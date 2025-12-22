LUNA EARTH ONLINEより、リンゴモチーフアクセサリーや人気のファーバッグの新作が12/18（木）入荷しました。

株式会社エンドレス

アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。

コロンと可愛いリンゴモチーフアクセサリーに、新作が仲間入り。

人気のファーバッグの新商品も登場しました。

商品名：ビッグベロアリボンバレッタ

品番：LHA13-2511-4511

価格：990(税込)

バリエーション：ベージュ/ピンク/ブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA13-2511-4511.html

商品名： ロングテール チェックリボンクリップ

品番：LHA10-2511-4246

価格：\330(税込)

バリエーション：ブラウン/ブルー/グリーン

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2511-4246.html

商品名：リンゴモチーフイヤリング

品番：LER11-2511-2299

価格：\330(税込)

バリエーション：レッド/グリーン

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER11-2511-2299.html

商品名：リンゴモチーフチタンピアス

品番：LPC11-2511-4310

価格：\330(税込)

バリエーション：レッド/グリーン

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC11-2511-4310.html

商品名：リンゴモチーフネックレス

品番：LNE11-2511-0961

価格：\330(税込)

バリエーション：レッド/グリーン

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE11-2511-0961.html

商品名：リンゴモチーフリング

品番：LRG11-2511-1075

価格：\330(税込)

バリエーション：レッド/グリーン

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LRG11-2511-1075.html

商品名：リンゴモチーフイヤリング

品番：LER11-2511-2300

価格：\330(税込)

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER11-2511-2300.html

商品名：リンゴモチーフチタンピアス

品番：LPC11-2511-4311

価格：\330(税込)

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC11-2511-4311.html

商品名：リンゴモチーフネックレス

品番：LNE11-2511-0962

価格：\330(税込)

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE11-2511-0962.html

商品名：リンゴモチーフリング

品番：LRG11-2511-1076

価格：\330(税込)

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LRG11-2511-1076.html

商品名：クレセントムーンチタンピアス

品番：LPC11-2511-4148

価格：\550(税込)

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC11-2511-4148.html

商品名：スノークリスタルチタンピアス / キュービックジルコニア

品番：LPC18-2509-3781

価格：\990(税込)

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC18-2509-3781.html

商品名：ニュアンスフープチタンピアス

品番：LPC13-2512-4112

価格：\550(税込)

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC13-2512-4112.html

商品名：フェイクファー ショルダーバッグ

品番：LBG10-2509-0340

価格：\1,650(税込)

バリエーション：グレー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBG10-2509-0340.html

12/18(木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。

https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)

about LUNA EARTH

LUNA＝ 月 EARTH = 私たち

LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。

LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。



どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。



全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから

チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等

アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。

◆LUNA EARTH ONLINE

https://endlessmode.jp/lunaearth/



◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）

https://www.instagram.com/lunaearth_official/

◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】

https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2

