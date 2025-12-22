《Eddie Bauer×TAION》TAION10周年を記念したコラボレーションで『SKYLINER EB×TAION LIGHT』コレクションを展開

株式会社水甚Eddie Bauer × TAION

株式会社水甚（本社：岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-15-3、代表取締役社長：中村 好成、以下「水甚」）が運営する、米国発のアウトドアブランド「Eddie Bauer（エディー・バウアー）」は、2025年秋冬コレクションにおいて、10周年を迎えたインナーダウン専業ブランド『TAION（タイオン）』とのコラボレーションによるエクスクルーシブアイテムを展開し、2026年1月2日(金) 12:00より発売いたします。

■コラボレーションについて

本コラボレーションは、『TAION』10周年の記念企画として実現しました。

Eddie Bauerを象徴するダウンジャケット「スカイライナー」の意匠をベースに、『TAION』ならではの軽量性と800FPダウンを融合させた特別モデルを展開。本モデルは、ハードシェルタイプとソフトシェルタイプの2バリエーションをラインナップ。

コラボアイテム2型は「Eddie Bauer」の一部店舗や公式オンラインストア、ZOZOTOWN、『TAION』公式オンラインストアで販売いたします。

“UNITE CULTURES AND CRAFTSMANSHIP.”

両ブランドは、ダウンウェアという共通の専門性のもとで協業することにより、アメリカと日本のモノづくり精神をひとつに結びました。

エディー・バウアーの原点であるシアトルの自然への敬意と、TAIONの機能美への探求心が息づいた本コレクションは、新しい世代のダウンウェアとして昇華します。

■商品紹介SKYLINER LIGHT（スカイライナー ダウンジャケット ライト）

SKYLINER LIGHT（スカイライナー ダウンジャケット ライト）

19,800円(税込) 商品番号：E942850M

※ソフトシェルタイプ

SKYLINER STANDARD（スカイライナー ダウンジャケット スタンダード）

SKYLINER STANDARD（スカイライナー ダウンジャケット スタンダード）

19,800円(税込) 商品番号：E942851M

※ハードシェルタイプ

コレクションを見る :https://eddiebauer.jp/collections/taion-2025aw■ 販売情報

2026年1月2日（金）12:00発売。

取扱い店舗は以下の通り。

Eddie Bauer...吉祥寺店、仙台アエル店、ららぽーと福岡店、公式オンラインストア、ZOZOTOWN

TAION...公式オンラインストア

Eddie Bauer ストアリスト :https://eddiebauer.jp/pages/store-listTAIONについて

「TAION」 は2016年よりローンチした、日本発のインナーダウン専業ブランドです。ブランド名の由来は、TAION=体温。潜在的な暖かさ、日本発のイメージ、価値の追求をスローガンとし、機能的で多目的なインナーダウンを幅広く展開しているブランドです。

Eddie Bauerについて

Eddie Bauerは、世界初のダウンジャケットを開発したことで知られ、100年以上にわたり高品質なクラフトマンシップとイノベーションを融合させてきたアクティブなアウトドアブランドです。エベレスト登頂を支えた信頼性の高い装備を提供するなど、その歴史とこだわりは数々の冒険を支えてきました。私たちは、すべての人がアウトドアを楽しめるようにインスピレーションを与え、可能性を広げることを目指しています。

Eddie Bauer公式サイトへ :https://eddiebauer.jp/