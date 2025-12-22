［神戸・舞子］フランス伝統の「王様のお菓子」ガレット・デ・ロワを期間限定販売

明海グループ株式会社

シーサイドホテル舞子ビラ神戸（所在地：兵庫県神戸市）は、フランスの伝統菓子「ガレット・デ・ロワ」を2026年1月1日（木）から1月31日（土）までの期間限定で販売いたします。

「ガレット・デ・ロワ」は、フランスで新年を祝う際に欠かせないお菓子で、「王様のお菓子」という意味を持ちます。発酵バターを練り込んだ香り豊かなパイ生地に、香ばしいクレームダマンドをたっぷりと詰め込み、サクサクに焼き上げた贅沢な味わいが特徴です。家族や友人と切り分けて楽しむことで、幸せを分かち合う伝統があります。

販売概要

販売期間：2026年1月1日（木）～1月31日（土）

商品名：ガレット・デ・ロワ

サイズ：直径15cm

価格：2,000円（税込）

販売場所：

・本館1階 テラスレストラン「サントロペ」入口 ケーキブティック

・本館1階 売店「ロビーショップ」

※数量限定のため、売り切れ次第終了となります。

本商品は、新年の食卓を華やかに彩る特別なスイーツです。ぜひこの機会に、フランスの伝統を感じる「ガレット・デ・ロワ」をお楽しみください。