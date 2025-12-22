【BLUEISH Agents】AIワークフロー改善を“ステップ単位”で行えるフィードバックエージェントを提供開始。「どこが悪いか分からない」AI運用に終止符
株式会社BLUEISH（東京都港区、代表取締役 為藤アキラ）は、法人向けAIエージェントプラットフォーム『BLUEISH Agents』において、AIワークフローを“ステップ単位”で解析・改善できる「フィードバックエージェント」機能の提供を正式に開始しました。
企業におけるAIエージェント活用が進む一方で、「どこで誤りが起きたのか分からない」「改善のたびに全体を作り直す必要がある」といった運用フェーズの課題が顕在化しています。
本機能は、AIワークフローの各工程を自動解析し、問題点を特定・可視化するとともに、改善案を自動提示・学習することで、AI運用を“全体改修型”から“局所最適型”へと進化させます。
■アップデート背景
企業がAIエージェントを実務に導入する中で、クライアントから寄せられる相談で特に多いのが、以下のような課題でした。
- ワークフロー全体を改善するしかなく、運用負荷が高い
- エージェントがどの工程でつまずいたのか把握できない
- 結果としてプロンプトやフローを「丸ごと作り直す」非効率な運用に陥る
BLUEISHでは、これらの根本原因を“ステップ単位のログ取得・評価・改善の仕組みが存在しないこと” にあると考えています。
そこで、BLUEISH Agentsでは AIワークフローを “ステップ単位” で分解し、HITL（Human-in-the-Loop）、メモリ、判断基準データモデルを連携させながら、課題の特定→改善→学習を循環させる構造「フィードバックエージェント」を実装しました。
■新機能「フィードバックエージェント」の概要
本機能は、複雑な業務ワークフローを細かい工程レベルで特定・改善・学習できる仕組みです。
フィードバックエージェントが改善で得た知見を学習するイメージ
１. ステップ単位でのエラー特定
ワークフロー内の各工程を自動解析し、
- 入力値の不備
- ツール実行エラー
- 判断基準に沿わない出力
- 例外処理が必要なケース
などをどのステップで発生したのか明確に特定します。
２. ステップ単位での改善提案
特定された課題に対し、AIが自動で
- 改善ポイントの要約
- 修正案・代替案の提示
- 次に取るべきアクション
を提示します。提案内容は、そのままワークフローへ反映可能です。
３. 改善内容を学習し、次回の判断に反映（メモリ連動）
改善で得た知見は、
・メモリ（判断の記憶）
・判断基準データモデル
・学習ログ
に反映され、次回以降の判断精度向上に活用されます。
４. 全体改修が不要に
従来のようにワークフロー全体を作り直す必要がなく、必要なステップのみを修正する運用が可能になります。
これにより、AI運用の工数とコストを大幅に削減します。
■ユースケース
経理業務- 一部の証憑処理のみ誤る → 当該ステップだけを改修
- 稀な例外対応 → メモリ化し次回以降は自動処理
営業・CRM業務- Salesforce連携の特定フィールドだけ更新漏れ → 局所修正
- 顧客メール解析の誤判定 → 該当工程のみ改善
カスタマーサポート- テンプレート生成時のトーン崩れ → 当該ステップのみ修正
- クロスチャンネル統合処理のロジックズレ → 局所最適化
■AIを”雇用”するためのデータ基盤「BLUEISH Agents」
『BLUEISH Agents』は、企業がAIエージェントを“雇用・育成・評価・改善”できる、法人向けのAI雇用データ基盤です。
営業・経理・人事・カスタマーサポート・バックオフィスなど、多様な業務に特化したAIエージェントを、”組織に配属”する形で活用できます。
BLUEISHのVisionである「人は創造に、AIエージェントは実務に。」を実現するため、企業が「Agent Native」な組織へ進化することを支援します。
サービスサイト URL :
https://service.blueish-agents.com/
『BLUEISH Agents』に関する詳細・申し込みはこちら
■株式会社BLUEISHについて
BLUEISHは2018年創業。システム開発とDX支援で培った知見を基盤に、法人向けAIエージェントプラットフォーム「BLUEISH Agents」を展開しています。企業がAIエージェントを雇用・管理し、営業・経理・CSなどの実務を担わせることで、人は創造に専念でき、効率化と新規事業創出を実現。企業を人とAIが共創する「Agent Native」な姿へアップデートします。
【会社概要】
企業名：株式会社BLUEISH
代表者：代表取締役 為藤 アキラ
所在地：東京都港区六本木7-15-7 新六本木ビル9F
設立：2018年2月9日
資本金：1億6012万円
従業員数：50名（2025年9月現在）/その他、フリーランス等、外部ビジネスパートナーも多数在籍
事業内容：
・法人向けAIエージェントプラットフォーム「BLUEISH Agents」の提供・支援
・生成AIリスキリング・コンサルティングの提供
・AI技術を活用したサービスの開発・提供
主要取引先（五十音順）：
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
・株式会社NTT Digital
・株式会社サイバーエージェント
・株式会社JALインフォテック
・株式会社ディ・ポップスグループ
・株式会社フジミック 株式会社星野リゾート
・株式会社Relic 辻・本郷 税理士法人
・ディップ株式会社
・パーソルキャリア株式会社
・HEROZ株式会社
・ライオン株式会社 他
会社HP： https://www.blueish.co.jp/
BLUEISH Agents サービスサイト：https://service.blueish-agents.com/
お問合せ：https://www.blueish.co.jp/contact
【このプレスリリースに関するお問い合わせ先】
株式会社BLUEISH
TEL：03-6869-0101
Email：pr@blueish.co.jp
https://www.blueish.co.jp/contact