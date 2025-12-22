「Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES」新エピソード「精霊術の使い手」が公開中！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、プロモーションショートアニメシリーズ「Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES」の新エピソード「精霊術の使い手」を12月20日に、YouTube「遊戯王OCGチャンネル」にて公開したことをお知らせします。新エピソードの公開を記念し、作中に登場する4人の「霊使い」を担当した「エリア」役の鬼頭明里さん、「ヒータ」役の白石晴香さん、「ウィン」役の久保ユリカさん、 「アウス」役の小松未可子さんら豪華キャストから、担当キャラクターを紹介したメッセージを頂きました。

新エピソード「精霊術の使い手」は全4話で構成され、霊使いたちの日常や冒険など、「エリア」、「ヒータ」、「ウィン」、「アウス」の４人が紡ぎだす魅力あふれるストーリーが展開していきます。精霊術世界の神秘的な映像や心に残る楽曲とともに、カードに宿る物語をぜひご覧ください。

「精霊術の使い手I 水霊使いエリア」▼視聴はコチラ▼

個性あふれる「霊使い」4人を担当した豪華キャスト陣からそれぞれの「霊使い」を紹介！

「エリア」役 鬼頭明里さん

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vfMhRx6CuzE ]

この度精霊術の使い手にフォーカスを当てたアニメーションが作られるということで、遊戯王の世界観は無限大だなと改めて感じています！

私の演じる水霊使いエリアもアニメでとっても可愛く動いていますのでどうぞお楽しみに！

「ヒータ」役 白石晴香さん

ヒータを演じさせていただく白石晴香です！

ヒータはムードメーカーで、猪突猛進型の元気な女の子です！

全くタイプのちがう4人のやりとりが見ていて楽しく、わちゃわちゃなシーンにクスッとしたり、カッコいいバトルにグッときたり、毎話本当にあっという間なので、カードに宿る物語を最初から最後まで見逃さないでくださいね！よろしくお願いします！

「ウィン」役 久保ユリカさん

今回、風霊使いウィン役として「遊戯王」の世界に仲間入りできたことを大変嬉しく思います。

4人でいるときのウィンはふんわりとした空気感を纏っていて、みんなの妹のような存在です。

アニメーションで動く姿もきっと愛おしくなること間違いなし！

「アウス」役 小松未可子さん

再び遊戯王の世界に関わることができてとても光栄です。

地霊使いのアウスは、とても真面目で僕っ子で怖がりさん。時々ヒータとバチバチすることもありますが笑、仲良し四人をぜひ見守ってください！

使い魔のデーモンビーバーも演じております！ビッ！

～「Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES」とは～

「Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES（ザ・クロニクルズ）」は、カードの人気テーマを通して「遊戯王カードゲーム」の世界観をお楽しみいただけるプロモーションショートアニメシリーズです。「閃刀姫」や「白の物語」といったテーマごとに複数話で展開し、1話につき1枚の「モンスターカード」（モンスター）に焦点をあてたストーリーが描かれます。複数のストーリーを続けてご覧いただくことで、テーマの世界観がひとつに繋がっていくシリーズです。

「Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES」公式サイト

https://www.konami.com/yugioh/thechronicles/ja/

アニメーションは、「KONAMI animation」が制作。2025年4月から毎月1回、YouTube「遊戯王OCGチャンネル」で公開中です。

「KONAMI animation」公式サイト：https://animation.konami.net/

(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI

(C)Konami Digital Entertainment