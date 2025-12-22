【キャンメイク】新イメージモデルに原 菜乃華さんが就任！新TVCM「恋する街かど 篇」を2026年1月1日(木)より全国放映開始

株式会社 井田ラボラトリーズ

株式会社井田ラボラトリーズ（本部：東京都千代田区、代表取締役社長：井田仁祥）は、このたび、メイクアップブランド「キャンメイク」の新イメージモデルとして、俳優の原 菜乃華さんの就任を決定いたしました。

今後は、ブランドメッセージである「かわいい！に出会える」の世界観を体現するイメージモデルとして幅広くご活躍いただき、フレッシュでチャーミングな輝きを放つ原さんとともにキャンメイクの魅力を発信してまいります。

そして今回、原 菜乃華さんが初出演する新TVCM・パウダーチークス「恋する街かど 篇」を、2026年1月1日(木)より全国で放映開始いたします。テレビ放映に先駆けて、2025年12月22日(月)よりCM動画とメイキング動画をWebにて先行公開。メイキング動画では、原 菜乃華さんから届いたイメージモデル就任の喜びや、新CMについてのコメントなどをご覧いただけます。

新CM 30秒Ver. https://youtu.be/cFtIxvY2KCI(https://youtu.be/cFtIxvY2KCI)

- 新イメージモデル 原 菜乃華さん初出演！新TVCMのテーマは、“恋”(ハート)

原 菜乃華さんのキャンメイクCMデビュー作となる今回は、原さんの初々しい表情からスタートします。イルミネーションきらめく街かどで、大好きな彼と待ち合わせをする原さん。ドキドキしながらその姿を探していると、彼から「ごめん、ちょっと遅れる！」とメッセージが届きます。元気に「わかった！」と返事をしますが、原さんの顔はちょっぴり曇ってしまいます。「今日は私史上いちばんかわいい私にして！」そんな願いを胸に、「パウダーチークス」をそっと頬にのせる原さん。じゅわっと果汁感のあるツヤほっぺで“私史上いちばんかわいい私”が叶ったその瞬間、彼が現れます！

おさえきれない喜びが、顔いっぱいにあふれる原さんは、まるで恋の魔法にかかったかのよう…。“恋のお守りチーク”でかわいさと恋するパワーをゲットした原さんは、彼とのイルミネーションデートを満面の笑顔で楽しむのでした(ハート)

ハートデザインの「パウダーチークス」は、恋する女の子を応援する“恋のお守りチーク”として大人気のアイテムです。そこで今回のCMは“恋”をテーマに、原さんの豊かな表情や「パウダーチークス」の新色P06で仕上げたかわいいほっぺを通して、恋するときめきやワクワク感を表現しました。ドキドキしたり、キョロキョロしたり、時には拗ねてみたりと、恋する女の子の変わりやすい心の動きを原さんの顔のアップを中心に演出。見ているだけでキュン(ハート)とときめくようなCMが完成しました。ぜひ原さんのかわいらしさに注目してお楽しみください！

- 【新CM概要】

タイトル：パウダーチークス「恋する街かど 篇」

放映開始日:2025年12月22日（月）より Web先行公開

2026年1月1日（木）より 全国でテレビ放映

YouTube URL:15秒Ver. https://youtu.be/esKe-UbN5fk(https://youtu.be/esKe-UbN5fk)

30秒Ver. https://youtu.be/cFtIxvY2KCI(https://youtu.be/cFtIxvY2KCI)

メイキング https://youtu.be/ChvefZCn8tA(https://youtu.be/ChvefZCn8tA)

1.イルミネーションきらめく街かどで、大好きな彼を待つ原さん。2.彼から「遅れる！」とのメッセージが届きます。3.元気に「わかった！」と返事をするものの寂しげな表情に4.“恋のお守りチーク”「パウダーチークス」を頬にのせる原さん。5.じゅわっと果汁感のあるツヤほっぺで“私史上いちばんかわいい私”が完成！6.その瞬間、彼が現れてドキッ(ハート)7.ハートのデザインで、赤みコーラルカラーがかわいい パウダーチークス新色「P06 ジューシーコーラル」8.かわいいほっぺと満面の笑顔で、彼とイルミネーションデートを楽しむのでした(ハート)(ハート)HAPPY NEW YEARバージョン

- 【原 菜乃華さんコメント】

Q.「Who are you…?」 イメージモデル就任の感想

このたびキャンメイクのイメージモデルになりました、原 菜乃華です。

キャンメイクが本当に大好きで前からよく使っていたので、今回イメージモデルに選んでいただけて本当にうれしいです！

これから皆さんと一緒に“かわいい！”に出会って、たくさんの“かわいい！”をお届けできたらいいなと思います。よろしくお願いします！

Q.初めての撮影はいかがですか？

すっごく楽しいです！もう何日も前からずっと楽しみにしていて今日は気合いたっぷりで来ました！今回のCMは恋をしている時のときめきだったりとかワクワク感をじゅわっとほてったほっぺで表現しています！思わずキュンとしちゃうような恋する女の子のかわいさを感じてもらえる内容になっていると思います。

イルミネーションを背景に、コートを着てマフラーをつけて冬らしい楽しい撮影でした♪

Q.パウダーチークスの新色を使ってみた感想は？

赤みコーラルカラーがとってもかわいいです！塗ってみると果汁感のあるじゅわっとした感じのほっぺになれます(ハート)似合ってますか？そしてやっぱり商品のハート柄がかわいいなと思います。持ってるだけで気分が上がる、まさに恋のお守りチークだなと思います！皆さんもぜひ使ってみてください！

Q.撮影を終えて一言お願いします！

CM撮影、無事に終了しました～！ありがとうございます！キャンメイクのかわいい商品に出会った時に思わずキュンとするように今回のCMもキュキュンとときめく内容になっていると思います♪これからイメージモデルとしてがんばりたいです！よろしくお願いします！

＊詳しくはメイキング動画をご覧ください。https://youtu.be/ChvefZCn8tA(https://youtu.be/ChvefZCn8tA)

- 【原 菜乃華（はら なのか） プロフィール】

2003年8月26日生まれ 22歳。東京都出身。

2009年オーディションを経て6歳で芸能界デビューし、子役として活動をスタート。

2017年公開の映画「はらはらなのか。」では、本人役「原ナノカ」で初主演を果たす。

2022年公開の新海 誠監督によるアニメーション映画「すずめの戸締まり」ではヒロインの岩戸鈴芽役で声優に初挑戦し、第18回声優アワードで新人声優賞を受賞。

2023年にはNHK「どうする家康」で大河ドラマ初出演。2024年公開の映画「ミステリと言う勿れ」では重要な役どころをみごとに演じ、第47回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。

2025年は、人気コミックを実写映画化した「見える子ちゃん」に主演。さらにNHK連続テレビ小説「あんぱん」では、ヒロインの妹役をつとめた。

透明感のある清楚な美しさと、見る人を魅力する高い演技力で、今後さらなる飛躍が期待される若手実力派女優のひとり。

https://www.tristone.co.jp/actors/hara/index.html(https://www.tristone.co.jp/actors/hara/index.html)

- 【商品概要】 2025年12月下旬より、新色「P06 ジューシーコーラル」発売！「キャンメイク パウダーチークス」 全7色 各\660(税込)

キャンメイクを代表するロングセラーのツヤ感単色チークから、じゅんわりほてったように仕上がるレッドコーラル「ジューシーコーラル」が登場！頬の上でシルバー・ゴールド・レッドパールが上品に輝きます(ハート)

★新色の注目ポイント

P06 ジューシーコーラル

※イメージP06 ジューシーコーラル

リニューアルして、ますます大人気の「パウダーチークス」に、果汁のようにジューシーで大人っぽく仕上がるコーラルカラーが仲間入り！

「パウダーチークス」の特長であるクリアな発色ながら、新色は既存色と比べてしっかりめに発色するので、赤みのあるレッドコーラルの可愛らしい色みとともにヘルシーなムードもお楽しみいただけます。

ゴールドパールをメインに、シルバーパール、レッドパールが上品に輝き、頬に華やかさを添えてくれるので、パーティーメイクにもおすすめです！

【商品特長】

■クリアな発色＆程よいツヤ感

・肌に溶け込むようなクリアな発色で、重ね塗りしてもムラになりにくく発色の調整も簡単

・高配合の繊細パールが肌に自然な色ツヤを与えて、どんなシチュエーションでも使いやすい

■オイルインベース処方でしっとりほっぺに(ハート)

・密着力が高く、肌なじみの良いオイルインベース処方

・粉飛びしにくく、キレイな発色が長時間続く

・しっとりとした質感のパウダーなので、均一に取れる

■毛量たっぷり！肌あたりの良いふわふわなブラシ

・毛量たっぷりで、広範囲に塗り広げやすいふわふわなブラシ

毛量たっぷりなふわふわブラシ付

■5種の美容保湿成分配合

・セラミドNP、オリーブ果実油、カニナバラ果実油、シア脂、ホホバ種子油

■単品使用時は、洗顔料や石けんのみでオフ可能

【カラー展開】 全7色／新発売 新色1色

＜既存色＞ P01 パワフルピンク：元気な印象の王道ピンク

＜既存色＞ P02 リトルシャイピンク：可憐な雰囲気の清楚なピンク

＜既存色＞ P03 チアフルピーチ：多幸感あふれるピーチコーラル

＜既存色＞ P04 クレバーベージュ：さりげない透明感を演出するピンクベージュ

＜既存色＞ P05 クラッシーモーヴピンク：上品さと可愛さをあわせ持つモーヴピンク

＜既存色＞ P40thx キューティーベリー：キュンと甘い(ハート)かわいささバツグンのベリーピンク 大人気！40周年記念カラー

★＜新色＞ P06 ジューシーコーラル：じゅんわり、ほてったようなレッドコーラル

※既存色についての詳細は、以下ページをご覧ください。

https://www.canmake.com/item/detail/183(https://www.canmake.com/item/detail/183)

- キャンメイクについて

キャンメイクは、1985年に「多くの方にメイクを気軽に楽しんでもらいたい」という想いから誕生したメイクブランドです。「かわいい！に出会える」をコンセプトに、新しいコスメとの出会いを楽しんでいただけるよう最新のトレンドを追求しニーズに合った商品作りをしています。これからもお客様の声を大切にリーズナブルでありながらも高品質な心ときめくコスメを提供してまいります。

公式サイト : https://www.canmake.com/(https://www.canmake.com/)

インスタグラム： https://www.instagram.com/canmaketokyo/(https://www.instagram.com/canmaketokyo/)

X： https://twitter.com/canmaketokyo(https://twitter.com/canmaketokyo)

Youtube：https://www.youtube.com/@canmake2174(https://www.youtube.com/@canmake2174)

TikTok：https://www.tiktok.com/@canmaketokyo_official(https://www.tiktok.com/@canmaketokyo_official)