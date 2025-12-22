『本好きの下剋上【第五部】』が1/19より【漫画配信サイトコロナEX】にて連載開始予定!!

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が運営する漫画配信サイト「コロナEX」は、『本好きの下剋上【第五部】』を1/19(月)11時より連載開始を予定しております。

公開日の解禁に合わせて、コミカライズの先行試し読みページの公開が開始いたしましたので、お知らせいたします。

(C) Suzuka / Miya Kazuki

■先行試し読みページ

＜コミカライズ先行試し読み＞本好きの下剋上【第五部】

[漫画] 鈴華

[原作] 香月美夜

[イラスト原案] 椎名 優

【コミカライズの冒頭を限定公開中！】

https://to-corona-ex.com/episodes/235143265537533

＜あらすじ＞

フェルディナンドが旅立ったエーレンフェストの冬は重い。騒乱を好む「混沌の女神」のようなゲオルギーネに関する密告があったことで粛清が早められた。

一方、貴族院の三年生になったローゼマインは喪失感を振り払うように、忙しく動き回る。寮内では旧ヴェローニカ派の子供達が連座を回避できるように説得し、院内では領主候補生の講義初日が開始。文官コースの試験に、新しい上級司書との出会い、専門コースの専攻など、一年前とは立場も環境も激変した日々へ突入していく。

次第に「らしさ」を取り戻す中、神々のご加護まで大量に得て、ますますローゼマインの暴走は止まらない！？

「わたしの本好きウィルス、皆に広がれ！」

シリーズ最終章「第五部」コミカライズ開幕！ ユルゲンシュミットの根幹へーー聖女伝説が走り出す！

▼「本好きの下剋上」原作特設サイトはこちら

https://www.tobooks.jp/booklove/index.html

▼「本好きの下剋上」TVアニメ公式HPはこちら

https://booklove-anime.jp/

■コロナEXとは

TOブックスのマンガ連載最新話が読める漫画配信サイト。

月額400円(税込)でコロナEXに掲載されているすべての作品を第1話から最新話まで読み放題で提供。

▼作品ページはこちら

https://to-corona-ex.com/

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送予定です。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/