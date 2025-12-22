¡Ú´ôÉì¸©»³¸©»Ô¡ÛÈþÇ»¹ñ¼é¸îÅÚ´ô»á¤Îµï¾ëÀ×¡ÖÂç·¬¾ëÀ×¡×¹ñ»ËÀ×»ØÄê¤Ø
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯12·î19Æü¡Ê¶âÍË¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñ¤ÎÊ¸²½¿³µÄ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»³¸©»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂç·¬¾ëÀ×¡×¤ò¹ñ»ËÀ×¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤è¤¦¡¢Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤ØÅú¿½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢´±Êó¹ð¼¨¤ò·Ð¤Æ¡¢Àµ¼°¤Ë¹ñ»ËÀ×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»Ô½é¤Î¹ñ»ËÀ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç·¬¾ëÀ×¼þÊÕ¹Ò¶õ¼Ì¿¿¡ÊÆî¤«¤é¡Ë
Âç·¬¾ëÀ×»³¾åÉô¹Ò¶õ¼Ì¿¿¡ÊÆîÀ¾¤«¤é¡Ë
»ØÄê¤Î³µÍ×
Ê¸²½ºâ¤Î¼ïÎà¡§»ËÀ×
Ê¸²½ºâ¤ÎÌ¾¾Î¡§Âç·¬¾ëÀ×¡Ê¤ª¤ª¤¬¤¸¤ç¤¦¤¢¤È¡Ë
»þÂå¡§¼¼Ä®»þÂå
¡¡Âç·¬¾ëÀ×¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Ë¡¢ÈþÇ»¹ñ¼é¸îÅÚ´ô»á¤Ë¤è¤êÃÛ¤«¤ì¤¿»³¾ëÀ×¤È¾ë²¼¤«¤é¤Ê¤ë°äÀ×¤Ç¤¹¡£»³¾ëÀ×¤Ï¸Å¾ë»³¡ÊÉ¸¹â407.5m¡Ë»³Äº°ìÂÓ¤ËÃÛ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ë°è¤ÏÅìÀ¾Ìó860m¡¢ÆîËÌÌó470mµ¬ÌÏ¤Ç¡¢ËÌÅì¤«¤éÆîÀ¾¤Ë±ä¤Ó¤ë¼çÈøº¬¶Ú¤ä¡¢¼çÈøº¬¤ò¶´¤ó¤ÇËÌÂ¦¤ÎÈæ³ÓÅª·¹¼Ð¤¬´Ë¤ä¤«¤ÊÃ«¶Ú¤òÃæ¿´¤Ë¶ÊÎØ(¤¯¤ë¤ï)¤äÀÐ³À¤Ê¤É¤Î°ä¹½¤¬°äÂ¸¤·¤Þ¤¹¡£ÆîÏ¼¤Ë¤Ï»Í¹ñËÙ¡Ê¤·¤³¤¯¤Ü¤ê¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÚ¸Í(¤¤É)¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÂ¦¤Ë¾ë²¼Ä®¤¬Å¸³«¤¹¤ë¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
»Í¹ñËÙÀ×¡ÊÆî¤«¤é¡Ë
¡¡½ôÀâ¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ä¹ÎÉÀî¤ÎÂç¹¿¿å¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¼é¸îÅÚ´ôÍê·Ý(¤è¤ê¤Î¤ê)¤¬µòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡¢Å·Ê¸(¤Æ¤ó¤Ö¤ó)4Ç¯¡Ê1535¡Ë¤«¤éÆ±16Ç¯¡Ê1547¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¼é¸î½ê¤â¤·¤¯¤ÏÅÚ´ô»á¤Î½ÅÍ×¤ÊµòÅÀ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»³¾ëÀ×¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿È¯·¡Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÅÁ¡Ö´äÌç¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µðÀÐ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÀÐÎó¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÅÁ¡ÖÂæ½ê¡×¤Ç¤ÏÄí±àÀ×¤äÃúÇ«¤ËÀÑ¤Þ¤ì¤¿ÀÐ³À¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÚ»Õ´ï»®¤¬Â¿¤¯½ÐÅÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã«¶Ú¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿¶ÊÎØ·²¤Ç¤ÏÅÚ»Õ´ï»®¤äÆü¾ï»¨´ï¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÎÌ¤Î°äÊª¤¬½ÐÅÚ¤·¡¢µï½»¶õ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎáÏÂ2Ç¯ÅÙ¤«¤é6Ç¯ÅÙ¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Âç·¬¾ëÀ×¤Ï¡¢ÊÝÂ¸¾õÂÖ¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¡¢16À¤µªÁ°È¾¤«¤éÃæº¢¤Ëµ¡Ç½¤·¤¿À¯¼£Åª¶õ´Ö¤Èµï½»¶õ´Ö¤òÈ÷¤¨¤¿¼é¸î¤ÎµòÅÀ¾ë³Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¼é¸îÂçÌ¾¤ÎËÜµòÃÏ¤Î¹½Â¤¤òÃÎ¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê°äÀ×¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÁ¡ÖÂæ½ê¡×ÀÐ³À¸¡½Ð¾õ¶·¡ÊÆîÅì¤«¤é¡Ë
¼¢²ì¸©Î©Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¡Ãæ°æ¶Ñ»á¡ÊÆüËÜ¾ë³Ô»Ë¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¼é¸î¤Îµï½ê¤ÏÄÌ¾ïÊ¿ÃÏ¤Ë¹½¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÈþÇ»¹ñ¼é¸îÅÚ´ô»á¤ÏÀï¹ñ»þÂå¡¢·³»öÅª¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á»³¾ë¤È¤·¤ÆÂç·¬¾ë¤¬ÃÛ¤«¤ì¤¿¡£»³¾ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼é¸î¤Îµï¾ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯Äí±à¤ò¹½¤¨¡¢ÀÐ³À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÉð°Ò¤È¸¢°Ò¤ò¼¨¤¹µðÀÐ¤òÇÛÃÖ¤·¤¿´äÌç¤¬¹½¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¹½Â¤¤Ï¼é¸î¤Î¹½¤¨¤¿»³¾ë¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ç¹ñ»ËÀ×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£¤³¤ì¤òµ¡¤ËÊÝÂ¸¤ÈÀ°È÷¡¢¤½¤·¤Æ³èÍÑ¤¬Âç¤¤¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
»³¸©»ÔÄ¹¡¡ÎÓ¹¨Í¥¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¹ñ¤ÎÊ¸²½¿³µÄ²ñ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Åö»Ô¤Ë½êºß¤¹¤ë¡ÖÂç·¬¾ëÀ×¡×¤ò¹ñ»ËÀ×¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤è¤¦Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤ØÅú¿½¤µ¤ì¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢´±Êó¹ð¼¨¤ò·Ð¤Æ¡¢Àµ¼°¤Ë¹ñ»ËÀ×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»Ô¤Ë¤Ï¡¢¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡ÖÇò»³¿À¼ÒÇÒÅÂ¡×¡ÊÅì¿¼À¥¡Ë¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñ»ØÄê»ËÀ×¤Ï¡¢¡ÖÂç·¬¾ëÀ×¡×¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö»Ô¤Ë½êºß¤¹¤ë°äÀ×¤ÎÎò»ËÅª²ÁÃÍ¤¬¹¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤¤¤Ø¤ó¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÂç·¬¾ëÀ×¡×¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Ë¡¢ÈþÇ»¹ñ¼é¸îÅÚ´ô»á¤Ë¤è¤êÃÛ¤«¤ì¤¿»³¾ëÀ×¤È¾ë²¼¤«¤é¤Ê¤ë°äÀ×¤Ç¡¢°ä¹½¤¬ÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àï¹ñ»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¼é¸îÂçÌ¾¤ÎËÜµòÃÏ¤Î¹½Â¤¤òÃÎ¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢Îò»ËÅª²ÁÃÍ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤°äÀ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¡¢º£¸å¤Ï¡¢¡ÖÂç·¬¾ëÀ×¡×¤ò¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø³Î¼Â¤Ë·Ñ¾µ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤°äÀ×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢ÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÝÂ¸¡¦³èÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£