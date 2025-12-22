【INPIT・特許庁共催】「グローバル知財戦略フォーラム2026」を開催します

独立行政法人工業所有権情報・研修館

INPIT（独立行政法人 工業所有権情報・研修館）（東京都港区、理事長：渡辺 治）は、特許庁（東京都千代田区、長官：河西 康之）と共催で、2026年2月10日（火）に会場とオンラインのハイブリッド形式にて「グローバル知財戦略フォーラム2026」を開催いたします。

https://www.ip-forum2026.inpit.go.jp/index.html



「グローバル知財戦略フォーラム2026」について

【開催概要】

イベント名：「グローバル知財戦略フォーラム2026」

開催日時：2026年2月10日（火）10:00～17:30

開催形式：会場・オンライン配信を併用したハイブリッド形式

会場：KANDA SQUARE HALL (東京都千代田区神田錦町二丁目2番地1)

参加費：無料

主催：INPIT・特許庁

詳細はこちら：https://www.ip-forum2026.inpit.go.jp/index.html



【プログラム】

10:00～10:10 開会挨拶

10:10～10:50 基調講演1 廣田 康人 氏 （株式会社アシックス 代表取締役会長CEO）

10:55～11:35 基調講演2 中島 規巨 氏 （株式会社村田製作所 代表取締役社長CEO）

13:30～14:50 パネルディスカッション1「知財業務におけるAI活用の最新動向」

13:30～14:50 ワークショップ1「営業秘密の漏洩を防ぐ：基礎知識とケーススタディ」※会場のみ

15:05～16:25 パネルディスカッション2「知財部の変革者が語る実践事例」

15:05～16:25 ワークショップ2「海外展開に伴う知財リスクに関するケーススタディ」※会場のみ

16:25～16:30 閉会挨拶

プログラムの詳細はこちら：https://www.ip-forum2026.inpit.go.jp/program.html

※パネルディスカッションとワークショップは同時開催のため、いずれか一方のみのご参加となります。

※プログラムの内容は予告なく変更となる可能性がございます。



【お申し込み方法】

特設Webサイト（https://www.ip-forum2026.inpit.go.jp/regist/index.html）より必要事項を入力しお申し込みください。



【問い合わせ先】

グローバル知財戦略フォーラム事務局

Email: ip-forum2026@stage.ac

INPIT（独立行政法人 工業所有権情報・研修館）について

【法人概要】

法人名：独立行政法人 工業所有権情報・研修館

所在地：東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー8階

理事長：渡辺 治

HP：https://www.inpit.go.jp/index.html