2026年「まい泉福袋」数量限定発売　～人気商品の詰め合わせセットをおトクな価格で～

井筒まい泉株式会社

井筒まい泉株式会社（東京都港区、代表取締役社長 國弘 克英）は、お正月恒例のまい泉福袋を販売します。看板商品のヒレかつサンドやとんかつソースをはじめオリジナルブランド豚「甘い誘惑」を使用した豚汁やポークジャーキーなど人気商品を詰め合わせました。通常販売価格より最大43％OFFのおトクな価格となっています。

▼商品概要（価格は8%税込です。）

※画像は3,240円の福袋です。

・まい泉福袋 2,160円（通常3,818円相当）

ヒレかつサンド3切（3個）

豚汁(２個)

かつカレー専用ソース

とんかつソース

スパイスソルト

ポークジャーキー

・まい泉福袋 3,240円（通常5,605円相当）

ヒレかつサンド3切（3個）

エビかつサンド3切（3個）

豚汁(２個)

かつカレー専用ソース(２個)

とんかつソース

スパイスソルト

ポークジャーキー

▼発 売 日 2026年1月1日（木）～3日（土）

▼販売店舗 全国のまい泉直営販売店

※一部、取扱内容が異なる店舗がございます。

※営業日は各施設に準じているため、発売日は店舗によって異なります。

※エキュート秋葉原店・グランスタ東京店・ペリエ津田沼店・ペリエ千葉店では販売はございません。

※在庫が無くなり次第終了させていただきます。

店舗検索はこちら https://mai-sen.com/shop/#shopsearch

まい泉のこだわり

豚肉 世界中から取り寄せた豚肉を毎日毎日チェックして、合格した豚肉のみを使用。筋を引き、叩いて肉の繊維をほぐします。手間隙のかかる作業ですが手抜きはできません。1本の筋の切り損ないが揚げた時の肉の形を崩し、またお召し上がり頂く際の食感を変えてしまうからです。

パン粉と揚げ油 パン粉は、指定レシピで焼いたパンから毎日作った生パン粉を使用しています。市販のものとは中身・大きさ・形状が異なる、まい泉独特のパン粉です。そして揚げ油もまい泉の特注品。加熱時間を調節しながら、丁寧に揚げていきます。艶があり、カラッと、そしてふわっと花が咲くような衣の広がり、これをまい泉では『剣立ち』と呼び、まい泉のとんかつの自慢です。

ソース まい泉では現在、甘口・辛口・サンド用・黒豚用の4種類のソースを製造しています。

基本的なレシピは創業当時のまま、新鮮な野菜や果物を材料に、創業者のこだわりを受け継いだ熟練の職人が丁寧に味を確認しながら調合しています。

井筒まい泉株式会社について

とんかつ まい泉は1965年の創業以来、「箸で切れるやわらかなとんかつ」にこだわり、お子様からご年配の方まで皆様に美味しく召し上がっていただくための努力を続けてまいりました。「お客様の美味しい笑顔のために」を企業理念とし、全国のデパ地下やエキナカの直営販売店約70店、レストラン14店のほか、卸事業、ケータリング事業、EC販売も展開しています。

【会社概要】

社名：井筒まい泉株式会社

本社所在地：東京都港区北青山2丁目12-5 KRT青山2階

設立：1965年11月

代表取締役：國弘 克英

事業内容：レストラン事業、百貨店・商業施設等での直営販売事業

デリバリー事業、卸販売、通販事業、海外事業