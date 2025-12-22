【Ｚ会の本】発刊前の「リンガメタリカ」をいち早く体験しよう！『話題別英単語　リンガメタリカ［改訂第２版］』先行レビューキャンペーン実施！

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社Ｚ会ソリューションズは、長年愛され続けている『話題別英単語 リンガメタリカ』の改訂版の発刊を2025年2月20日（金）に予定しています。今回は、発売前の本品をお試し＆レビューしていただける方を募集するキャンペーンを実施し、抽選で30名の方に実際に先行して体験いただきます。

https://www.zkai.co.jp/books/linguacp/



そこで、この度新しくなってよりパワーアップした『話題別英単語リンガメタリカ［改訂第2版］』を抽選で30名様に先行体験いただけるキャンペーンを実施します！

ふるってご応募ください！！

『話題別英単語 リンガメタリカ［改訂第２版］』

難関大を目指す受験生なら誰もが知る『話題別英単語 リンガメタリカ』。

多くの先輩の合格を支えてきたこの「バイブル」が、この度、時代の変化と共にさらなる高みを目指して改訂されます。

『話題別英単語 リンガメタリカ』の特長

入試頻出テーマを刷新

英文、背景知識ともに近年の入試問題の出題傾向を踏まえたテーマを厳選し、全面的に刷新しました。好奇心を刺激する英文や解説を読み、学びの楽しさを味わうことができます。

収録語の刷新とレイアウトの更新で単語学習がレベルアップ

最新の大学入試問題の分析結果から、上級者が覚えておきたい1900語を決定。派生語は番号付き単語の直下に配置し、より見やすくしました。また、単語の重要度をアイコンで示し、優先順位をつけた学習の指針にすることができます。

定評のある背景知識解説

話題性のあるテーマ、賛否両論のあるトピック、現代の社会を読み解く上で知っておくべき事実や歴史などを丁寧に解説。英語の大学入試対策のほか、教養を得る読み物としても活用できます。

音声はWEBから無料提供

英文・単語の音声は、WEBから無料で提供。Passage の英文はイギリス英語の音声も提供しています。

キャンペーン概要

応募はInstagramもしくはX（旧Twitter）のフォロー＆引用リポストで完了！

発売前に『話題別英単語リンガメタリカ［改訂第2版］』をお試し＆レビューしていただける方を、30名様募集いたします。

また、投稿内容は「ユーザーボイス」として、書店掲示のポスターやPOP、Webサイトやその他の広告等に掲載させていただく可能性がございます。

応募方法

1）InstagramもしくはX（旧Twitter）で「Ｚ会の本」アカウント「@zkaibooks」をフォローしてください。

※すでにフォロー済みの方は、そのままフォローを継続ください。フォローしなおす必要はありません。

2）「＃リンガ改訂」「リンガメタリカで勉強する決意表明などリンガメタリカに対する熱い思い」を入力して投稿をしてください。

キャンペーン期間

2025年12月22日（月）～2026年1月8日（木）23:59 フォロー＆投稿分まで

※賞品の発送は2026年1月中旬～1月下旬を予定しております。

▼キャンペーンの詳細・応募規約はこちら

https://www.zkai.co.jp/books/linguacp/

当選者の発表

当選通知は当選者のみに、1月上中旬頃にＺ会の本X（旧Twitter）アカウント（@zkaibooks）もしくはInstagramアカウント（@zkaibooks）のダイレクトメッセージにてお送りしますので、@zkaibooksを必ずフォローしていただきますようお願いいたします。

賞品（『話題別英単語リンガメタリカ［改訂第2版］』）の発送

2026年1月中旬～1月下旬を予定しています。

体験・レビュー期間

2026年1月15日（木）～2026年2月20日（金）

〈本件についてのお問い合わせ〉

株式会社Ｚ会ソリューションズ

TEL : 055-976-8311

月～金曜 午前9:00～午後5:30（祝日、年末年始を除く）

URL : https://www.zkai.co.jp/books/