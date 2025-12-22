グルメ杵屋　初テレビCM 「年明けうどんは、杵屋で。」　　　　　を関西エリアで放映

株式会社グルメ杵屋

株式会社グルメ杵屋（本社：大阪市住之江区、代表執行役社長：椋本充士）グループで、飲食店舗の運営を担う株式会社グルメ杵屋レストランは、うどん業態の主力ブランド「杵屋」において、グループ初となるテレビCM「年明けうどんは、杵屋で。」篇を制作し、2025年12月27日から2026年1月10日までの期間、関西エリア限定で放映いたします。

本CMは、2025大阪・関西万博において約3か月間出展し好評を博した「杵屋うどん打ち教室」のPR映像をベースに、新年向けに特別編集したものです。

■テレビCM実施の背景

うどんは、その太く長い形状から、古来より長寿を願う縁起物として親しまれてきました。「年明けうどん」とは、年明けに紅白に彩られたうどんを食する文化を定着させる目的で、香川県のさぬきうどん振興協議会が2009年より提唱している取り組みです。

「年越しそば」に比べ、まだ認知の余地があるこの文化を、グルメ杵屋グループとして広く発信するとともに、大阪発祥のうどん文化を世界に向けて発信する新たな挑戦として、本CMの放映を決定いたしました。

新しい年の幕開けに、温かな一杯で心を満たす--。



日本に徐々に定着しつつある「年明けうどん」の文化を、映像を通じて国内外へ発信してまいります。

■CMコンセプト：「年明けうどんは、杵屋で。」

CM映像は、2025大阪・関西万博に出展し好評を博した「杵屋うどん打ち教室」のPR映像を特別編集したものです。本PR映像は、米国の国際広告賞「Summit International Awards 2025」において金賞を受賞するなど、芸術性の高さが国際的に評価されています（※注1）。

“うどんを打つ音”と“倭太鼓のリズム”が響き合う映像表現を通じて、大阪発祥のだし文化、うどん職人の技、そして倭太鼓が織りなす美を表現しています。

■放送概要

タイトル：「年明けうどんは、杵屋で。」篇 30秒 テレビCM

放送期間：2025年12月27日～2026年1月10日

関西エリア：読売テレビ、関西テレビ、毎日放送、朝日放送

配信期間：2025年12月27日～2026年1月10日

TVer、YouTube

制作協力：パナソニック映像株式会社(https://group.connect.panasonic.com/pvi/)

■グルメ杵屋レストラン代表コメント

うどんは、老若男女の日本国民すべてが日常的に食する、いわば国民食といえるものです。「年明けうどん」は、白くて太くて長いうどんに紅色の具を加え、紅白の縁起良さを表現しています。杵屋の「年明けうどん」は、当社が長年磨いてきたうどん職人の技に関西の美味しい出汁が重層的に加わり、視覚的にも新しい年を迎えた際に食していただくのにふさわしい一杯だと自負しております。「年明けうどん」を、日本の「うどん文化」を新しい形で表現した映像によるテレビＣＭで発信できることを誇りに思います。

――株式会社グルメ杵屋レストラ(https://gourmet-kineya.co.jp/)ン 取締役 藪 章代

■本件に関するお問い合わせ先：株式会社グルメ杵屋(https://www.gourmet-kineya-hd.co.jp/) 総務部：広報担当

※注１：関連リリース：グルメ杵屋2025大阪・関西万博PR映像「うDON」が国際広告賞『Summit International Awards 2025』金賞受賞 | 株式会社グルメ杵屋のプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000106.000090386.html)