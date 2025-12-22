俳優・モデルの鈴鹿央士がラコステ アイウェアのアンバサダーに就任

株式会社マーション ジャパン

フランスのプレミアム ファッションスポーツ ブランド LACOSTE（ラコステ）の、グローバルライセンスを有する世界最大級の高品質アイウェアおよびサングラスの製造販売会社であるマーション アイウェアは、俳優・モデルの鈴鹿央士氏を日本におけるLACOSTE EYEWEAR（ラコステ アイウェア）のアンバサダーに起用したことを発表しました。

かけ心地に優れた高品質な眼鏡フレームや、日常使いに最適なサングラスを着用した4種類のビジュアルを公開し、広告キャンペーンも展開されます。

眼鏡市場渋谷店、メガネフラワー全店、メガネのヨネザワ主要店舗、ビジョンメガネ主要店舗、全国の主要眼鏡店、および一部のラコステ店舗において12月23日より行われる店頭キャンペーンでは、鈴鹿央士氏を起用したビジュアル展開に加え、ラコステ アイウェア購入特典として、先着で限定ノベルティの配布も行われます。

アンバサダー就任に際し、鈴鹿氏は次のようにコメントしています。「アンバサダーに選ばれてとても嬉しかったです。アイウェアは普段から愛用していますし、ラコステは小さい頃から親しんできたブランド。初めてパリコレを観に行った際もラコステのショーだったので、特別な思い入れがあります。」 さらに、ラコステ アイウェアの魅力について、「軽くてかけやすく、普段使いにぴったり。デザインも豊富で、撮影中は“毎日違うアイテムを楽しめるな”と思っていました。」 と語っています。

ファッションを自由なものと考える鈴鹿氏は、「自分のスタイルや好みを見つけるには時間がかかることもありますが、その過程こそが楽しいと思っています。私自身もまだ探求の途中で、さまざまなものを見て試しながら楽しんでいます。ぜひ、ラコステ アイウェアの多彩なラインナップを体験してみてください。」 と語り、今回のキャンペーンに込めた想いを表現しました。

鈴鹿央士氏着用商品

L2531LB Col.001

LOOK 1

ブランドイニシャル“L”をモチーフにしたオリジナルモノグラムをテンプルにあしらった、高品質なチタニウムフレームです。クラシックタイプのメガネは、カジュアルなコーディネートを知的な雰囲気に格上げしてくれるアイテムです。

L2996LB Col.001

LOOK 2

細身のラウンドシェイプで女性にもおすすめのサイズ感です。都会的な雰囲気のプラスチックフレームに、サイドのラインモチーフとワニロゴがアクセント。ジャケットやニットなど、きれいめスタイルと好相性です。

L6080SLB Col.230

LOOK３

目元にさりげない存在感を与え、どんなファッションにも自然に馴染むサングラスです。ライトカラーレンズを採用しているため普段使いに最適で、サングラスデビューの方にもおすすめのデザインです。

L278SLB Col.275

LOOK４

高級感あるメタルフレームをライトカラーレンズでモダンにアップデートしました。チタニウム素材で軽量かつ快適なかけ心地を実現。シャープな印象を持つこのサングラスは、幅広いシーンで活躍してくれること間違いなしです。

キャンペーン実施店舗 お問い合わせ先

■眼鏡市場渋谷店

電話番号：03-5459-6918

営業時間：11:00～20:00

https://www.meganeichiba.jp/shopinfo/tokyo/shibuya/

■メガネフラワー

電話番号：048-788-2752

受付時間：9:00～17:00 (土日祝日を除く)

https://www.meganeflower.co.jp/

■メガネのヨネザワ

電話番号：096-383-5111

受付時間：9:30～19:30 (月～日)

https://www.yonezawa-web.co.jp/

■ビジョンメガネ

電話番号：06-6556-9450

受付時間：10:00～17:00 (土日祝日・年末年始を除く)

https://www.vision-megane.co.jp/

■ラコステお客様センター

電話番号：0120-37-0202

受付時間：9:00～18:00 (月～土) 9:00～17:00 (日) (祝日を除く)

ラコステ公式サイト

www.lacoste.jp

ラコステ公式SNS

IG @ lacoste_tokyo

X @Lacoste_Japan

LINE @lacoste_japan

鈴鹿央士氏について

2000年1月11日生まれ。岡山県出身。集英社「MEN'SNON-NO」専属モデル。

映画デビュー作「蜜蜂と遠雷」（2019年）で、第41回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞、第93回キネマ旬報ベスト・テン新人男優賞、第43回日本アカデミー賞新人俳優賞など数多くの賞を受賞。

近年では2022年CX「silent」、2023年TBS「スイートモラトリアム」、EX「ゆりあ先生の赤い糸」に出演、2024年TX「闇バイト家族」、CX「嘘解きレトリック」では主演を務めた。2025年は映画「花まんま」、「Chao」(主演)、舞台「リア王」NINAGAWAMEMORIAL（2025年10月～東京・大阪にて上演）に出演。

ラコステについて

最初のポロシャツを製造した1933年以来、ラコステはオーセンティックなスポーツの伝統を土台に、ウィメンズ、メンズ、キッズ向けのユニークでオリジナリティのあるライフスタイルを通じて、はつらつとした明るさとエレガンスを世界に広めています。スポーツとファッションを融合させたラコステは、着る人を解放し、日常に“動き”を生み出し、自由な自己表現を可能にします。すべてのコレクションラインで、創造性と伝統の調和を通じて時代に左右されないラコステならではのエレガンスが表現されています。ブランドの創設以来、ワニのロゴが放つオーラは世代を超えて着る人に受け継がれています。その中でさらに輝きを増し、ただのデザインにとどまらないブランドを象徴するエンブレムへと成長しました。国から国へ、世代から世代へ、ファンからファンへと広がってきたラコステのアイテムは、ブランドとの心のつながりを感じさせるアイコンとして現在のステータスを確立しました。普遍的でいつまでも色褪せないラコステのエレガンスは、すべての人が互いの価値観と違いを尊重し認め合う、広大なコミュニティを築き上げています。

Marchon Eyewear, Inc.（マーション アイウェア）について

マーション アイウェアは、世界最大級の高品質アイウェアおよびサングラスの製造販売会社です。同社は、カルバン・クライン、カナダグース、コロンビア、DKNY、ダナ・キャラン、ドラゴン、フェラガモ、フレクソン、カール・ラガーフェルド、ケンドラ・スコット、ラコステ、リュー ジョー、ロンシャン、マーション NYC、ノーティカ、ナイキ、ナインウエスト、ポール・スミス、ピュア、レゼルバ、Skaga、ZEISS、などの一流ブランドの製品を販売しています。マーション アイウェアは世界各地の子会社および販売代理店を通して、世界100か国を超える国々に広がる80,000以上のお客様に製品を販売しています。同社はVSP Vision(TM)の傘下会社であり、視覚で人間の可能性を引き出すとともに、8,500万人を超えるメンバーにお手頃でお求めやすい高品質のアイケアとアイウェアを提供しています。マーション アイウェアはサステナビリティを重視し、企業の社会貢献活動としてEYES ON TOMORROW(TM)に力を注いでいます。詳細については、www.marchon.com をご覧ください。また、@marchoneyewearをフォローしてください。

ラコステ アイウェア お問い合わせ先

株式会社マーション ジャパン 担当：大村

03-6852-7720 | yohmura@marchon.com