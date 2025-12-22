重度障害・難病ケアのユースタイルラボラトリーが「ユースタイルケア 荒川 重度訪問介護」を12月1日開設

ユースタイルラボラトリー株式会社

「すべての必要な人に、必要なケアを届ける。」をミッションに、重度訪問介護事業を中心とした包括的介護福祉サービスを全国に届けるユースタイルラボラトリー株式会社(本社：東京都中野区、代表取締役：大畑健)は、2025年12月1日（月）より、重度障害者向けの訪問介護事業所「ユースタイルケア 荒川 重度訪問介護事業所」を新規開設いたしました。

本事業所は東京都北区・荒川区に隣接する立地を活かし、ニーズが急増している埼玉県南部・東部エリア（さいたま市、川口市ほか）を主要なサービス提供地域として展開いたします。

重度訪問介護とは、重い障害や難病のある方が24時間365日安心して在宅で生活するために利用できる障害福祉サービスで、当社は重度訪問介護サービスを全国最大規模で運営する事業者です。

重度訪問介護は、2014年に施行された「障害者総合支援法」により法制化は進みましたが、医療・福祉業界の中でもまだ認知は高くなく、多くの難病・重度障害者にサービスが届いていません。

開設の背景と新規事業所の特徴

1. 医療的ケア児支援における豊富な実績

当社はこれまで、埼玉県内において10名以上医療的ケア児童家庭の在宅支援を行ってまいりました。重度訪問介護は原則18歳以上が利用できる障害福祉サービスですが、 医療的ケア児への「居宅介護の長時間利用」で家族の負担を下げることができます。

「居宅介護の長時間利用」支給決定においては、ご家族の負担が「通常の子育ての範囲を超えている」ことの立証や、行政への丁寧な説明が必要です。私たちは、地域の相談支援専門員や医療機関、行政と粘り強く連携し、必要なケア時間を確保することで、ご家族が安心して暮らせる環境を整えてきました。荒川事業所においてもこのノウハウを活かし、質の高い支援を提供します。

2. 埼玉県内10施設となるユースタイルホームと連携し、知的障害・強度行動障害の方への支援強化

身体障害だけでなく、知的障害や強度行動障害をお持ちの方への支援ニーズが高まっています。 「強度行動障害のため受け入れ先が見つからない」といった課題に対し、私たちは日中サービス支援型グループホーム「ユースタイルホーム(https://home.eustylelab.co.jp/grouphome/)」を埼玉県内で現在6施設運営し、新規に4施設を開設予定です。共同生活よりも自宅や一人暮らしの環境が適する方には、重度訪問介護による在宅支援を提案します。

3. 埼玉県南部・東部を広域カバー

本事業所は東京都内（王子・飛鳥山公園近隣）に拠点を構えますが、主要な活動エリアは埼玉県南部および東部です。川越事業所（西部エリア）と連携し、埼玉県全域における重度訪問介護のインフラ構築を目指します。

「ユースタイルケア 重度訪問介護」の特長

医療的ケア児家庭への支援知的障害・精神障害の方の見守りケアオープニングスタッフも募集中

国内最大規模の重度訪問介護事業者としてのべ6,000人以上にサービス提供実績あり

全国ケアスタッフ約5000人がすべて医療的ケア（痰の吸引・胃ろう）に係る資格取得済

フランチャイズ事業所も含め全国100カ所以上でサービス提供

介護保険、医療保険との併用可能

18歳未満の医療的ケア児の利用事例増加中

障害者グループホーム、訪問介護・居宅介護・訪問看護などユースタイルラボラトリーが運営する他の介護医療サービスとの連携や、ご提案が可能。

＜重度訪問介護サービスとは＞

対象：重度の肢体不自由または重度の知的障害、もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方

※現在、国内の重度訪問介護利用者数は 約14,000人

提供内容：

会社概要

- 介護職員が自宅を訪問し、 入浴、排せつ、食事などの介護、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行う- 365日24時間の長時間の見守りサービスと、痰の吸引や胃ろうといった医療的ケアの提供が可能[表: https://prtimes.jp/data/corp/151774/table/34_1_c93d1069aaa991c3351d4e1c0c01cdb5.jpg?v=202512221052 ]

ユースタイルラボラトリー株式会社は、2012年の設立以来、「すべての必要な人に、必要なケアを届ける。」をミッションに、介護・障害福祉サービスや介護業界向け経営支援事業を展開しています。

特に、障害福祉分野においては国内最大規模の障害者向け重度訪問介護事業者として、全国にサービスを広げています。 今後も全国各地に新規事業所・新規事業を展開し、日本の介護に関わるあらゆる課題解決に挑戦してまいります。

近年は、フランチャイズ事業や経営サポートサービスを通じて、医療・福祉業界全体のDX化や収益性向上にも取り組んでいます。現場から生まれるイノベーションを育て、広げることで、介護業界全体の課題解決に取り組んでいます。

名称：ユースタイルラボラトリー株式会社

代表：大畑 健

本社：〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー18階

設立：2012年2月

売上：138億円（2024年度）

事業所：FCを含む重度訪問介護事業所や、障害者グループホーム、事業所併設の資格取得スクール等を含め全国約160事業所運営

事業内容：介護・障害福祉サービス、介護業界向けコンサルティング事業等

コーポレートサイト： https://eustylelab.co.jp/