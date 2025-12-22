池坊専宗氏の写真と日本の伝統文化、いけばなの粋である立花(りっか)のコラボレーション。華道家元池坊麻布橘会支所 2026年お正月装飾「はざま、生」を公開。

華道家元池坊麻布橘会支所

華道家元池坊麻布橘会支所（所在地：東京都千代田区、支所長：森由華）では、2026年の新年を祝うお正月装飾「はざま、生」を、森ビル株式会社（東京都港区、代表取締役社長 辻 慎吾）が運営する六本木ヒルズの正月飾りとして六本木ヒルズ ウェストウォーク2階南吹抜けにて、2025年12月27日（土）10時～2026年1月７日(水)の期間に公開いたします。

今回のお正月装飾「はざま、生」は、室町時代より続く「いけばなの根源」池坊において、池坊青年部の代表であると共に写真家としても意欲的な活動を続けている池坊専宗氏の撮り下ろし写真と、表参道、御茶ノ水を拠点に活動する池坊麻布橘会のメンバーによる超大作四方正面立花のコラボレーションによるインスタレーション作品です。

混とんとする世界に祈りを込めた2026年新春のメッセージとして天と地の“はざま”に立つ人の姿を、空間と花で表現した「はざま、生」。日本を代表するランドマークである六本木ヒルズの一角で、自然と人間が交差する空間を通して、皆様に静謐な体験をお届けします。

「はざま、生」開催概要

- 主催： 華道家元池坊麻布橘会支所- 会期： 2025年12月27日(土)10時より2026年1月７日(水) 23時まで（24時間オープンスペースにて実施）- 場所： 六本木ヒルズ ウェストウォーク2階南吹抜け（東京都港区六本木6-10-1）

2026年お正月装飾コンセプト

■テーマ：「はざま、生」- 天と地のあいだに立つ、わたしたちの姿

フロアには一続きの写真群が2枚、貼り込まれています。陰の深まり光の温もりを実感する季節、一方は地に、もう一方は空に映る草木の姿を様々の時間・移ろい・まなざしの中で描きます。

その中心には、池坊のいけばな。この立花は空に向かってまっすぐ立つ「真」は人を表し、天と地に挟まれて生きる私たちの姿を映します。草木も人も、同じように今この瞬間を生きている。そのことを、花を通して感じていただきたい。

「はざま、生」は、伝統と現代、自然と人間が交差する空間体験。静かに立つ花の姿に、きっと勇気や共感を与えてもらえるはずです。

池坊の立花（りっか）とは

池坊の立花は、いけばなの中でも最も古く格式の高い様式であり、その起源は室町時代にまでさかのぼります。仏前に花を供える宗教的な行為から発展し、池坊専慶によって芸術的な表現へと昇華されました。彼の花は、京都の人々の間で「花の名手」として評判を呼び、自然の景観を象徴的に表すという独自の美意識が確立されていきます。

現在では、正風体と新風体という二つの流れがあり、前者は歴史的な花型を継承し、後者は現代的な表現を探求するものです。このように、立花は時代とともに形を変えながらも、自然への敬意と精神性を核に据えた芸術として今もなお多くの人々の心を打ち続けています。

華道家・写真家：池坊専宗

華道家元池坊 次期家元池坊専好の長男として京都に生まれる。

慶應大学理工学部入学後、東京大学法学部入学。東京大学卒業時に成績優秀として「卓越」を受賞。

日本橋三越本店にて写真展「一粒の砂 記憶 ひかり」を行う。大阪・関西万博にて落合陽一氏のパビリオン「null2」の茶室に、184日間の移ろう花を生ける。

池坊青年部代表、京都市未来共創チームメンバー、東京国立博物館アンバサダー。京都の66の伝統工芸を描いた写真集『よい使い手 よい作り手』刊行。

講座や文筆、インスタレーションなど様々なかたちで、日常の美しさと交わることを伝え続けている。信条は「光を感じ、草木の命をまなざすこと」。

華道家・写真家 池坊専宗氏の写真作品

超大作立花制作：華道家元池坊麻布橘会支所

2018年に発会(支所長・森由華)、表参道、御茶ノ水を拠点に教室やワークショップを運営。本年11月には、六本木ヒルズにて花展を開催した。経済界を中心に活躍するエグゼクティブメンバーが多く、日本の伝統文化「華道」を世界やインバウンドに紹介する様々な活動をしている。

今回、新年花を制作するためにスペシャルメンバーが集結、2026年を寿ぐ超大作のいけばなを立調する。

■立花 大作例

▶華道家元池坊麻布橘会支所の情報はこちら(https://morikadou.com/)