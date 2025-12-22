ミッキー&ミニーがひな祭りをお祝い！親子のお風呂時間にそっと寄り添う入浴料「ひなぼーる」が数量限定にて登場！全国のアカチャンホンポとオンラインショップにて限定販売。

株式会社ノルコーポレーション

株式会社ノルコーポレーション（本社：東京都調布市／代表取締役社長：吉住 健治）は、株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪府大阪市／代表取締役社長：味志 謙司）が運営する、全国の「アカチャンホンポ」と公式オンラインショップにて、【無添加*バスボール（& HUG time）】シリーズの新作「ひなぼーる」を2025年12月27日（土）より数量限定発売いたします。

* 香料フリー／合成着色料フリー／防腐剤フリー／界面活性剤フリー／酸化防止剤フリー

ミッキー&ミニーの"ひな祭り"マスコットが登場

日本の五節句の中でも3月3日は「桃の節句」、5月5日は「端午の節句」と呼ばれ、それぞれ「ひな祭り」「こどもの日」として祝われており、親しみを感じる方も多くいます。

「ひなぼーる」は、"お子さまの節句"をお祝いする入浴料として企画開発した、アカチャンホンポ限定販売の入浴料です。

お湯に溶かすと優しい白濁色に変化し、バスボールの中から"おだいりさま・おひなさま"に扮したミッキーとミニーのマスコットがそれぞれ1つ出てきます。

ひな祭り気分を味わえるマスコット専用の耐水台紙を使って、浴室内に飾ることも可能です。さらに、ミッキーとミニーをセットで並べることでひな祭りらしい華やかな雰囲気が生まれます。

&HUG time 無添加バスボール ひなぼーる／ミッキー（おだいりさま）

&HUG time 無添加バスボール ひなぼーる／ミニー（おひなさま）

各\770（税込）

発売／取扱店舗

2025年12月27日（土）より発売（数量限定）

・全国のアカチャンホンポ（全130店舗）※2025年11月末時点

▶︎店舗検索はこちら(https://stores.akachan.jp/search?_gl=1*16tfeag*_gcl_au*NDgzMTQ1MTIwLjE3NjQ3MjM3NzA.*_ga*MTY4NzIzNDg4Ny4xNzY0NzIzNzcw*_ga_VM7QRGMZ56*czE3NjQ3MjM3NzAkbzEkZzEkdDE3NjQ3MjM5MDgkajYwJGwwJGgw*_ga_BPLX0F5X38*czE3NjQ3MjM3NzAkbzEkZzEkdDE3NjQ3MjM5MDgkajYwJGwwJGgw) ※アカチャンホンポHPへ遷移します。

※一部店舗で、発売日が変更になる場合がございます。

・アカチャンホンポ公式オンライン(https://shop.akachan.jp/shop/g/g251341500/)ショップ(https://shop.akachan.jp/shop/g/g251341500/)

& HUG timeのこだわり

& HUG time（アンドハグタイム）は、毎日のお風呂習慣が親子の特別な時間になるようにという想いから生まれたブランドです。

毎日のお風呂やスキンケアの時間はママやパパにとっては慌ただしく大変な時間ですが、肌と肌が触れ合う大事なコミュニケーションタイムでもあります。

毎日の習慣に"ハグ"を取り入れてみませんか？

【5つの無添加】

香料／合成着色料／防腐剤／界面活性剤／酸化防止剤*を使用しない、『5つの無添加処方』で、敏感肌の方やお子さまにも使いやすい設計。やさしい使用感にこだわりました。

*マスコットを除く

【保湿成分配合】

お肌の潤いを守るヒアルロン酸Na（保湿成分）を配合。入浴後のお肌をすこやかに保ちます。

【誤飲防止剤配合】

お子さまの誤飲を防ぐため、マスコットには苦味を感じる成分を配合しています。

※小さい部品があります。誤飲・誤食の危険があるため、3歳未満のお子様の手の届く場所には絶対に置かないでください。

マスコットの仕様にも配慮した設計

マスコットは通常のものより一回り大きく*することで誤飲予防にも取り組んでいます。

*キャラクターにより異なる

さらに、マスコットは"カチッと閉まる"構造のカプセルに入っています。

開閉のしやすさと、遊び心の楽しさの両立を目指した設計で、マスコットが直接湯船に出てこない仕様になっています。

発泡・溶けやすさへの継続的な研究

弊社ではバスボールの微発泡化、易溶化、発泡時に発生する炭酸ガスの抑制、咳き込み防止に取り組んでいます。

よりやさしく安心なイメージを持って手に取っていただけるよう、商品を使用した際に生じるかゆみやヒリヒリ感といった刺激性に対するテストを実施しています。

※全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。

株式会社赤ちゃん本舗

「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージに掲げ、幸せな出産・子育てを応援し社会に貢献することをミッションとした子育て総合支援企業。

時代の流れや環境の変化に合わせ、「赤ちゃんのいる暮らし」を支え、出産・子育てを取り巻くさまざまな社会課題へも取り組んでいる。

全国に130店舗（2025年11月末時点）を有し、マタニティ&ベビー・キッズ用品を販売する専門店「アカチャンホンポ」を運営。

株式会社ノルコーポレーション

毎日をハッピーに。

モノを通して

「驚きや喜びを届ける」

ノルコーポレーションは日々の”暮らし”を豊かに彩るプロダクトを提案しています。

https://www.nolcorp.co.jp/

公式Instagramにて新商品情報も随時配信中！

https://www.instagram.com/nolcorppr/