【刀剣乱舞ONLINE】フォークリング（指輪）シリーズ第三弾。「一文字則宗」ver.が登場

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、PCブラウザ・スマホアプリゲーム「刀剣乱舞ONLINE」とコラボレーションした「フォークリング（指輪）第三弾」の予約受付を2025年12月22日（月）～2026年1月28日（水）の期間、ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋にて行います。

このたびの新作は、「一文字則宗」を宝石のカラーやディテールで表現したフォークリング（指輪）です。素材はシルバー925、K10イエローゴールド、K18イエローゴールド、プラチナ950の全4種類で、色味や価格をお好みに合わせてお選びいただけます。

アイテム詳細

アイコニックなデザインで刀剣男士を表現したフォークリングシリーズ第三弾。

「一文字則宗」を宝石のカラーや繊細なディテールでさりげなく表現し、デイリーユースにも馴染むデザインに。

サンプル展示詳細

K10イエローゴールドK18イエローゴールドK18イエローゴールドシルバー925プラチナ950K18イエローゴールド 着用イメージ

予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋にてサンプルの展示を行います。リングのサイズ計測なども承っておりますので、是非この機会にお立ち寄りください。

展示スケジュールは変更となる場合がございます。ご来店前に店舗へお問い合わせください。

尚、ユートレジャーコンセプトストア心斎橋は2026年1月16日（金）オープンとなります。

フォークリング（指輪）シリーズ第三弾「一文字則宗」ver.の予約期間中（2025年12月22日（月）～2026年1月28日（水））、第一弾「加州清光/大和守安定」ver.の再予約の受付を行います。

【刀剣乱舞ONLINE】とは（https://games.dmm.com/detail/tohken）

名だたる刀剣が戦士へと姿を変えた“刀剣男士”。

あなたは彼らを率いる“審神者”となり、歴史を守る戦いに出ます。

短刀、脇差、打刀、太刀、大太刀、薙刀、槍、剣の計8種の個性豊かな刀剣男士を集めて育て、あなただけの部隊結成！

様々な合戦場を攻略していく、刀剣育成シミュレーションゲームです。

◆公式サイト：https://www.toukenranbu.jp/

◆公式X（旧Twitter）刀剣乱舞ONLINE【運営】：https://x.com/TOUKEN_STAFF

◆公式X（旧Twitter）刀剣乱舞-本丸通信-【公式】：https://x.com/tkrb_ht

