【イベントレポート】合計62万人以上来場！ 6月から11月にかけて開催された合計13のイベントでプレミアムウォーターのウォーターステーション開催

プレミアムウォーター株式会社

良質な水を育む日本有数の水源地から採取した天然水を、おいしさもミネラル分もそのままに保つ非加熱処理を施しご家庭に提供しているプレミアムウォーター株式会社(所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：金本 彰彦)は、2025年6月から11月にかけて開催された合計13のイベント会場にて、プレミアムウォーターの天然水が無料で飲めるウォーターステーションを実施いたしました。

■合計13のイベントでウォーターステーションを開催！

2025年8月16 日(土)・17日(日)に開催され、約9万人を動員した「SUMMER SONIC 2025 OSAKA」や8月22日(金)-24(日)に開催され、約8.7万人を動員した「WILD BUNCH FEST. 2025」を筆頭に2025年6月から11月にかけて開催された13のイベント会場にて、来場者の水分補給やプラごみ削減をサポートするため、天然水を提供するウォーターステーションを実施しました。合計62万人以上の方が来場し、当日は多くの方がウォーターステーションにお越しいただき、13のイベントで約101,600本分のペットボトル（500ml換算）を削減することができました。

※お水ボトル1本（12L）当たり、500mlペットボトル24本削減できる換算（自社調べ）

これからもプレミアムウォーターは、安心・安全の天然水をお客様にお届けしてまいります。

※ウォーターステーション開催イメージです。

■ウォーターステーション開催イベント詳細

「DEAD POP FESTiVAL 2025」

・開催日程 ：2025年6月28日(土) ・29日(日)

・会場 ：神奈川県川崎市 東扇島東公園特設会場

・詳細HP ：https://deadpopfest.com/2025/

「Sign’s Fest. 2025」

・開催日程 ：2025年7月5日(土) ・6日(日)

・会場 ：米子コンベンションセンターBiG SHiP、米子市文化ホール

「SEKIGAHARA IDOL WARS -関ケ原唄姫合戦2025-」

・開催日程 ：2025年7月19日(土)-21日(月・祝)

・会場 ：桃配運動公園

・詳細HP ：https://sekigahara-idolwars.net/

「NUMBER SHOT2025」

・開催日程 ：2025年7月19日(土)-21日(月・祝)

・会場 ：みずほPayPayドーム福岡・シーサイドももち海浜公園地行浜ビーチ

・詳細HP ：https://numbershot.jp/2025/

「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 presented by 日本財団」

・開催日程 ：2025年7月30日(水)

・会場 ：日産スタジアム

・詳細HP ：https://dpoint.docomo.ne.jp/cp_6/sports/jwc/

「SUMMER SONIC 2025 OSAKA」

・開催日程 ：2025年8月16日(土) ・17日(日)

・会場 ：大阪・万博記念公園

・詳細HP ：https://www.summersonic.com/

「WILD BUNCH FEST. 2025」

・開催日程 ：2025年8月22日(金)-24日(日)

・会場 ：山口きらら博記念公園

・詳細HP ：https://www.wildbunchfest.jp/

「ASUTO MUSIC PARK 2025」

・開催日程 ：2025年8月30日(土) ・31日(日)

・会場 ：ゼビオアリーナ仙台・杜の広場公園

・詳細HP ：https://asutomusicpark.com/

「WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2025」

・開催日程 ：2025年9月6日(土) ・7日(日)

・会場 ：熊本県農業公園カントリーパーク

・詳細HP ：https://1chancefes.com/

「TREASURE05X 2025 ”WHERE THE TREASURE GROWS”」

・開催日程 ：2025年9月6日(土) ・7日(日)

・会場 ：蒲郡ラグーナビーチ

・詳細HP ：https://www.treasure05x.jp/

「WESSION FESTIVAL 2025」

・開催日程 ：2025年10月12日(日) ・13日(月・祝)

・会場 ：大阪・万博記念公園

・詳細HP ：https://www.wowow.co.jp/event/wession/

「HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL」

・開催日程 ：2025年10月25日(土) ・26日(日)

・会場 ：泉大津フェニックス

・詳細HP ：https://haziketemazare.com/2025/

「テレビ朝日ドリームフェスティバル2025」

・開催日程 ：2025年11月1日(土)・2日(日)・3日(月・祝)

・会場 ：幕張メッセ 国際展示場4・5・6ホール

・詳細HP ：https://dreamfestival.jp/

■ウォーターステーションについて

詳細：https://premium-water.co.jp/water-station/

プレミアムウォーターが提供するウォーターステーションは、来場者の皆様に無料でおいしい天然水を飲んでいただける給水スポットになります。近年、熱中症予防やサステナビリティへの取組み、来場いただくファンに対する感謝として様々なアーティストのLIVEやイベント会場でウォーターステーションの実施が増えております。

■プレミアムウォーター株式会社のSDGsの取組みについて

詳細：https://premiumwater-hd.co.jp/sdgs/

プレミアムウォーターホールディングスグループでは、「水を守り、人を育むこと」を掲げ、事業活動を通じた様々な社会課題に取り組み、私たちに関わる全ての人が豊かになることを目指しています。そして社会課題の解決と経済発展の両立を図ることによって、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■プレミアムウォーターについて

プレミアムウォーターは、ウォーターサーバーをレンタルまたは販売し、ご自宅までお水を宅配(定期配送)するサービスです。

重たいお水を買いに行く手間やお湯を沸かす手間が省け、おいしい「生天然水」をいつでも使うことができます。プレミアムウォーターの「生天然水」は「非加熱処理」を施しており、水質の良さや

おいしさの目安となる「溶存酸素」が減少せず、天然水本来の口当たりの良さやまろやかさを味わうことができます。「生天然水」の賞味期限は未開封の状態で製造から約6か月なので、消費しながら備蓄をおこなうローリングストックとしてもご利用いただけます。

ウォーターサーバーは家計にも環境にも優しいエコなサーバーから、力の弱い方でも簡単にボトル交換ができる下置きスタイルの高機能サーバー、デザインにこだわりインテリアとも調和する洗練されたデザインサーバー等ライフスタイルに合わせたサーバーを選ぶことができます。

詳しくは公式Webサイト（https://premium-water.net/）をご覧ください。

