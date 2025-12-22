公式YouTubeチャンネル「選挙ドットコムちゃんねる」の2025年のゲスト出演回数と考え方に関するお知らせ（2025年11月末時点）

イチニ株式会社

イチニ株式会社が運営する日本最大級の政治・選挙プラットフォーム「選挙ドットコム」の公式YouTubeチャンネル『選挙ドットコムちゃんねる』の本年におけるゲスト政治家の出演状況を取りまとめましたので、お知らせいたします。

『選挙ドットコムちゃんねる』は、2019年の番組リニューアル以降、国会議員や首長など幅広い政治家の皆様をゲストとしてお招きし、政治をより身近に感じられる情報発信に取り組んでまいりました。

ゲストの選定に当たっては、

- 国会の議席数に基づいた順番・出演回数の配分- 選挙期間中における現職政治家は基本的に出演見合わせ

といった独自方針を設け、情報の公平性・公正性、政党間のバランスを保つよう心がけております。



本年においては高市首相の誕生、自由民主党総裁選挙、参議院議員通常選挙の実施など、国会に大きな動きがあり『選挙ドットコムちゃんねる』でも大きく取り扱いました。多くの政治家の皆様やゲストにご出演いただき、各選挙の争点や政策について多面的な情報をお届けすることができました。

この度、今年一年間の出演状況を総括し、政治家のゲスト出演回数を取りまとめました。

2025年11月末時点のこれまでの出演回数を公開いたします[表: https://prtimes.jp/data/corp/19431/table/261_1_c43b37b4352816f91f42703d68107a4c.jpg?v=202512221122 ]

ゲスト出演いただいた政治家の一部をご紹介！

視聴者の皆様、並びにご協力いただいた政治家の皆様に心より御礼申し上げます。

引き続き、『選挙ドットコムちゃんねる』では、”選挙をオモシロク”を合言葉に、政治家や政党、キーマンへのインタビューや、政局、選挙制度の解説、選挙の結果など、選挙にまつわる様々な情報を配信しています！

今後もより多くの視聴者、ゲストの皆様にご愛顧いただけるよう努める所存です。

