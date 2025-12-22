けちゃ（AMPTAKxCOLORS）が歌う「君の知らない物語」があにそんボーカルに12月22日より登場！STPR Family5連発企画の第2弾

株式会社第一興商

株式会社第一興商（以下、当社）は、DAMで展開する「あにそんボーカル」にて、株式会社STPR（以下、STPR）所属のクリエイター「STPR Family」が5回にわたって登場する特別企画を実施しています。

第1弾「騎士X - Knight X -」タケヤキ翔に続く第2弾として、STPR所属の2.5次元歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS」のけちゃが登場します。けちゃが歌うのは、supercellの「君の知らない物語」です。当社とSTPRが共同制作した映像とともにLIVE DAM WAO!およびLIVE DAM Aiシリーズで2025年12月22日より配信します。

“歌って楽しむだけでなく、見ても聴いても楽しい”がコンセプトの「あにそんボーカル」は、声優をはじめとするアニメ好きの演者さんが歌うアニソンカラオケです。演者さんの貴重な歌声が楽しめるほか、カラオケの前後に流れる本人コメントは必聴です。ここでしか見ることができない撮り下ろし本人映像やオリジナル映像を配信している楽曲も多数あり、聴くもよし、見るもよし、一緒に歌うもよし、思い思いに楽しめます。

(C) STPR Inc.

けちゃの所属する「AMPTAKxCOLORS」は、結成からわずか1年10カ月で日本武道館ワンマンライブを成功させた6人組の2.5次元歌い手グループです。メンバーはそれぞれ黄色、紫色、緑色、水色、赤色およびピンク色のカラーを持ち、個性豊かな魅力を発揮しています。

ピンク色を担当するけちゃは、親しみやすいいじられ役としてファンから愛される存在です。普段の柔らかな話し声と、優しくも力強い中高音の歌声とのギャップが大きな魅力です。“歌ってみた”やゲーム実況などの動画配信を中心にさまざまな活動をしています。

映像は「あにそんボーカル」のために特別制作した完全オリジナルで、けちゃの爽やかな歌声を際立たせるとともに、歌詞とマッチした世界観が楽曲を引き立てます。

今回の配信を記念して、特別デザインのサイン入りQUOカードが抽選で当たる歌唱キャンペーンも開催します。

「あにそんボーカル」には、STPR Familyから個性豊かなクリエイターがこれからも登場します。それぞれの出演者が届ける歌声と映像が、アニソンの新たな魅力や楽しみ方を引き出します。

当社は、アニメコンテンツの魅力をより多くの方に届けるため、今後も新たな企画を積極的に展開してまいります。

■あにそんボーカル けちゃ 歌唱キャンペーン

実施期間：2025年12月22日(月)～2026年1月18日(日)

実施店舗：全国のDAM設置店舗

対応機種：LIVE DAM WAO!およびLIVE DAM Aiシリーズ

デンモクはSmartDAMシリーズ

課題曲 ：曲名 君の知らない物語(歌唱:けちゃ)

歌手名 けちゃ(あにそんボーカルVer.)

リクエストNo. 1274-58

応募方法：１.SmartDAMから「あにそんボーカル」キャンペーンバナーを選択

２.課題曲を歌唱し、SmartDAMの画面に表示されるQRコードから

キャンペーンサイトにアクセス

３.必要項目を入力して応募

賞品 ：サイン入りけちゃオリジナルQUOカード（1,000円分）10名様

■関連サイト

・DAMオフィシャルサイト内あにそんボーカル けちゃ 歌唱キャンペーンページ：

https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202512_ketcha.html(https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202512_ketcha.html)

・けちゃ オフィシャルサイト：https://stprcorp.com/creator/ketcha/(https://stprcorp.com/creator/ketcha/)