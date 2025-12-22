【期間限定出店】チーズスイーツ専門店「Now on Cheese♪」富山大和に期間限定出店。専門店のこだわりの多彩なチーズスイーツが勢ぞろい。

株式会社ケイシイシイ

株式会社ケイシイシイ(本社: 北海道千歳市、代表取締役社長：上村 成門)が展開するチーズスイーツ専門店「Now on Cheese♪(ナウ オン チーズ)」は、2025年12月26日 (金)～2026年1月4日(日)に、富山大和に期間限定出店いたします。

本催事では、お土産やギフトにおすすめの一番人気商品『チーズケーキ ナウ』をはじめとするチーズスイーツ専門店ならではの多彩なチーズスイーツをご用意いたしました。

出店概要

■ 出店期間：2025年12月26日 (金)～2026年1月4日(日)

■ 開催場所：富山大和 地下1階 エスカレーター横

■ 取扱商品（一例）

・チーズケーキのおいしさを、かわいらしい焼き菓子にとじこめた「チーズケーキ ナウ」

・Now on Cheese♪で人気のしっかりとしたチーズ感が魅力のラングドシャサンド「クラシックチーズサンド」

・片手で楽しめる、しっとりサブレサンド「チーズケーキサンド」 などをご用意。

注目商品

チーズケーキ ナウ アソート 10個入チーズケーキ ナウ アソート 10個入

1番人気の「カマンベール&エダム」とコクのある「カラメル」チーズケーキ ナウ2種のアソート。

クラシックなチーズケーキを焼き菓子にしたイメージでつくったスイーツは、かわいらしいフォルムのお菓子に。カマンベールチーズとエダムチーズにほんのりレモンをきかせて仕上げた「カマンベール&エダム」。カラメルとチーズのあじわい「カラメル」2種類のチーズケーキ ナウを詰め合わせにしたギフトです。

【内容量】10個 （各5個入）

【価 格】2,484円（税込）

Now on Cheese♪ こだわりのチーズスイーツ

チーズケーキ ナウ カマンベール & エダム【一番人気】チーズケーキ ナウ カマンベール & エダム

クラシックなチーズケーキをイメージして作った、かわいらしい一口サイズのスイーツ。

しっとりケイク生地にはカマンベールチーズとエダムチーズを使い、ほんのりレモンでアクセントをプラス。さらに、2種類のチーズを練り込んだチョコレートで華やかに仕上げ、チーズケーキのおいしさをぎゅっととじこめました。

【内容量】6個

【価 格】1,491円（税込）

チーズケーキ ナウ カラメルチーズケーキ ナウ カラメル

コクのあるカラメルチーズケーキをイメージしたスイーツ。

しっとりとした焼き色の美しい生地には、カラメル、カマンベールチーズ、エダムチーズを合わせました。さらに、ほんのり塩味のあるゴルゴンゾーラチョコレートをアクセントに加え、しっかりとした味わいに仕上げています。

【内容量】6個

【価 格】1,491 円（税込）

クラシックチーズサンド・アソートクラシックチーズサンド・アソート

Now on Cheese♪で人気のチーズ感のつよいラングドシャサンド。

スモーキーな風味が魅力的な「スモークチーズ&カマンベール」としっかりとしたチーズ感の「カラメル&ゴルゴンゾーラ」2種のサンドをアソートにしました。

【内容量】18枚入

【価 格】2,322 円（税込）

クラシックチーズサンド スモークチーズ&カマンベールクラシックチーズサンド スモークチーズ&カマンベール

チーズ感の強いスモーキーなラングドシャでサンドしたスイーツ。

口に入れた瞬間に広がる芳醇なスモークチーズの香りと、甘さと塩味のあるカマンベール風味が溶け合い、よりチーズ感の強いサンドに仕上げました。

スモーキーで大人の味わいが楽しめる一品です。

【内容量】10枚入

【価 格】1,296 円（税込）

クラシックチーズサンド カラメル&ゴルゴンゾーラクラシックチーズサンド カラメル&ゴルゴンゾーラ

しっかりとしたチーズ感を楽しめるゴルゴンゾーラチョコレートの風味に、カラメルラングドシャの甘くコクのある味わいを重ねたチーズサンドです。それぞれの風味が絶妙に絡み合い、ひと口ごとにゴルゴンゾーラの豊かな香りが広がります。

【内容量】10枚入

【価 格】1,296 円（税込）

チーズケーキサンド・カマンベールチーズケーキサンド・カマンベール

オーストラリア産クリームチーズとカマンベールチーズを使用したベイクドチーズケーキを、しっとりとしたサブレでサンドしました。濃厚でコク深いチーズの味わいを、存分にお楽しみいただける一品です。

【内容量】1個

【価 格】411円（税込）

チーズケーキサンド ナッティショコラ【期間限定】チーズケーキサンド ナッティショコラ

ショコラベイクドチーズケーキには、ヘーゼルナッツペーストとアーモンドペーストを織り交ぜナッツのコクがショコラの奥深い味わいを引き立てています。しっとりとしたアーモンドサブレでサンドし冬季限定の味に仕上げました。

【内容量】1個

【価 格】432円（税込）

※掲載商品は売れ行きにより完売している場合もございます。

「Now on Cheese♪(ナウ オン チーズ)」ブランド概要

東京に5店舗で展開するチーズスイーツ専門店。チーズが主役のスイーツを通じて、香り、味わい、口どけまで、チーズの魅力を存分に体験できます。数種類のチーズを組み合わせ、個性豊かに仕上げた本格的な味わいに、さりげない遊び心を添えて、チーズ好きの心を満たすこだわりのお菓子をお届けします。

Now on Cheese♪公式HP：https://nowoncheese.jp/

会社概要

会 社 名：株式会社ケイシイシイ

代 表 者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢 1007 番地 90

創 業：1996 年 4 月

資 本 金：8,000 万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。