役目を終えた“物”たちが語り出す。手描き風アートの癒し物語ゲーム『がらくたフリーマーケット』12月22日（月）世界配信開始！
iOS / Android向けゲーム『がらくたフリーマーケット』は、12月22日（月）、日本に続き、
世界配信を開始しました。
App Store ： https://apps.apple.com/jp/app/id1638057718
Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happygrace.garafree
『がらくたフリーマーケット』とは
『がらくたフリーマーケット』は、忘れられた“がらくた”の山でひっそり眠る物たちの声に耳を澄ませ、彼らが持つ物語を見届けながら、町を再生していく癒し系の2D経営シミュレーションゲームです。最後まで無料で遊ぶことができます。
舞台は、すっかり人の気配が消えてしまった小さな町。
役目を終えて捨てられたはずの物たちは、まだ誰かに伝えたい記憶や願いを胸に抱えています。
プレイヤーは、物の声を聞ける少年ショウとなり、相棒ロボット・ゼロとともに、
物たちの声にそっと耳を傾けながら、町に新しい命を取り戻していきます。
3つの魅力1. 役目を終えた“物”が語り出す、唯一無二の世界観
古びた時計、手作りのぬいぐるみ、色褪せた傘--。
かつて誰かに大切にされた物たちには、それぞれの“物語”があります。
彼らの声に耳を澄ませることで、失われた町の歴史や人々の想いが少しずつ姿を見せていきます。
「がらくた山」を発掘
思いをもった物と出会おう
お話をきいてあげよう
2. 心がふっと軽くなる、優しいゲーム体験
争いもタイムリミットもありません。
自分のペースでフリマを経営し、町の人々と出会い、ゆっくりと町が再生していく様子を見守る--
日常の疲れをそっと癒す、“cozy（心安らぐ）”体験を目指して作られています。
自分だけのフリマを経営しよう
好きな商品を並べよう
町ににぎわいを取り戻そう
3. 物作り、依頼、販売……、静かに没入できる時間
町の住人たちから寄せられる依頼に応えながら、少しずつできることが増えていきます。
製作できるアイテムは多彩で、作ったアイテムはフリマで販売し、お店を大きくすることができます。
実績は120種類。静かに没頭し、長く遊び続けたくなる要素も本作の魅力です。
新しい商品を作ろう
町の人からの依頼に応えよう
120個の実績
物語を彩るキャラクター
世界配信について
本作は日本でのリリース後、多くの温かい応援を受けながら改良を続け、
このたび英語に対応し、全世界へ向けてもプレイできるようになりました。
海外ユーザーからの問い合わせも多く、
“物の声に耳を傾ける”という独自のコンセプトは国を越えて伝わると感じ、
今回の世界配信に踏み切りました。
開発に込めた思い
役目を終えた物にも、誰かの想いや記憶が必ず残っている。
その静かな声を、丁寧にすくい上げるようなゲームを作りたいと思い、この作品を形にしました。
遊んでくれた方の心が少しでも軽くなり、温かい気持ちを思い出してもらえたら嬉しいです。
アプリ概要
タイトル：がらくたフリーマーケット
ジャンル：2D経営シミュレーション / 物語ゲーム
対応言語：日本語 / 英語
配信地域：日本・北米・欧州・アジアほか全世界
価格：基本無料（一部アプリ内課金あり）
開発：ハッピーグレイス・エンターテインメント
ダウンロード
開発者：ハッピーグレイス (ハピグレ) について
夫婦2人で開発をおこなっている、インディーゲームスタジオです。
プレイヤー一人一人を大切にできるような、丁寧なゲーム作りを心がけています。
私たちのゲームが、一人でも多くの方にとって、日常の中のちょっとした楽しみ、癒し時間となればうれしいです。