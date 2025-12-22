【岐阜県飛騨市】飛騨市の地場産品開発をふるさと納税で応援！～薬草スイーツ・クラフトビール・小さな紙パック牛乳開発へ

岐阜県飛騨市

岐阜県飛騨市（市長：都竹淳也）では、ふるさと納税を活用した支援事業として、社会的課題の解決をビジネスとして取り組む「ソーシャルビジネス創出支援事業」や住民主体の新たにまちを元気にする取組を応援する「まちの元気創出支援事業」を行っています。

これらに加えて、令和７年度より魅力的な地場産品（ふるさと納税返礼品）の創出に取り組む事業者への支援として「飛騨市地場産品創出支援事業」を開始しました。

この事業は、地域の事業者が挑戦する新商品の開発やブランドづくりを応援するもので、ふるさと納税を活用したクラウドファンディングを実施中です。市内事業者による返礼品開発や生産体制の強化に向けた設備投資等を支援するもので、クラウドファンディング型ふるさと納税で集まった資金を原資に市から支援を行います。

今回は提案された６つの事業から３つの事業が採択され、いずれも飛騨の自然や文化、人の思いを活かした魅力的な内容となっています。飛騨市らしい個性ある取組みや特産品づくりを全国へ発信していきます。

自然と伝統を紡ぐ飛騨森のスイーツ開発プロジェクト

「森の恵みを飛騨からご家庭へお届けしたい！」

山菜や野草など、飛騨の森が育むここにしかない素材を最大限に活用したスイーツづくりに挑戦します。自然のめぐみと受け継がれてきた知恵を、次世代へ届ける新しい一歩を踏み出します。

245種類の薬草をもっと身近に、手ごろに手に取っていただきたいという思いからみんなが好きなマカロンやチョコテリーヌなどのスイーツ開発を始めました。量産するための機材・設備整備を進めています。全国の薬草好きな方にお届けしたい！

飛騨の恵みと想いを一杯に込めて、世界へ挑む地域の魅力発信プロジェクト

ふるさとチョイス受付ページ :https://www.furusato-tax.jp/gcf/5063ぎふちょく受付ページ :https://gifuchoku.jp/projects/hida-area/hida/p47818/

飛騨の野草や蜂蜜などの自然の恵み、友好都市とのつながりや地元のカフェで作られるスイーツを活かし、飛騨市の魅力を詰め込んだ新しいビールを醸造します。

完成した一杯は国内外コンペに出品し、飛騨の魅力を世界へ発信する挑戦です。

あなたの応援で、飛騨の名を誇れるブランドへと育てていきませんか。

自分の知らない農産物を活用してビールを創るのが楽しいです。皆さんからの支援はビール樽の増設に活用します。大量生産はできないけど、飛騨市のクズの花やナツメ、ナギナタコウジュなどの薬草や規格外スイーツをビールで活用できたらと思っています。それぞれのビールのストーリーが異なるので、その物語も楽しんでいただきたいです！

未来へつなぐHIDAミルクプロジェクト

ふるさとチョイス受付ページ :https://www.furusato-tax.jp/gcf/5089ぎふちょく受付ページ :https://gifuchoku.jp/projects/hida-area/hida/p47816/

飛騨の酪農家と一緒に“地元の味”を守り、次世代へつないでいきたい。

小さな紙パックに、飛騨の未来を注ぐ。「未来へつなぐHIDAミルクプロジェクト」

地元の牛乳を守り、次世代へつなぐ挑戦が始まります。

牛乳メーカーの減少が大きな課題です。これまで1リットルの紙パック牛乳と200mlの瓶牛乳を中心に製造・流通してきましたが、輸送や社会情勢を考えて、小容量“紙パック牛乳”の開発を目指しています。パッケージもこだわって飛騨の魅力を伝えられて、牛乳の価値を高められるようなデザインにしたいです。

ふるさとチョイス受付ページ :https://www.furusato-tax.jp/gcf/5090ぎふちょく受付ページ :https://gifuchoku.jp/projects/hida-area/hida/p46346/

市では、「日本一ふるさと納税して良かったと思っていただける自治体」を目指しています！

飛騨市ふるさと納税では３つのお約束をしています。

1．ふるさと納税の寄附金は、「市民の声を取り入れた血の通った事業」に活用します

2．寄附者の方々の想いを取り入れます

3．寄附の使い道を明確に報告します

寄附金の使い道にはこだわりがあり、使い道メニューは、寄附者がどんな事業に使われるのかわかりやすく伝わるようにより具体的な事業を取り上げています。

これまで皆さんからいただきました寄附金は、市民、市内事業者の小さな願い・期待が実現できるように、また、教育や福祉、地域振興などのさまざまな事業に活用させていただいており、みなさまの応援が飛騨市の元気につながっています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vilJ-w15i8I ]

飛騨市ふるさと納税特設サイト :https://www.city.hida.gifu.jp/site/furusato-nozei/

問い合わせ

飛騨市役所 ふるさと応援課

電話 0577-62-8904

岐阜県飛騨市

飛騨市は、人口約21,500人の小さな市で、周囲を北アルプスなどの山々に囲まれ、総面積の約94％を森林が占めるなど豊かな自然に恵まれたまちです。また、豊富な自然資源のほか、ユネスコ無形文化遺産である古川祭・起し太鼓、ノーベル物理学賞の受賞に寄与した「スーパーカミオカンデ」を始めとする宇宙物理学研究施設、大ヒットアニメ映画「君の名は。」のモデル地となった田舎町の風景など、多彩で個性豊かな地域資源の宝庫です。

飛騨市公式サイト https://www.city.hida.gifu.jp/

飛騨市ふるさと納税特設サイト https://www.city.hida.gifu.jp/site/furusato-nozei/

PRTIMES飛騨市ページ https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/120394