á¡ºÙ¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆÃÊÌ¤Ê´Ä¶¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ginza Sony Park 4³¬¤Ç¤Ï±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¤È¤·¤Æ¡Ö5/513Æü¡¡Ryo Yoshizawa ¡ß Shunya Arai¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¡£ËÜºîÉÊ¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëÍûÁêÆü¤¬¡¢±Ç²è²½¤Î¡Ö·è¤á¼ê¤Ï¡¢µÈÂôÎ¼¤ÎÂ¸ºß¡£Èþ¤·¤µ¤Èµõ¤·¤µ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÍÅ±ð¤Ê¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿º£¡¢¤Þ¤µ¤Ëµ¡¤¬½Ï¤·¤¿½ÉÌ¿¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¡Ê±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤É¡¢°µÅÝÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿µÈÂôÎ¼¡£ËÜ´ë²èÅ¸¤Ï¡¢µÈÂô¤¬±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Î½àÈ÷¤È»£±Æ¤Ë¤«¤±¤¿ 513Æü´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢5Æü´Ö¤ò¥«¥á¥é¥Þ¥ó¹Ó°æ½ÓºÈ¤¬¸½¾ì¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ»£¤ê¤ª¤í¤·¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¼Ì¿¿¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿Å¸¤Ç¤¹¡£·Ç½Ð¼Ì¿¿¤Ë¤ÏµÈÂô¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤«¤é¸·Áª¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì¤¸ø³«¼Ì¿¿¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¡Ö5 / 513 Ryo Yoshizawa ¡ß Shunya Arai¡×¤ÏÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥ÈÀ©¤È¤Ê¤ê¡¢ÀìÍÑ¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡Êetix¡Ë¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥ó¥À¥à¥Ý¥¹¥È¥«ー¥ÉÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È¤òËÜÆü12·î22Æü¡Ê·î¡Ë11»þ¤è¤êÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÎÇ®¶¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëº£¡¢²þ¤á¤ÆËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡ö¡¡¼«Í³¤Ê¥µ¥¤¥º¤È·Á¾õ¤ÇÂç²èÌÌ¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¡¢Î×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë¹âÀººÙ¤Ê±ÇÁü¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¹â²è¼ÁLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡£
±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×Å¸¡¡― Ç®¶¸¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢Êª¸ì¤ÏÂ³¤¯ ―
±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¸ø³«°ÊÍè¡¢1,231Ëü¿Í¤â¤Î´ÑµÒ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢
Ë®²è¼Â¼Ì¤È¤·¤Æ22Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ñÆâ¶½¹ÔµÏ¿¹¹¿·¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅ¸¤Ï¡¢¤½¤ÎÂç¤¤Ê»Ù±ç¤Ø¤Î¿¼¤¤´¶¼Õ¤È¹þ¤á¤¿Å¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
·àÃæ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¼Ì¿¿¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢
¼çÂê²Î¡ÖLuminance¡×¤ÎÎ©ÂÎ²»¶Á¶õ´Ö¤Ê¤É¡¢
±Ç²è¤¬Êü¤Ã¤¿Ç®ÎÌ¤È´¶Æ°¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¿´¤Ë½É¤ë¡È¹ñÊõ¡É¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Î¡¢
ÀÅ¤«¤Ç³Î¤«¤ÊÂ³¾Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¢£ ¡Ø±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×Å¸¡¡― Ç®¶¸¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢Êª¸ì¤ÏÂ³¤¯ ―¡Ù¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
Ì¾¾Î¡§±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×Å¸¡¡― Ç®¶¸¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢Êª¸ì¤ÏÂ³¤¯ ―
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë～1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
»þ´Ö¡§10:00～19:00¡Ê18:30ºÇ½ªÆþ¾ì¡Ë
¾ì½ê¡§Ginza Sony Park ÃÏ²¼2³¬¡¦3³¬
ÎÁ¶â¡§Æþ¾ìÌµÎÁ
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#±Ç²è¹ñÊõÅ¸ ¡¡
¼çºÅ¡§¥½¥ËーPCL³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Ginza Sony Park Project¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
´ë²è¡§¥½¥ËーPCL³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥½¥Ëー´ë¶È³ô¼°²ñ¼Ò
À©ºî¡§¥½¥ËーPCL³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡¡¡
¶¨ÎÏ¡§±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£ ¡Ø±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¡Ö5/513Æü¡¡Ryo Yoshizawa ¡ß Shunya Arai¡×¡Ù¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
Ì¾¾Î¡§±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¡Ö5/513Æü¡¡Ryo Yoshizawa ¡ß Shunya Arai¡×
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë～1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
»þ´Ö¡§10:00～19:00¡Ê18:30ºÇ½ªÆþ¾ì¡Ë
¾ì½ê¡§Ginza Sony Park 4³¬
ÎÁ¶â¡§Æü»þ»ØÄê¥Á¥±¥Ã¥È/ÅöÆü¥Á¥±¥Ã¥È¡¡°ìÈÌ1,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢Ãæ³Ø/¹â¹»À¸ 1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://www.e-tix.jp/kokuhou-movie-exhibition/
¼çºÅ¡§¥½¥ËーPCL³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Ginza Sony Park Project¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
´ë²è¡§¥½¥ËーPCL³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥½¥Ëー´ë¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ß¥åー¥º
À©ºî¡§¥½¥ËーPCL³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ß¥åー¥º
¶¨ÎÏ¡§±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£¡¡¡Ö¹ñÊõ¡×±Ç²è³µÍ×
(C)µÈÅÄ½¤°ì¡¿Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ (C)2025 ±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¤¢¤é¤¹¤¸
¸å¤Ë¹ñ¤ÎÊõ¤È¤Ê¤ëÃË¤Ï¡¢Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÀ¤¤Ê¤é¤¶¤ëÈþ¤·¤¤´é¤ò¤â¤Ä´îµ×Íº¤Ï¡¢¹³Áè¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉã¤òË´¤¯¤·¤¿¸å¡¢
¾åÊý²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾Ìç¤ÎÅö¼ç¡¦²Ö°æÈ¾ÆóÏº¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤ØÈô¤Ó¹þ¤à¡£
¤½¤³¤Ç¡¢È¾ÆóÏº¤Î¼Â¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¾Íè¤òÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¸æÁâ»Ê¡¦½Ó²ð¤È½Ð²ñ¤¦¡£
ÀµÈ¿ÂÐ¤Î·ì¶Ú¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢À¸¤¤Î©¤Á¤âºÍÇ½¤â°Û¤Ê¤ëÆó¿Í¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¸ß¤¤¤Ë¹â¤á¹ç¤¤¡¢·Ý¤ËÀÄ½Õ¤ò¤µ¤µ¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤¬¡¢±¿Ì¿¤Î»õ¼Ö¤òÂç¤¤¯¶¸¤ï¤»¤Æ¤æ¤¯...¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¹ñÊõ¡×
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯6·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÅìÊõ·Ï±Ç²è´Û¤Ç¾å±ÇÃæ¡£
±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kokuhou-movie.com/
X¡§https://x.com/kokuhou_movie
Instagram¡§https://www.instagram.com/kokuhou_movie/
¢£¡¡Ginza Sony Park¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ginza Sony Park¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¿ô´ó²°¶¶¸òº¹ÅÀ¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅÔ²ñ¤ÎÃæ¤Î¸ø±à¡×¤Ç¤¹¡£¸ø±à¤È¤ÏËÜÍè¡¢»È¤¤Êý¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í¾Çò¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¡¹¤¬¼«Í³¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¡£Ginza Sony Park¤Ï¡¢¡ÖÍ¾Çò¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ê¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¿·¤¿¤Ê¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤Ï¡¢¥½¥Ëー¥Ó¥ë¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö³¹¤Ë³«¤«¤ì¤¿»ÜÀß¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ²¼4³¬¡¦ÃÏ¾å5³¬¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê·úÃÛ¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¶äºÂ¤ÎÉ¸½àÅª¤Ê¥Ó¥ë¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤ËÍÞ¤¨¡¢³¹¤Ë¶õ´ÖÅª¤ÊÍ¾Çò¤È¥ê¥º¥à¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¾å¤Ï»°Êý¤¬ÄÌ¤ê¤Ë³«¤«¤ì¡¢ÃÏ²¼Å´¤äÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤È¤âÄ¾·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ²¼1³¬¤«¤éÃÏ¾å2³¬¤Ø¤È¹¤¬¤ëÂç¤¤Ê¿á¤È´¤±¹½Â¤¤ä½Ä¤Î¥×¥í¥à¥Êー¥É¤¬¡¢³¹¤È¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê·Ò¤¬¤ê¤ò¤è¤êÅÔ²ñÅª¤ÇÎ©ÂÎÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ginza Sony Park¤Ç¤Ï¾ïÀß¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤òÀß¤±¤º¡¢Í¾Çò¤òÀ¸¤«¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÅ¸³«¡£ B3¥Õ¥í¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÍÎ¿©¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö1/2 (Nibun no Ichi)¡×¤Ç¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔ²ñ¤ÎÃæ¤Î¸ø±à¤òºÆÄêµÁ¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ginza Sony Park¤Ï¡¢Í¾Çò¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³¹¤ä¿Í¤Ë¿·¤¿¤Ê¥ê¥º¥à¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
Ginza Sony Park ¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡¦SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È
Web¡§https://www.sonypark.com/¡¡
Instagram¡§https://www.instagram.com/ginzasonypark/
X¡§https://x.com/ginzasonypark/
Facebook¡§https://facebook.com/ginzasonypark/
YouTube¡§https://youtube.com/ginzasonypark/
@ginzasonypark #GinzaSonyPark