QuizKnockがクロップライフジャパンとコラボ！　伊沢・須貝・Webライターと正確な情報発信について学ぶ「QuizKnock ライティング講座」宮城県仙台市で2026年2月1日（日）開催

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するQuizKnockは、クロップライフジャパン（東京都中央区、会長 岩田浩幸）と共同で実施している「QuizKnock ライティング講座 ～正確な情報を発信するために～」の第3回を、2026年2月1日（日）に宮城県仙台市で開催いたします。クロップライフジャパンは、食料安定供給に貢献する作物保護・農薬についての正しい知識を普及啓発する団体です。

「QuizKnock ライティング講座 ～正確な情報を発信するために～」は、中学校卒業から22歳までの方を対象とした、正確な情報を発信するために必要な知識や技術などを学べる参加無料のワークショップイベントです。2024年7月に東京で第1回、2025年2月に大阪で第2回を実施し、今回が第3回目、宮城県仙台市での開催となります。（第1回、第2回の様子はこちらからご覧いただけます。https://www.croplifejapan.org/study/quizknock/ ）

今回のライティング講座では、食料安定供給に貢献する作物保護・農薬についての正しい知識を普及啓発するクロップライフジャパンと、日々さまざまな情報を発信し、その取り扱いに細心の注意を払っているQuizKnockが再びコラボ。QuizKnockメンバーの伊沢拓司、須貝駿貴およびWebメディア「QuizKnock」のライターが講師となり、正確な情報の扱い方やファクトチェックの重要性についてレクチャーします。また、その講義を踏まえて、個人ワーク・グループワークを実施。「正確な情報を発信するために必要なこと」「情報をうまく伝えるために必要なこと」を実践的に学べるワークショップを行います。

レポートなどのライティングに興味のある方はもちろん、「メディアリテラシーを高めたい」「フェイクニュースに騙されたくない」など、様々な方におすすめの講座です。

ライティングの経験などは問いませんので、ぜひお気軽にご応募ください！

＜詳細・ご応募はこちらから＞

https://www.portal.quizknock.com/events/2c681ed4-58ef-804a-84ab-f83064873126

「QuizKnock ライティング講座 ～正確な情報を発信するために～」概要

【日時】

2026年2月1日（日）13:00～16:30予定（受付時間：12:30～13:00）

【会場】

TKPガーデンシティ仙台 21階（〒980-6130 宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 AER 21階）

【定員】

50名

※事前応募制。応募者多数の場合、抽選を行います。

【参加費】

無料

※交通費、通信費などは各自ご負担ください。（イベント当日の通信に関しては、会場内のフリーWi-Fiもご利用いただけます。）

【出演者】

伊沢拓司、須貝駿貴、Webメディア「QuizKnock」現役ライター数名

【持ち物】

作業用ノートPC（ライティングに支障がなければタブレット端末でも構いません。スマートフォンは不可です。）

【対象】

中学校卒業から22歳までの方

※18歳未満の方は、保護者の方から事前の承諾を得た上でご応募ください。

【イベント応募方法】

必要事項を記載の上、下記フォームよりご応募ください。

https://forms.gle/GpGP7YsgVfQrEsnc9

※フォーム内に記載の注意事項をよくお読みの上ご応募ください。

【スケジュール】

抽選申込期間：2025年12月22日（月）～ 2026年1月19日（月）23:59

当落発表：2026年1月22日（木）中

※当選者にのみ「qk_support@baton8.com」よりメールにてご連絡いたします。あらかじめ、メールの受信設定をご確認ください。

【その他】

イベント当日までの事前学習として、参加者の皆さまには、クロップライフジャパンの公式HP（ https://www.croplifejapan.org/ ）に目を通して来ていただきます。詳細は当選後にご案内いたします。

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

■本件に関するお問い合わせはこちら

株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/