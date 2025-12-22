【ホテルハーヴェストスキージャム勝山（福井県勝山市）】ゲレンデ直結のリゾートホテルで雪上デビュー。家族で楽しむ冬旅

勝山高原開発株式会社

西日本最大級のスノーリゾート「スキージャム勝山」のベースエリアに直結する「ホテルハーヴェスト スキージャム勝山」では、雪に触れる楽しさを安心して体験できるファミリー向けコンテンツと、北陸の冬の味覚、天然温泉、室内温水プールなど、滞在を豊かにする充実の施設・サービスをご用意。ゲレンデに一歩で出られる快適な動線と、雪景色に包まれる非日常のリゾートステイで、ご家族の「雪上デビュー」を応援します。

冬の家族旅にうれしい、快適ステイのポイント

ポイント１. 目の前に広がるゲレンデビュー

ベースエリアに位置するロケーションが最大の魅力。玄関をくぐると、眼前にゲレンデを望む開放的なラウンジが広がり、到着直後から高揚感に満たされます。客室からは白銀に染まる福井の山々とゲレンデの躍動を一望。館内ロッカー室から外へ出れば、目の前には広大な雪原が-移動のストレスなく、すぐに雪遊びを始められます。

ポイント２. 冬の味覚が並ぶ夕食バイキング

旅の夜を彩る夕食は、バラエティ豊かな料理が食べ放題のバイキングスタイル。冬季には北陸の味覚「カニ」が登場し、旬の美味を存分に。ライブキッチンで仕上げる出来立てメニューや、福井名物・越前そば、サラダ、スープ、デザートまで、世代を問わず楽しめるラインアップが揃います。

夕食バイキングに旬の味覚「カニ」様々な料理が揃うポイント３. 天然温泉「法恩寺温泉ささゆり」露天風呂

しっとりと肌をうるおす美肌の湯で、雪遊び後の体を優しく癒します。内湯・寝湯・ジャグジー・サウナに加え、夕日や星空を仰ぐ露天風呂が好評。男女ともにベビーバスとベビーベッドをご用意しており、小さなお子さま連れでも安心してご入浴いただけます。

ポイント４. 冬でも快適、室内温水プール

ゲレンデを望む開放的な室内温水プールを通年でご利用可能。外では雪遊び、館内では水遊びと、季節ならではの二つの楽しみを一度の滞在で。家族の思い出に残る、特別なウィンターエクスペリエンスをお届けします。

露天風呂室内温水プールポイント５. 親子で学ぶ館内アクティビティ「恐竜クイズ」

地元文化や伝統、恐竜をテーマにした全12問のオリジナルクイズに挑戦。参加者全員に恐竜シールを、全問正解にはスキージャム勝山のオリジナルグッズをプレゼント。館内各所に隠されたスタンプを探す「恐竜スタンプラリー」も同時開催し、楽しみながら学び、創造力を育む機会を提供します。

ポイント６. 駅とホテルを結ぶ無料ウェルカムバス

福井駅・勝山駅からホテルまでの無料ウェルカムバスを運行。雪道の運転に不安がある方も安心・スムーズにアクセス可能です。ご利用にはホテル公式ホームページからの事前予約が必要となります。

家族で楽しむ恐竜クイズウェルカムバスなら安心快適

ホテル直結のスノーリゾート「スキージャム勝山」で、安心の雪上デビュー

ポイント１. 初めての雪でも楽しい「ビキッズパーク」

雪に触れるのが初めてのお子さまでも安心して遊べる専用エリア。斜面の移動をサポートする「スノーエスカレーター」を中心に、自由に使える雪遊びグッズのほか、ソリ、スノーキッズバイク、ふわふわ遊具など、多彩なアイテムで雪遊びの世界が広がります。

ポイント２. 滑らなくても楽しめる「JAM MID BASE（ジャムミッドベース）」

スキー・スノーボード未経験でも、ゲレンデの魅力を存分に味わえるエリア。ゲレンデ下部から伸びる第1リフトは、板を履かずに乗車可能で、標高約1,000mの降車地点から勝山市街や白銀の山並みを一望できます。雪上を駆け抜ける爽快アクティビティ「スノーラフティング」や、ゲレンデを見渡すコースインレストラン「ジョイントカフェ」もお楽しみください。

標高1,000mからの眺望スノーラフティング（バナナボート型）ポイント３. 伸びやかな上達を叶えるスクール＆託児サービス

お子さまの「もっとやってみたい！」を後押しする充実のプログラムを用意。スキー・スノーボードスクールは、レベル別のグループレッスンから少人数のプライベートレッスンまで、成長に合わせて無理なくステップアップが可能です。託児サービス「ジャムキッズクラブ」では雪あそびのクラスを展開し、家族それぞれのペースで雪を楽しむ時間を創出します。

ポイント４. 宿泊者限定「らくらくレンタル」で手ぶら旅

この冬から、宿泊者専用の事前申込制レンタル一式をホテルのロッカー室へお届けするサービスを開始。スキー・スノーボード用品一式はもちろん、お子さま用ウェアも90～150cmまで幅広いサイズ・デザインをご用意。手ぶらで来館しても、到着後すぐに雪遊び・滑走を満喫いただけます。

モデルスケジュール

【1日目】

12:05 福井駅発ウェルカムバスに乗車（バスは要事前予約）

13:05 ホテル到着、フロントで仮チェックイン

ロッカー室で、予約しておいたレンタルウェアを受け取り、着替え（レンタルは要事前予約）

13:30 スキー場レストラン「グランドカフェ」でランチタイム

14:30 「ビキッズパーク」で雪遊び、ソリ滑走、ふわふわ遊具を家族一緒に楽しむ

16:00 ホテルに戻り、チェックイン

16:30 室内温水プールで、もうひとはしゃぎ

18:00 夕食バイキングで美味しい料理を存分に

20:00 天然温泉「法恩寺温泉ささゆり」でゆったり癒されタイム

21:30 お部屋での団らんの後、ぐっすり就寝

【2日目】

7:00 早起きしてお風呂。朝活

8:00 子どもたちも、すっきりお目覚め

8:30 朝食バイキングで素敵な1日のスタート

10:00 チェックアウト。荷物をロッカーに預けてゲレンデへ

10:15 第1リフトに乗車。「JAM MID BASE」へ（リフト乗車は要リフト券）

10:30 標高1,000ｍの絶景で写真撮影。そのあと家族みんなで「スノーラフティング」に挑戦

12:00 スキー場レストラン「ジョイントカフェ」でランチタイム

その後リフト下山してホテルへ戻り、着替え

14:15 ホテル発ウェルカムバスに乗車、福井駅へ

15:25 福井駅着

ホテルハーヴェストスキージャム勝山について

ゲレンデを見渡すことのできるロビーラウンジ、オールシーズン楽しめるガラス張りの室内温水プール、露天風呂付の温泉大浴場など、全ての方にリゾートを満喫していただけるホテルです。

接続するスキー場（スキージャム勝山）は西日本最大級のスノーリゾート。上級・中級・初級のコースに加え、スノーデビューにぴったりなビギッズパーク、ホテルシェフ監修のゲレンデ食が堪能できるレストラン、福井土産やアウトドアブランドのアパレルが豊富な売店など、充実の施設を有しています。また、グリーンシーズン（4月～11月）は緑豊かな高原でのアクティビティや、手ぶらで楽しめるバーベキューガーデンがあり、高原リゾートとして親しまれています。

所在地：〒911-0000 福井県勝山市170-70

電話番号：0779-87-0081

アクセス：車 | 中部縦貫自動車道勝山インターから約20分（約13km）

電車 | えちぜん鉄道「勝山駅」よりタクシーで約20分 ※ウェルカムバス有

主要施設：客室100室、レストラン（2か所）、温泉大浴場、室内温水プール、フリーラウンジ（ウェルカムドリンク・遊具玩具）、カラオケ

ホテル公式サイト：https://www.resorthotels109.com/skijam/

スキー場公式サイト：https://www.skijam.jp/winter/

ウェルカムバス予約：https://www.resorthotels109.com/skijam/access/

スキージャム勝山 リブランドのお知らせ

スキージャム勝山は、2026年4月1日よりリブランドし、「JAM福井勝山マウンテンリゾート」として新たに生まれ変わります。また、オフィシャルホテルのホテルハーヴェストスキージャム勝山も、同日より「JAM福井勝山東急ホテル&リゾーツ」としてリブランドし、東急ホテルズに仲間入りします。

今回のリブランドでは、これまで親しまれてきた”JAM"の名を継承し、これまで以上の感動体験、「JAM＝Journey to the Amazing Moment」を提供していきます。ウインターシーズンの雄大なゲレンデだけでなく、春・夏・秋の高原アクティビティもさらに充実させ、真の通年型マウンテンリゾートとして、四季それぞれの魅力をお届けします。そしてホテルは、これまでの会員制から、より開かれたホテルとして、地域と旅をつなぐ新しい拠点へと進化します。

リニューアルの詳細につきましては、順次発表していきますので、どうぞご期待ください。2026年4月1日以降の新たなホテルのご予約は、以下ティザーサイトからご予約できます。また、本サイトにおいて、順次リブランド後の取り組みも掲載してまいります。

ティザーサイト：https://jamresort.jp/

【問い合わせ・報道関係者連絡先】

ホテルハーヴェストスキージャム勝山 宿泊グループ 田中凜奈

TEL：0779-87-0053

MAIL：info-hvcjk@tokyu-rs.co.jp