「中小トラック運送事業者向けDX推進セミナー」追加開催日程を発表！

株式会社ナブアシスト

株式会社ナブアシスト（本社：群馬県前橋市、代表取締役：江口 大介、以下 ナブアシスト）は、全日本トラック協会（以下 全ト協）と各都道府県トラック協会が共催する「令和７年度中小トラック運送事業者のためのＤＸ推進セミナー」において、この度追加された日程で講師を務めることになりました。

また、その他複数のセミナー・展示会へも参加し、全国の中小トラック運送事業者様のDX推進を強力にサポートしてまいります。

深刻な人手不足や2024年問題への対応など、トラック運送業界が直面する課題は山積しており、DX（デジタルトランスフォーメーション）による業務効率化や生産性向上は喫緊の課題となっています。本セミナーでは、中小トラック運送事業者様がDXを推進し、持続可能な経営を実現するための実践的な知識とノウハウを提供します。

セミナー開催概要（予定）

※本リリースで追加されたDX推進セミナーの日程を【太字】で記載しています。

全ト協と各都道府県トラック協会の共催となる本セミナーは、以下の日程および形式で全国各地のトラック協会で開催されます。

- セミナー名称： 令和７年度中小トラック運送事業者のためのＤＸ推進セミナー- 主催： 全日本トラック協会、各都道府県トラック協会- 講師： 近代経営システム研究所 森高 弘純氏、株式会社TUMIX、株式会社タイガー、株式会社ナブアシスト

※近代経営システム研究所についてはこちら(https://kindaikeieisyslab.jimdofree.com/)

開催日程・形式（予定）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/116125/table/15_1_a4241c2dfc211ea74dec8c97243e8300.jpg?v=202512220122 ]

※各セミナーの詳細や参加申込方法については、所属の「都道府県トラック協会」までお問い合わせください。

※上記日程は予定であり、変更となる場合がございます。また、定員に達し、既に受付を終了している場合もございますので、あらかじめご了承ください。

【開催終了】

ナブアシストの登壇について

- 福岡県トラック協会 令和7年10月30日- 京都府トラック協会 令和7年11月4日- 茨城県トラック協会 令和7年11月6日- 愛媛県トラック協会 令和7年11月12日- 熊本県トラック協会 令和7年11月19日- 東京都トラック協会 令和7年11月25日- 青森県トラック協会 令和7年11月26日- 兵庫県トラック協会 令和7年12月1日- 長野県トラック協会 令和7年12月2日- 静岡県トラック協会 令和7年12月3日- 鳥取県トラック協会 令和7年12月5日- 石川県トラック協会 令和7年12月10日- 愛知県トラック協会 令和7年12月11日

ナブアシストは、運送業界における長年の経験と実績に基づき、デジタル技術を活用した業務改善や経営効率化のソリューションを提供してまいりました。今回のセミナーでは、特に中小トラック運送事業者の皆様が直面する運行管理の課題解決に貢献する、弊社のクラウド型点呼支援システム『点呼＋』をはじめとしたDXソリューションをご紹介いたします。近代経営システム研究所の森高 弘純氏と共に講師を務め、安全運行の徹底、業務効率化、コスト削減につながるDX導入のメリット、成功事例、そして実践的な導入ステップについて解説いたします。特に「対面形式」と明記されている会場では、弊社担当者が直接登壇し、参加者の皆様と活発な議論を交わし、個別のご相談にも対応できるよう努めてまいります。

弊社は、本セミナーを通じて、全国の中小トラック運送事業者の皆様がDXの第一歩を踏み出し、競争力を強化し、より持続的で安定した事業運営を実現できるよう、全力でサポートしてまいります。

その他のセミナー・展示会への参加について（予定）

点呼＋についてはこちらをご覧ください :https://www.nav-assist.co.jp/products/unyu/tenko_plus/

ナブアシストは、「令和７年度中小トラック運送事業者のためのＤＸ推進セミナー」に加え、以下のセミナー・展示会にも参加いたします。自動点呼システムに関する詳細な説明や、製品のご紹介を通じて、運送事業者様の課題解決に貢献してまいります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/116125/table/15_2_2322a0a27ca039cc0f018f4eba8feea7.jpg?v=202512220122 ]

※各セミナーの詳細や参加申込方法については、株式会社ナブアシスト ロジスティクス事業部 インサイド推進担当までお問い合わせください。

※上記日程は予定であり、変更となる場合がございます。また、定員に達し、既に受付を終了している場合もございますので、あらかじめご了承ください。

株式会社ナブアシストについて

ナブアシストは各業界のお客様にとって「信頼できるパートナー」であることを目標として、設立以来、事業を展開して参りました。特に、ロジスティクス事業部においては、クラウド型点呼支援システム『点呼＋』の開発・販売・サポートを通じて、運送事業者の業務効率化、安全運行の実現、コンプライアンス遵守を支援しています。

使いやすさを追求した直感的なインターフェースと、運送業に特化した豊富な機能が特長で、販売管理、デジタコ連携、労働時間管理システムなど、点呼＋以外にも、運送事業者の様々な業務を支援する製品を取り揃えています。導入から運用まで、お客様に寄り添う手厚いサポート体制を構築し、安心してご利用いただけるよう努めています。

お問い合わせ先

点呼＋富士通製デジタコNavisia運送販売Navisia乗務員時計

会社名：株式会社ナブアシスト（Navassist Co., Ltd.）(https://www.nav-assist.co.jp/)

システム技術センター：〒370-3522 群馬県高崎市菅谷町2225

部署：ロジスティクス事業部 営業部 インサイド推進担当

TEL：027-372-3452

MAIL：logistics-inside@nav-assist.co.jp