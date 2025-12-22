【新商品リリース】鎌倉・おにぎり ぱん田、源頼朝公ゆかりの食材を用いた『将軍献上御膳』シリーズを新発売

株式会社ＨＩＴ

■ 鎌倉の歴史と食文化を現代へ。「将軍献上御膳」シリーズ誕生

鎌倉・小町通りで地元に愛されるおにぎり専門店 「おにぎり ぱん田」 は、

鎌倉にゆかりの深い武将たちの好物や逸話をもとにした特別メニュー

『将軍献上御膳』シリーズを2025年12月より提供開始いたします。

シリーズの象徴となるのが、鎌倉幕府初代将軍・源頼朝公が好んだとされる鮭と、

鎌倉武士たちが日常的に味わっていた 味噌 を組み合わせた一品。

ご提供時には、店主が心を込めて

「将軍様へ献上！」

と掛け声をかけ、鎌倉の歴史情緒とともにお届けします。

和紙の折り紙で出来た兜のお土産も付いて将軍気分を更に演出♪

「将軍献上御膳」は、鎌倉の地で受け継がれてきた素材と物語を、一つひとつ丁寧に結び上げた特別な御膳です。

武家文化が息づく歴史背景を大切にしながら、まるで将軍に献上するかのような気持ちで仕立てました。

■ 各メニュー紹介（将軍ゆかりの物語を添えて）

● 将軍結び ～頼朝 黄金味噌鮭御膳～

主役となるおにぎりには、黄金味噌に漬け込んだ鮭を使用。源頼朝の好物と伝えられる鮭と、鎌倉武士の戦飯であった味噌を掛け合わせ、金箔をあしらった豪華な一品に仕上げています。一口頬張れば、香ばしさと旨みが広がり、将軍気分を味わえます♪

鮭 × 味噌という、鎌倉武士の力の源を現代風に仕立てた看板御膳。

香ばしく焼き上げた鮭と特製味噌だれが、ご飯の甘みを一層引き立てます。

● 牛若丸鎌倉武士結び ～A5和牛（九州産）御膳～

牛若丸にちなみ、勇ましさと贅沢さを併せ持つ一膳。

牛若丸のように力強い味わいを表現するため、牛若丸の名にふさわしい A5ランク和牛 を使用しました。旨みがぎっしり詰まった和牛を贅沢にのせた結びは、口に入れた瞬間とろける味わい。天ぷらは旬の鎌倉野菜を提供いたします。使用する油は植物由来なのでハラルを求められる方も安心して食べられます。満足感No.1の御膳です。

※ハラル対応のA5和牛を使用しています。

● 北条結び ～政子 梅赤飯御膳～

鎌倉の名門・北条家を支えた政子の凛とした強さと優しさを表現。

鎌倉の老舗店から取り寄せたお赤飯に加え、

政子自身が好んだと伝わる梅をアクセントに使用。

気品ある味わいの御膳です。さっぱりとした国産鶏の天ぷらが付いています。

鎌倉の老舗が受け継ぐ、もちもちとした赤飯を使ったやさしい味わいの御膳。

北条政子が日々食していたとも伝えられる梅をトッピングし、ほどよい酸味が赤飯の甘みを引き立てます。あっさりとした鶏の天ぷらを添え、軽やかで食べやすく、特に女性に人気の一品です。

● 禅結び ～弁慶 鎌倉野菜の恵み御膳～（ベジタリアン）

豪傑・弁慶の力強さを、鎌倉の豊かな大地で育った鎌倉野菜で表現。

動物性素材不使用の、身体に優しい完全ベジタリアン向けメニューです。

鎌倉野菜の持つ自然の力強さを、禅の心になぞらえて仕立てたベジタリアン御膳。

旬の鎌倉野菜を和風だしで丁寧に味付けし、香り豊かなごまがアクセントとなっています。野菜本来の旨みをじっくり味わえる、心と体にやさしい結び。季節の野菜天ぷら付きで、満足感も十分です。

※ベジタリアン様用に味噌汁も動物製の出汁は取り除いております。

■ 地元で愛される定番おにぎりも充実

ぱん田の人気メニュー 「肉そぼろ卵黄」 や、

湘南の恵みをふんだんに味わえる 「湘南しらすおにぎり」 など、

地域密着の看板商品も引き続きご提供しています。

ぱん田のこだわり

ぱん田では、「ごはん」を何よりも大切に考え、素材一つひとつに強いこだわりを持っています。

お米には、山形県置賜産の「つや姫」を使用。粒が大きく、白さと粘り、そして甘みのバランスに優れ、炊きあがりの艶やかさと一粒一粒の立ち方は他の銘柄にはない魅力です。冷めても美味しく、甘味が落ちにくいのも特長です。

塩は、沖縄の約200メートルの海水を使い、平釜でじっくり濃縮・煮詰めて結晶化させた塩を使用しています。ミネラルが豊富で角がなく、まろやかな塩味が米本来の甘さを引き立て、具材との調和を生み出します。

海苔は、著名人のご実家でもあります老舗海苔問屋から仕入れたものを使用。創業百余年の技が生きた海苔は、香り高く、噛んだ瞬間の歯切れと口どけの良さが特長です。ごはんの甘みをやさしく包み込み、具材の旨みを邪魔しません。

ぱん田は、農家の皆さんや職人の想いが詰まった素材を大切にしながら、毎日食べても飽きない、心から美味しいおにぎりをお届けします。

■ 食後は、特別な日本三代銘茶《静岡産オーガニック抹茶ラテ》で贅沢な締めくくり

食後には、おにぎり屋が本気で作る

日本三大銘茶・静岡産オーガニック抹茶の抹茶ラテを。

濃厚でコク深い神奈川県産牛乳を合わせ、香り高くまろやかな味に仕上げました。

このオーガニック抹茶は、静岡県産の高級有機抹茶を贅沢に使用し、厳選した濃厚な牛乳と合わせた、香り高くまろやかな抹茶ラテです。

深いコクと抹茶本来の旨みが広がり、後味はすっきり。抹茶の豊かな風味を存分にお楽しみいただける一杯に仕上げました。

2025年サウジアラビアで開催された王族なども参加された日本とサウジアラビアの国交

70周年記念イベントでも提供されたMATCHA JAPANの静岡県産高級抹茶を使用

2025年12月現在、

神奈川県で提供しているのは「おにぎり ぱん田」だけという希少な一杯です。

是非ご賞味ください。

また、日本の金箔を加えた特別仕様もご用意。

金箔入りにすることで、見た目にも華やかさが増し、まるで将軍に献上するかのような特別感を演出します。

抹茶好きの方はもちろん、初めての方にもぜひ味わっていただきたい、上質な抹茶ラテです。

■ 毎朝丁寧に仕込むお味噌汁

ぱん田では、一日の始まりに、天然素材から時間をかけて丁寧に一番だしを引いています。

湯気とともに立ちのぼるやさしい香り、口に含んだ瞬間に広がる、ほっと心ほどける味わい。

忙しい毎日の中で、

ふと立ち寄りたくなる、

体の奥から温まる一杯を、心を込めてご用意しております。

ぜひ、古都鎌倉に来た際はおにぎり ぱん田で

穏やかなひとときをお過ごしください。

■ 店舗情報

店名： おにぎり ぱん田

住所： 神奈川県鎌倉市小町

営業時間： 9:00～19:00

定休日： 不定休

アクセス： JR鎌倉駅より徒歩3分

電話番号：0467-73-7331

公式サイト：https://onigiri-panda.com(https://onigiri-panda.com)

Instagram：https://www.instagram.com/onigiri_hit_panda/(https://www.instagram.com/onigiri_hit_panda/)

■【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社HIT

担当：岩井

Mail：onigiripanda2025@gmail.com

電話番号：0467-73-7331