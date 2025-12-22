【INPIT・特許庁共催】「グローバル知財戦略フォーラム2026」を開催します
INPIT（独立行政法人 工業所有権情報・研修館）（東京都港区、理事長：渡辺 治）は、特許庁（東京都千代田区、長官：河西 康之）と共催で、2026年2月10日（火）に会場とオンラインのハイブリッド形式にて「グローバル知財戦略フォーラム2026」を開催いたします。
https://www.ip-forum2026.inpit.go.jp/index.html
「グローバル知財戦略フォーラム2026」について
【開催概要】
イベント名：「グローバル知財戦略フォーラム2026」
開催日時：2026年2月10日（火）10:00～17:30
開催形式：会場・オンライン配信を併用したハイブリッド形式
会場：KANDA SQUARE HALL (東京都千代田区神田錦町二丁目2番地1)
参加費：無料
主催：INPIT・特許庁
詳細はこちら：https://www.ip-forum2026.inpit.go.jp/index.html
【プログラム】
10:00～10:10 開会挨拶
10:10～10:50 基調講演1 廣田 康人 氏 （株式会社アシックス 代表取締役会長CEO）
10:55～11:35 基調講演2 中島 規巨 氏 （株式会社村田製作所 代表取締役社長CEO）
13:30～14:50 パネルディスカッション1「知財業務におけるAI活用の最新動向」
13:30～14:50 ワークショップ1「営業秘密の漏洩を防ぐ：基礎知識とケーススタディ」※会場のみ
15:05～16:25 パネルディスカッション2「知財部の変革者が語る実践事例」
15:05～16:25 ワークショップ2「海外展開に伴う知財リスクに関するケーススタディ」※会場のみ
16:25～16:30 閉会挨拶
プログラムの詳細はこちら：https://www.ip-forum2026.inpit.go.jp/program.html
※パネルディスカッションとワークショップは同時開催のため、いずれか一方のみのご参加となります。
※プログラムの内容は予告なく変更となる可能性がございます。
【お申し込み方法】
特設Webサイト（https://www.ip-forum2026.inpit.go.jp/regist/index.html）より必要事項を入力しお申し込みください。
【問い合わせ先】
グローバル知財戦略フォーラム事務局
Email: ip-forum2026@stage.ac
INPIT（独立行政法人 工業所有権情報・研修館）について
【法人概要】
法人名：独立行政法人 工業所有権情報・研修館
所在地：東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー8階
理事長：渡辺 治
HP：https://www.inpit.go.jp/index.html