「Winter Illumination2025 」開催中です！【国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QH2Z_P9HeVU ]

国営アルプスあづみの公園堀金・穂高地区では、2026年1月31日(土)まで「Winter Illumination2025」を開催中です。


今年のテーマは“～星のすべて　All of the Stars～”。56万球の電球のキラキラとした光で宇宙の星々を表現した、幻想的なイルミネーションとなっています。


横幅12ｍ、奥行4ｍ、高さ5ｍの「光の宇宙船」や、展望テラスから見渡すことができる「天の川銀河」、カラフルな星の形が可愛い「星のフォトスポット」など見どころたっぷりです。



光の宇宙船

天の川銀河

星のフォトスポット

【Winter Illumination 2025】


◇場所／国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区


◇開催期間／2025年11月1日(土)～2026年1月31日(土)
◇点灯時間／16:30～21:00
◇開園時間／【平日】14:30～21:00　【土日祝】9:30～21:00
＊通常開園時間（9:30～16:00）に入園の方も21:00まで滞在できます
◇期間中休園日／12月22日(月)、29日(月)、31日(水)、


　　　　　　　　2026年1月1日(木・祝)、5日(月)、13日(火)、19日(月)、26日(月)


◇入園料／大人（15歳以上）450円、シルバー（65歳以上）210円、小人（小中学生）以下無料　※その他、２日間通し券、団体料金有



イルミネーションを盛り上げる「打ち上げ花火」

イルミネーション期間中の第2，第4土曜日には打ち上げ花火を実施します。


夜空を背景に打ち上げ花火がイルミネーションをさらに賑やかに演出します。



イルミネーションと打ち上げ花火のコラボレーションは一見の価値あり！

打ち上げ花火


◇開催日／2025年12月27日(土)、2026年1月10日(土)、24日(土)
◇時間／18:30～(5分程度)
◇観覧場所／段々原っぱ(打ち上げ20分前に立ち入り禁止エリアを開場します)
※小雨決行、荒天中止



クリスマスは無料シャトルバスを運行！


12月24日(水)、25日(木)の2日間は無料シャトルバスを運行！


JR豊科駅から公園まで、楽にお得にお越しいただけます。


ぜひクリスマスはあづみの公園で素敵なイルミネーションをお楽しみください。


無料シャトルバス


◇運行日／ 12月24日(水)、25日(木)


◇時間／【始発】16:00～　


　　　　【最終】21:15（公園発）　※随時運行


◇運行区間／JR大糸線豊科駅⇔公園中央口



年末年始イベントも盛りだくさん！


イルミネーション期間中も様々なイベントや体験プログラムを開催しています。



信州プロレス年末特別試合＆いい年を迎えよう！チョップde祈願

「信州プロレスリング」による特別試合やゴムひもマッチ、来園者がメンバーにチョップをお見舞いする「チョップde祈願」を開催します。


◇開催日／12月30日(火)


◇時間／18:00～19:00


◇場所／あづみの学校　多目的ホール


◇観覧料／無料(別途入園料が必要)






新春！信濃国松川響岳太鼓

松川村で活動する「信濃国松川響岳太鼓」による太鼓の演奏を実施します。


◇開催日／2026年1月3日(土)


◇時間／16:00～16:30、18:00～18:30


◇場所／あづみの学校　多目的ホール


◇観覧料／無料(別途入園料が必要)






ファイヤーパフォーマンス

パフォーマーチーム「かぐづち」によるファイヤーパフォーマンスを実施します。


◇開催日／2026年1月4日（日）


◇時間／17:00～17:15、19:00～19:15


◇場所／野の休憩所前


　　　　※荒天時はあづみの学校　玄関ホール


◇観覧料／無料(別途入園料が必要)





七草がゆ作り

春の七草を使用した伝統食「七草がゆ」を作って味わうことができる体験です。


◇開催日／2026年1月4日(日)


◇時間／17:00～無くなり次第終了


◇場所／あづみの学校　社会科教室


◇参加費／200円


◇定員／先着20名






干支の動物　作り物展示

穂高神社の人形師により制作された「午」の人形を展示しています。


◇展示期間／～2026年1月31日(土)


◇展示場所／あづみの学校　玄関ホール






アルプスあづみの公園管理センター



国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区
長野県安曇野市堀金烏川33-4
電話：（0263）71-5511　　FAX：（0263）71-5512
公園ホームページ　https://www.azumino-koen.jp/horigane_hotaka/index.php
フェイスブック　https://www.facebook.com/alpsazumino.HH/
インスタグラム　https://www.instagram.com/alpsazumino_hh
X　https://twitter.com/azumino_HH
YouTube　https://www.youtube.com/user/azuminopark



管理運営


アルプスあづみの公園マネジメント共同体


（共同体代表：一般財団法人公園財団、構成員：大北農業協同組合、株式会社富士植木）