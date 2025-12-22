「新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。オリハルコンソウル」正式サービス開始！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、G123の最新ゲーム「新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。オリハルコンソウル」の正式サービス開始をお知らせいたします。

▶ゲームスタート：https://s.g123.jp/k7exnv7n

本作は、TVアニメ『新米オッサン冒険者』を題材とした、熱血RPGです。

アニメでおなじみの主人公「リック」になりきり、伝説のパーティ「オリハルコン・フィスト」のメンバーの修行と試練を耐え抜きます。最強となったリックと仲間たちで、「拳王トーナメント」優勝を目指しましょう！

■『新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。』新作ゲームをスマホ・PCで楽しもう！

タップでカンタン攻撃！リックに”鍛錬”を与え、スキルや装備を強化していきます。次々に襲いかかる敵を次々に撃退していく爽快感たっぷりのRPGです。

アニメの戦闘シーンを思わせる迫力あるスキル演出も、本作の見どころの一つです。

▶ゲームスタート：https://s.g123.jp/k7exnv7n



さらに、G123公式YouTubeチャンネルにて、正式サービス開始PVを公開しました。ぜひこちらもご確認ください。

PVはこちら:https://youtu.be/zvmprJ3Fyt8



■ゲーム内にて、正式サービス開始記念キャンペーン開催中！

「新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。オリハルコンソウル」では現在、サービス開始を記念した超豪華スタートダッシュキャンペーンを開催中です。

1.任務クリアで800連ガチャ無料！

任務クリアで、戦力の拡充には不可欠なガチャが最大800連引ける！

2.7日間任務達成で10万円相当のアイテムをプレゼント！

7日間任務をすべて達成すると、「UR仲間」など豪華アイテム10万円分をプレゼント！

今だけのお得な特典をぜひご利用ください。

▶ゲームスタート：https://s.g123.jp/k7exnv7n

■正式サービス記念フォロー＆リポストキャンペーン開催！

公式Xでは正式サービス開始PVの公開を記念して、限定のフォロー＆リポストキャンペーンを開催中です。

▶公式Xはこちら！：https://x.com/ossan_game_ja

こちらもあわせてぜひご参加ください。

■ダウンロード不要。Webブラウザ上で、いつでもどこでも「新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。オリハルコンソウル」を遊べる！

このゲームをプレイできるのは、ゲームプラットフォームG123だけ！本作は、スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上でお楽しみいただけるブラウザゲームです。隙間時間で楽しめる放置機能も充実しており、家ではPCでじっくり・外ではスマホでサクッと、様々なプレイスタイルで遊ぶことができます。





■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。オリハルコンソウル

ジャンル：RPG

価格：無料（ゲーム内アイテム課金制）

■「新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。」とは？

10代で冒険者になるのが当たり前の世界で、30歳を過ぎてギルド事務員から冒険者を目指したリック・グラディアートル。大陸最強の冒険者が集う伝説のパーティ「オリハルコン・フィスト」のメンバーによる想像を絶する訓練の日々を過ごしてきた彼は、

新米Fランクながらも最高位であるSランク並みの戦闘力を有していた!?



叶えたい夢を追い続けるアラサー主人公が、気付かないうちに鍛え上げられた戦闘力で

次々に敵をねじ伏せていく痛快アクションコメディ！

『新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。』

公式サイト：https://shinmaiossan-anime.com/

公式X：https://x.com/shinmaiossan

■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=ja)サービスです。

公式サイト： https://g123.jp/?lang=ja

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/

(C)岸馬きらく・ホビージャパン/2024新米オッサン冒険者製作委員会

(C) CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。