【BLUEISH Agents】AIワークフロー改善を“ステップ単位”で行えるフィードバックエージェントを提供開始。「どこが悪いか分からない」AI運用に終止符

株式会社BLUEISH

株式会社BLUEISH（東京都港区、代表取締役 為藤アキラ）は、法人向けAIエージェントプラットフォーム『BLUEISH Agents』において、AIワークフローを“ステップ単位”で解析・改善できる「フィードバックエージェント」機能の提供を正式に開始しました。

企業におけるAIエージェント活用が進む一方で、「どこで誤りが起きたのか分からない」「改善のたびに全体を作り直す必要がある」といった運用フェーズの課題が顕在化しています。

本機能は、AIワークフローの各工程を自動解析し、問題点を特定・可視化するとともに、改善案を自動提示・学習することで、AI運用を“全体改修型”から“局所最適型”へと進化させます。

■アップデート背景

企業がAIエージェントを実務に導入する中で、クライアントから寄せられる相談で特に多いのが、以下のような課題でした。

- ワークフロー全体を改善するしかなく、運用負荷が高い- エージェントがどの工程でつまずいたのか把握できない- 結果としてプロンプトやフローを「丸ごと作り直す」非効率な運用に陥る

BLUEISHでは、これらの根本原因を“ステップ単位のログ取得・評価・改善の仕組みが存在しないこと” にあると考えています。

そこで、BLUEISH Agentsでは AIワークフローを “ステップ単位” で分解し、HITL（Human-in-the-Loop）、メモリ、判断基準データモデルを連携させながら、課題の特定→改善→学習を循環させる構造「フィードバックエージェント」を実装しました。

■新機能「フィードバックエージェント」の概要

本機能は、複雑な業務ワークフローを細かい工程レベルで特定・改善・学習できる仕組みです。

フィードバックエージェントが改善で得た知見を学習するイメージ

１. ステップ単位でのエラー特定

ワークフロー内の各工程を自動解析し、

- 入力値の不備- ツール実行エラー- 判断基準に沿わない出力- 例外処理が必要なケース

などをどのステップで発生したのか明確に特定します。

２. ステップ単位での改善提案

特定された課題に対し、AIが自動で

- 改善ポイントの要約- 修正案・代替案の提示- 次に取るべきアクション

を提示します。提案内容は、そのままワークフローへ反映可能です。

３. 改善内容を学習し、次回の判断に反映（メモリ連動）

改善で得た知見は、

・メモリ（判断の記憶）

・判断基準データモデル

・学習ログ

に反映され、次回以降の判断精度向上に活用されます。

４. 全体改修が不要に

従来のようにワークフロー全体を作り直す必要がなく、必要なステップのみを修正する運用が可能になります。

これにより、AI運用の工数とコストを大幅に削減します。

■ユースケース

経理業務

営業・CRM業務

カスタマーサポート

■AIを”雇用”するためのデータ基盤「BLUEISH Agents」

- 一部の証憑処理のみ誤る → 当該ステップだけを改修- 稀な例外対応 → メモリ化し次回以降は自動処理- Salesforce連携の特定フィールドだけ更新漏れ → 局所修正- 顧客メール解析の誤判定 → 該当工程のみ改善- テンプレート生成時のトーン崩れ → 当該ステップのみ修正- クロスチャンネル統合処理のロジックズレ → 局所最適化

『BLUEISH Agents』は、企業がAIエージェントを“雇用・育成・評価・改善”できる、法人向けのAI雇用データ基盤です。

営業・経理・人事・カスタマーサポート・バックオフィスなど、多様な業務に特化したAIエージェントを、”組織に配属”する形で活用できます。

BLUEISHのVisionである「人は創造に、AIエージェントは実務に。」を実現するため、企業が「Agent Native」な組織へ進化することを支援します。

サービスサイト URL :https://service.blueish-agents.com/『BLUEISH Agents』に関する詳細・申し込みはこちら

■株式会社BLUEISHについて

BLUEISHは2018年創業。システム開発とDX支援で培った知見を基盤に、法人向けAIエージェントプラットフォーム「BLUEISH Agents」を展開しています。企業がAIエージェントを雇用・管理し、営業・経理・CSなどの実務を担わせることで、人は創造に専念でき、効率化と新規事業創出を実現。企業を人とAIが共創する「Agent Native」な姿へアップデートします。

【会社概要】

企業名：株式会社BLUEISH

代表者：代表取締役 為藤 アキラ

所在地：東京都港区六本木7-15-7 新六本木ビル9F

設立：2018年2月9日

資本金：1億6012万円

従業員数：50名（2025年9月現在）/その他、フリーランス等、外部ビジネスパートナーも多数在籍

事業内容：

・法人向けAIエージェントプラットフォーム「BLUEISH Agents」の提供・支援

・生成AIリスキリング・コンサルティングの提供

・AI技術を活用したサービスの開発・提供

主要取引先（五十音順）：

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

・株式会社NTT Digital

・株式会社サイバーエージェント

・株式会社JALインフォテック

・株式会社ディ・ポップスグループ

・株式会社フジミック 株式会社星野リゾート

・株式会社Relic 辻・本郷 税理士法人

・ディップ株式会社

・パーソルキャリア株式会社

・HEROZ株式会社

・ライオン株式会社 他

会社HP： https://www.blueish.co.jp/

BLUEISH Agents サービスサイト：https://service.blueish-agents.com/

お問合せ：https://www.blueish.co.jp/contact

【このプレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BLUEISH

TEL：03-6869-0101

Email：pr@blueish.co.jp

https://www.blueish.co.jp/contact