「新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。オリハルコンソウル」正式サービス開始！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、G123の最新ゲーム「新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。オリハルコンソウル」の正式サービス開始をお知らせいたします。





▶ゲームスタート：https://s.g123.jp/k7exnv7n



本作は、TVアニメ『新米オッサン冒険者』を題材とした、熱血RPGです。


アニメでおなじみの主人公「リック」になりきり、伝説のパーティ「オリハルコン・フィスト」のメンバーの修行と試練を耐え抜きます。最強となったリックと仲間たちで、「拳王トーナメント」優勝を目指しましょう！



■『新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。』新作ゲームをスマホ・PCで楽しもう！





タップでカンタン攻撃！リックに”鍛錬”を与え、スキルや装備を強化していきます。次々に襲いかかる敵を次々に撃退していく爽快感たっぷりのRPGです。


アニメの戦闘シーンを思わせる迫力あるスキル演出も、本作の見どころの一つです。


さらに、G123公式YouTubeチャンネルにて、正式サービス開始PVを公開しました。ぜひこちらもご確認ください。
PVはこちら:https://youtu.be/zvmprJ3Fyt8

■ゲーム内にて、正式サービス開始記念キャンペーン開催中！


「新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。オリハルコンソウル」では現在、サービス開始を記念した超豪華スタートダッシュキャンペーンを開催中です。



1.任務クリアで800連ガチャ無料！




任務クリアで、戦力の拡充には不可欠なガチャが最大800連引ける！



2.7日間任務達成で10万円相当のアイテムをプレゼント！




7日間任務をすべて達成すると、「UR仲間」など豪華アイテム10万円分をプレゼント！
今だけのお得な特典をぜひご利用ください。
■正式サービス記念フォロー＆リポストキャンペーン開催！




公式Xでは正式サービス開始PVの公開を記念して、限定のフォロー＆リポストキャンペーンを開催中です。


▶公式Xはこちら！：https://x.com/ossan_game_ja


こちらもあわせてぜひご参加ください。



■ダウンロード不要。Webブラウザ上で、いつでもどこでも「新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。オリハルコンソウル」を遊べる！





このゲームをプレイできるのは、ゲームプラットフォームG123だけ！本作は、スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上でお楽しみいただけるブラウザゲームです。隙間時間で楽しめる放置機能も充実しており、家ではPCでじっくり・外ではスマホでサクッと、様々なプレイスタイルで遊ぶことができます。


■ゲーム基本情報


ゲームタイトル：新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。オリハルコンソウル


ジャンル：RPG


価格：無料（ゲーム内アイテム課金制）




■「新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。」とは？


10代で冒険者になるのが当たり前の世界で、30歳を過ぎてギルド事務員から冒険者を目指したリック・グラディアートル。大陸最強の冒険者が集う伝説のパーティ「オリハルコン・フィスト」のメンバーによる想像を絶する訓練の日々を過ごしてきた彼は、


新米Fランクながらも最高位であるSランク並みの戦闘力を有していた!?

叶えたい夢を追い続けるアラサー主人公が、気付かないうちに鍛え上げられた戦闘力で


次々に敵をねじ伏せていく痛快アクションコメディ！



『新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。』


公式サイト：https://shinmaiossan-anime.com/
公式X：https://x.com/shinmaiossan



■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？


スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=ja)サービスです。


公式サイト： https://g123.jp/?lang=ja




■CTW株式会社について


NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。


社名　　： CTW株式会社


所在地　： 〒106-0032


　　　　　東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー


代表者　： 佐々木 龍一


設立　　： 2013年8月


資本金　： 1億円


事業内容： プラットフォーム事業


URL　　： https://ctw.inc/



(C)岸馬きらく・ホビージャパン/2024新米オッサン冒険者製作委員会


(C) CTW, INC. All rights reserved.


※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。