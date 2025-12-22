役目を終えた“物”たちが語り出す。手描き風アートの癒し物語ゲーム『がらくたフリーマーケット』12月22日（月）世界配信開始！

ハッピーグレイス・エンターテインメント

iOS / Android向けゲーム『がらくたフリーマーケット』は、12月22日（月）、日本に続き、

世界配信を開始しました。

App Store ： https://apps.apple.com/jp/app/id1638057718

Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happygrace.garafree

『がらくたフリーマーケット』とは

『がらくたフリーマーケット』は、忘れられた“がらくた”の山でひっそり眠る物たちの声に耳を澄ませ、彼らが持つ物語を見届けながら、町を再生していく癒し系の2D経営シミュレーションゲームです。最後まで無料で遊ぶことができます。

舞台は、すっかり人の気配が消えてしまった小さな町。

役目を終えて捨てられたはずの物たちは、まだ誰かに伝えたい記憶や願いを胸に抱えています。

プレイヤーは、物の声を聞ける少年ショウとなり、相棒ロボット・ゼロとともに、

物たちの声にそっと耳を傾けながら、町に新しい命を取り戻していきます。

3つの魅力

1. 役目を終えた“物”が語り出す、唯一無二の世界観

古びた時計、手作りのぬいぐるみ、色褪せた傘--。

かつて誰かに大切にされた物たちには、それぞれの“物語”があります。

彼らの声に耳を澄ませることで、失われた町の歴史や人々の想いが少しずつ姿を見せていきます。

「がらくた山」を発掘思いをもった物と出会おうお話をきいてあげよう2. 心がふっと軽くなる、優しいゲーム体験

争いもタイムリミットもありません。

自分のペースでフリマを経営し、町の人々と出会い、ゆっくりと町が再生していく様子を見守る--

日常の疲れをそっと癒す、“cozy（心安らぐ）”体験を目指して作られています。

自分だけのフリマを経営しよう好きな商品を並べよう町ににぎわいを取り戻そう3. 物作り、依頼、販売……、静かに没入できる時間

町の住人たちから寄せられる依頼に応えながら、少しずつできることが増えていきます。

製作できるアイテムは多彩で、作ったアイテムはフリマで販売し、お店を大きくすることができます。

実績は120種類。静かに没頭し、長く遊び続けたくなる要素も本作の魅力です。

新しい商品を作ろう町の人からの依頼に応えよう120個の実績

物語を彩るキャラクター

世界配信について

本作は日本でのリリース後、多くの温かい応援を受けながら改良を続け、

このたび英語に対応し、全世界へ向けてもプレイできるようになりました。

海外ユーザーからの問い合わせも多く、

“物の声に耳を傾ける”という独自のコンセプトは国を越えて伝わると感じ、

今回の世界配信に踏み切りました。

開発に込めた思い

役目を終えた物にも、誰かの想いや記憶が必ず残っている。

その静かな声を、丁寧にすくい上げるようなゲームを作りたいと思い、この作品を形にしました。

遊んでくれた方の心が少しでも軽くなり、温かい気持ちを思い出してもらえたら嬉しいです。

アプリ概要

タイトル：がらくたフリーマーケット

ジャンル：2D経営シミュレーション / 物語ゲーム

対応言語：日本語 / 英語

配信地域：日本・北米・欧州・アジアほか全世界

価格：基本無料（一部アプリ内課金あり）

開発：ハッピーグレイス・エンターテインメント

ダウンロード

App Store ： https://apps.apple.com/jp/app/id1638057718

Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happygrace.garafree

開発者：ハッピーグレイス (ハピグレ) について

夫婦2人で開発をおこなっている、インディーゲームスタジオです。

プレイヤー一人一人を大切にできるような、丁寧なゲーム作りを心がけています。

私たちのゲームが、一人でも多くの方にとって、日常の中のちょっとした楽しみ、癒し時間となればうれしいです。