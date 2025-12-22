俵万智さんが案内する花と短歌でめぐる旅。第2弾のテーマは季節の色。「うた」「はな」「いろ」が織りなす、『花と短歌でめぐる 二十四節気 花の色いろ』2025年12月22日（月）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、2025年12月22日（月）に『花と短歌でめぐる 二十四節気 花の色いろ』（案内人：俵 万智、花・写真：浦沢美奈）を発売いたします。

本書は季節の案内人として、歌人・俵万智さんが贈る『花と短歌でめぐる 二十四節気 花のこよみ』の第2弾。今回は、自然が紡ぎ出す「季節の色」をめぐります。前作(https://www.kadokawa.co.jp/product/322106000605/)同様、雑誌、インスタグラムで多くのファンをもつ花のメディア『花時間』が、俵万智さんとともにつくりあげた色の本です。

俵万智さんが案内する、美しい290の花の色

前作同様に、二十四節気の始まりは、歌人である俵万智さんの「うた」と「エッセイ」で始まります。各ページの季節感溢れる花の写真に合わせて、その写真から抜き出した色を丁寧に紹介しています。

その数は、290色。

同じ白でも季節や花が変われば、色も変わるもの。季節を感じる色、花色を由来に持つ色、和服の染色から生まれた色、日本や世界の伝統色など、紹介する色は多岐にわたります。

色と花がもっと好きになる！ 色と花のコラム

各節気の最後のページには、色と花のコラムを掲載。

色のコラムでは、その色や色名に隠された由来やルーツ、そして歴史のことなど、もっと色が知りたくなる、学びたくなる話を集めました。一方、花のコラムでは、切り花を中心に四季折々、花屋さんの店頭を飾る旬の話をまとめています。

気になる色を探せる、使える、掲載した290色がひと目で感じられるカラーチャート

巻末には本書で掲載している290の色一覧を紹介するカラーチャートを収録。白、ピンク、赤、黄～オレンジ、青、紫、グレイ～黒と色ごとに掲載。季節の色、花の色の多彩さをひと目で感じられます。

また色名の検索だけでなく、CMYK値を掲載しているので、デザインや色探しにも役立ちます。

俵万智さんのサイン本を、一部書店にて発売！

各節気のはじまりの俵さんのエッセイ以外に、俵さんが以前過ごした石垣島に関するスペシャルエッセイも収録。二十四節気だけでなく、「うた」「花」「いろ」とたっぷり楽しめる本書は、一部の書店ではサイン本の販売もあります。ただし、数量限定のため、売り切れしだい販売は終了します。

取扱書店

【宮城】

丸善 仙台アエル店

https://honto.jp/store/detail.html?shcd=77780&shgcd=HB310&extSiteId=Maruzen(https://honto.jp/store/detail.html?shcd=77780&shgcd=HB310&extSiteId=Maruzen)

【埼玉】

ダ・ヴィンチストア

https://tokorozawa-sakuratown.com/shop-restaurant/davinci.html

【京都】

大垣書店 京都本店

https://www.books-ogaki.co.jp/stores/kyoto-honten

京都岡崎 蔦屋書店

https://store.tsite.jp/kyoto-okazaki/

丸善 京都本店

https://honto.jp/store/detail_1570144_14HB310.html

【宮崎】

岩切書店（宮崎空港売店）

https://iwakiri-shoten.com

蔦屋書店 宮崎高千穂通り

https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=8316#store_base

【ネットショップ】

楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18428669/

書誌情報

書名：花と短歌でめぐる 二十四節気 花の色いろ

案内人：俵 万智

花・写真：浦沢美奈

発売日：2025年12月22日（月）

定価：2,475円（本体2,250円＋税）

判型：B5判

ページ数：208ページ

ISBN：978-4-04-902630-6

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001566/)

著者略歴

俵 万智（たわら まち）

1962年生まれ。歌人。早稲田大学在学中より佐佐木幸綱氏に師事。1987年の第1歌集『サラダ記念日』は口語で日常を鮮やかに詠み、280万部を超えるベストセラーとなって社会現象を巻き起こした。1996年より読売歌壇選者。『プーさんの鼻』（若山牧水賞）、『未来のサイズ』（短歌界の最高賞である迢空賞、詩歌文学館賞）、『アボカドの種』など多数の歌集を刊行。論考作品『生きる言葉』、評論集『愛する源氏物語』（紫式部文学賞）や現代語訳『みだれ髪』など、評論やエッセイ、絵本の翻訳等の分野でも幅広く活躍している。2023年、紫綬褒章を受章。

X：https://x.com/tawara_machi

浦沢 美奈（うらさわ みな）

1962年生まれ。フローリスト、花の写真家、花教室主宰。1991年、花の仕事全般を手がける『プーゼ』を創業。生まれ育った京都と、パリの美意識を融合した「プーゼスタイル」で知られる。

2019年、G20大阪サミットの装花担当。同年、NHK『美の壺』出演。花をいけ、自ら撮影し、広告、出版の分野で活躍中。『京都の花屋プーゼの花日誌』ほか著書多数。

Instagram：https://www.instagram.com/urasawamina

『花時間』について

「もっと気軽にもっと身近に。花のある暮らし」を提唱する、花の総合メディア。花やグリーンを飾りたいと思うすべての人に役立つ情報を、雑誌や書籍、カレンダー、SNSで発信している。雑誌は1991年創刊。フラワーデザインからいけばな、文化、日々の花までを、美しい写真と文章でお届け。オンラインショップ『花時間マルシェ』では、花の定期便などを販売中。

『花時間』関連サイト

『花時間マルシェ』

https://hanajikan.jp

『花時間』インスタグラム

https://www.instagram.com/hanajikan_magazine

『花時間』フェイスブック

https://www.facebook.com/hanaenterbrain

『花時間』X（旧ツイッター）

https://x.com/hana_jikan