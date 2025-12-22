「0秒レモンサワー(R) 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」『2026円 紅白ホルモン食べ放題コース』2026年1月5日（月）～1月31日（土）※期間限定販売

GOSSO株式会社

GOSSO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田建）は、「0秒レモンサワー(R) 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」（一部店舗除く）で、2026年1月5日（月）～1月31日（土）（※金土日祝前日除く）の期間限定で、西暦「2026」にちなみ『紅白ホルモン食べ放題コース』を、1日１店舗あたり先着3組様限定で2,026円（税抜）で提供いたします。https://store.zero-tokiwa.com/

ストレスフリーな元祖・焼肉エンタメ酒場 ときわ亭

「0秒レモンサワー(R) 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」は、仙台の人気ホルモン焼肉店「ときわ亭」と当社がタッグを組み、全国に向けて展開しているストレスフリーな焼肉エンターテイメント酒場です。国産豚の新鮮なホルモンと、全卓に設置されたサワーサーバーからお客様自身で注げる待ち時間 0 秒の新感覚飲み放題「0秒レモンサワー(R)」が楽しめます。エンタメ酒場として、来店人数に応じて「0秒レモンサワー(R)」60分飲み放題が無料になる限定イベントや、降水確率にあわせて割引するキャンペーン、女子プロレス団体とのコラボレーションなど数々のユニークな企画を実施しており、アプリ会員数はついに37万人を突破しました。

先着３組様限定！白ホルモン食べ放題とアルコール全品飲み放題

「0秒レモンサワー(R) 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」では、新年をめでたく迎える特別企画として、『紅白ホルモン食べ放題コース』を2026年にちなんで2026円（税抜）で提供します。新しい一年のスタートにふさわしい“ホルモン事始め”として、紅白カラーに見立てた3種のホルモンをお得に楽しめるコースです。塩ホルモン、味噌ホルモン、辛味噌ホルモンの3種の食べ放題と、アルコール全種90分飲み放題付きです。本コースは各店先着3組様限定で提供いたします。めでたい紅白ホルモンで、ご友人・知人との新年会をお得にお楽しみいただけます。

今後も「0秒レモンサワー(R) 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」では、「最高の笑顔まで、0秒前！いってらっしゃい！」を合言葉にお客様にとって居心地のよい美味しい・楽しい・新しい食空間を提供してまいります。

■商品概要

商品名：2026円 紅白ホルモン食べ放題コース

価格：2,026円（税抜）2,229円（税込）／名

※各店先着3組限定・席90分制

※当日受付可

提供期間：2026年1月5日（月）～1月31日（土）※金土日祝前日除く

■コース詳細：

塩ホルモン、味噌ホルモン、辛味噌ホルモン 90分食べ放題

アルコール全種90分飲み放題付き

※写真はイメージです。

塩ホルモン

毎日店舗で１つ１つ丁寧に手洗いすることで豚独特の臭みを和らげ旨味を引き立たせます。国産豚の小腸、大腸、ガツをミックスすることで様々な味わいや食感が楽しめ、味付けはにんにくと特製のスパイスを加えたパンチの効いた塩だれで、ときわ亭の定番です。

味噌ホルモン

老舗醸造の仙台味噌だれでこく旨。

辛味噌ホルモン

こだわりの味噌ホルモンにピリッと辛みをプラス！

実施店舗：「0秒レモンサワー(R) 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」計31店

＜東北＞

仙台駅前店、国分町店

＜関東＞

大宮店、川口駅前店、船橋駅前店、柏東口店、新宿三丁目店、高田馬場店、上野アメ横店、

渋谷店、池袋東口スターダム店、池袋西口店、北千住店、葛西店、多摩センター店、横浜西口店、相鉄五番街店、武蔵小杉店、溝の口店、平塚店

＜中部＞

新潟店、名駅三丁目店、名古屋栄店

＜関西＞

三条木屋店、なんば千日前店、堺東店、伊丹店

＜中四国＞

米子駅前店、松山二番町店

＜九州・沖縄＞

博多春吉店、宜野湾店

https://store.zero-tokiwa.com/(https://store.zero-tokiwa.com/)

■「０秒レモンサワー(R)」とは

各テーブルに設置されたレモンサワーサーバーから好きなだけ注ぎ放題、飲み放題の待ち時間 ０秒のストレスフリーな飲み放題サービスです。そのまま飲んでも美味しいレモンサワーですが、お好みの味にアレンジできる 8 種類のフレーバーシロップをご用意。甘さ、酸っぱさ、果汁感のほかカシスなど個性豊かなフレーバーをラインナップしているので味に飽きることなく最後までレモンサワーを楽しめます。料金はお一人様 60分 550円（税込）、プラス385円（税込）で30分の延長が可能です。また、プラス110円（税込）で「冷凍レモンサワー」を提供していますが、「ときわ亭公式アプリ」をダウンロードすると冷凍レモン無料クーポンが当日から毎回利用できます。

「0秒レモンサワー(R)」は当社の登録商標です。【商標登録 第6320626号】

■遊び心満載！アプリやSNSで楽しむ『ときわ亭』

＜公式アプリ＞

リニューアルで楽しさもお得感もバージョンアップした『ときわ亭』公式アプリ。これまで37万人以上の方にダウンロード・ご利用いただいています。アプリ会員は「0秒レモンサワートッピング 冷凍レモン」がいつでも無料。来店ごとにポイントが貯まり、ポイント数に応じて「前頭レモン」「関脇レモン」といった具合にランクアップします。貯まったポイントはお好きなタイミングでお好きな特典と交換が可能。その他、誕生日・記念日のプレゼントや、アプリ会員限定のキャンペーンやイベントも見逃せません。アプリ会員になれば、行けば行くほど『ときわ亭』が楽しくなります。ご来店前にぜひダウンロード・登録がおすすめです。

▶︎iPhoneの方はこちら (https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%82%8F%E4%BA%AD/id1528305846)

▶︎Androidの方はこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gosso.tokiwatei)

＜公式SNS＞

ときわ亭では、お客様やときわ亭ファンの方とコミュニケーションを図るため各公式ＳＮＳで情報発信し、交流しています。ときわ亭広報-通称ナカノヒトーのつぶやきや、公認アンバサダーのオフ会の様子などもレポートしています。

公式Xアカウント

0秒レモンサワー(R)ときわ亭 広報 @tokiwatei_koho(https://twitter.com/tokiwatei_koho?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Atokiwatei_koho&ref_url=https%3A%2F%2Fzero-tokiwa.com%2F)

公式Instagramアカウント

0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭【公式】@tokiwatei_official(https://www.instagram.com/tokiwatei_official/?hl=ja)

公式TikTokアカウント

ときわ亭中の人 ＠tokiwatei_koho(https://www.tiktok.com/@tokiwatei_koho?lang=ja-JP)

＜YouTuber、VTuberの撮影依頼お待ちしております！＞

ときわ亭では随時YouTuberやVTuberの方々の撮影依頼をお待ちしております。グルメ系、大食い系、エンタメ系問わずできる限りのご協力をさせて頂きます。企画内容に応じて、大盛り・激辛メニューのご用意なども可能です。ご協力内容に関しては基準がございます。まずはお気軽にご相談下さい。撮影依頼・お問合せはこちらまで info@office-hirose.co.jp ご連絡ください。

■過去ご紹介頂いたYouTuber様

スクワッド

https://youtu.be/CCRi4jHKTSo?feature=shared

食の変態

https://www.youtube.com/watch?v=5KcrcAe3Rvs&t=65s(https://www.youtube.com/watch?v=5KcrcAe3Rvs&t=65s)

わっきーTV/石脇誠【全国グルメ動画チャンネル】

https://www.youtube.com/watch?v=USIRpzAumc4

あたろーちゃんねる-ataro-

https://www.youtube.com/watch?v=dZQ9L895_-Q

ぞうさんパクパク 一人でできるもん

https://www.youtube.com/watch?v=KwYbUGzHldw

世界一のゆっけ、

https://www.youtube.com/watch?v=_yXLZ_Bbvyg

■「0秒レモンサワー(R) 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」とは

仙台の人気ホルモン焼肉店「ときわ亭」と当社がタッグを組み、全国に向けてブランドプロデュース、運営、展開しているストレスフリーな焼肉エンターテイメント酒場です。国産豚の新鮮なホルモンを使った仙台ホルモンと、全テーブルに設置されたサワーサーバーからお客様ご自身で注ぐ新感覚のレモンサワー飲み放題「0秒レモンサワー(R)」をお楽しみいただけます。

https://store.zero-tokiwa.com/(https://store.zero-tokiwa.com/)

■会社概要

社名 ：GOSSO株式会社

本社所在地：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング6Ｆ

代表者 ：代表取締役 藤田 建

設立 ：2005年12月

電話番号 ：03-6316-8191（代表）

事業内容 ：飲食店（居酒屋／焼肉／麺／スイーツ等）の経営／企画／運営、

プロデュースおよびFC展開

URL ：https://www.gosso.co.jp/