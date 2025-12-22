【ホテルオークラ京都】地域応援企画第3弾「京都府民・滋賀県民＆企業応援割引」を1月・2月に実施

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテルオークラ京都（本社：京都市中京区（株）京都ホテル、代表取締役社長 清水 博、東証スタンダード市場）は、2026年1月4日（日）から2月28日（土）までホテル最上階のブッフェレストラン トップラウンジ「オリゾンテ」において「京都府民・滋賀県民＆企業応援割引」を実施し、特別料金でランチ・ディナーを提供いたします。

シェフこだわりの料理をブッフェスタイルでお楽しみいただけるトップラウンジ「オリゾンテ」は、ご宿泊のお客様をはじめ、地元のお客様や企業の皆様にお集まりの場としてご利用いただいています。そのような地域の皆様の日頃のご愛顧に感謝し、2025年は2回にわたり京都府民・企業応援割引を実施いたしましたが、お客様の声にお応えしてこのたび第3弾の実施が決定しました。今回は滋賀県にお住まい・お勤めの方も対象となります。期間中は、ランチ・ディナーブッフェを大人通常料金から20％オフでご利用いただけます。ご家族・ご友人とのお食事や、会社のお集まりにご利用ください。

《冬の味覚を堪能できるブッフェメニュー》

「京都府民・滋賀県民＆企業応援割引」の実施期間中、トップラウンジ「オリゾンテ」では、「冬の饗宴」をテーマに、牛すじ入りの「ポトフ」をはじめ、「もつ鍋」、「鱈と九条ねぎのとろろ蒸し」、「アサリと菜の花のポテトグラタン」など、寒い季節に嬉しいメニューを取り揃えます。ライブキッチンではシェフが仕上げる「アンコウとほうれん草のクリームパスタ」や「牛肉の鉄板焼き」など、ライブ感あふれる一品もご用意。前菜からデザートまで約60種類のお料理をお楽しみいただけます。

冬の饗宴ブッフェ イメージ

「京都府民・滋賀県民＆企業応援割引」実施概要

【期間】2026年1月4日（日）～2月28日（土）

※1月14日（水）～20日（火）を除く。

【時間】ランチ：平日 11:30～13:30（L.O.）／土・日・祝日 １.11:30～13:00 ２.13:30～15:00 の2部制

ディナー：土・日・祝日 17:30～19:30（L.O.）

【料金】大人通常料金より20%オフ

ランチ：平日 4,400円（通常5,500円）／土・日・祝日 4,800円（通常6,000円）

ディナー：土・日・祝日6,800円（通常8,500円）

【ご利用条件】 京都府・滋賀県内にお住まいの方、京都府・滋賀県内の企業にお勤めの方が対象。

※ホテル公式サイトから対象プランをご予約いただいた大人料金のみ適用。 ※各種割引対象外。

※ご利用当日、居住地や勤務地が証明できるものをご提示ください。対象者1名を含む8名様まで割引適用いたします。

【ご予約】https://www.tablecheck.com/ja/hotelokura-kyoto-orizzonte/reserve/landing

【お問い合わせ】トップラウンジ「オリゾンテ」 Phone:(075)254-2534

＊上記金額は、いずれも消費税・サービス料を含みます。

＊リリースの内容は発表現在のものです。諸般の事情により変更される場合がございます。

トップラウンジ オリゾンテ 店内トップラウンジ オリゾンテからの景観ホテルオークラ京都について

京都市の中心部に佇む、1888年創業の伝統あるホテル。2025年で創業137周年。京の風情とヨーロピアンテイストが調和した落ち着いた趣の館内には国内外の賓客を迎えてきた歴史が刻まれています。高さ約60メートルの最上階レストランフロアからの眺めは美しく、東山三十六峰や鴨川、古都の街並みを一望いただけます。



〒604-8558 京都市中京区河原町御池

Phone：(075)211-5111（代表）

アクセス：地下鉄東西線「京都市役所前駅」直結。／JR京都駅より車で約15分。

公式サイトURL：https://www.hotel.kyoto/okura/