「【アーカイブ配信】30分で押さえる「移転価格税制」第1回～第3回」無料Webセミナー開催

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、2026年1月6日（火）より「【アーカイブ配信】30分で押さえる「移転価格税制」第1回～第3回」セミナーを開催いたします。

過去に配信された「30分で押さえる「移転価格税制」」シリーズより、第1回：移転価格税制の基本、第2回：移転価格税制の対象者と対象取引、第3回：マスターファイル＆ローカルファイルをアーカイブ配信します。

海外展開をしている企業様やこれから予定している会社様は、海外子会社と取引する場合の課税リスクを抑えるためにも、移転価格税制を正しく理解しておく必要があります。国際税務に精通した専門家が、各項目を詳しく解説していますので、前回見逃してしまった方やもう一度確認したい方、必見です。

セミナー概要

■セミナータイトル：【アーカイブ配信】30分で押さえる「移転価格税制」第1回～第3回

■開催日（期間）：2026年1月6日（火）11時30分 ～ 2026年1月19日（月）17時00分

※講演時間は約90分

■開催方法：Webセミナー

■費用：無料

■定員：なし

■講演トピック：

1.移転価格税制の基本

2.移転価格税制の対象者と対象取引

3.マスターファイル＆ローカルファイル

■備考：

1) 事前に収録した動画をご視聴いただきます（講演時間は約90分となります）。

2) お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りします。

■主催：辻・本郷 税理士法人

こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/260106?k3ad=prt申込期限：2026年1月5日（月）17時00分まで講師情報酒井 啓二（さかい けいじ）辻・本郷 税理士法人 シニアパートナー／税理士酒井 啓二（さかい けいじ）

大手信託銀行での勤務を経て、平成5年に辻会計事務所（現：辻・本郷 税理士法人）に入所。同8年に税理士登録。現在は辻・本郷 税理士法人のシニアパートナー（国際税務担当）を務める。中・大規模のオーナー企業を中心に、個人・法人申告、グループ再編、相続対策、事業承継コンサルティング、海外展開に伴う国際税務コンサルティングを手掛けており、特に、移転価格税制に関する専門知識と豊富な経験を有し、クライアントの国際取引に伴う税務リスクの最小化や税務効率の最大化を支援している。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国各地に拠点を置き、従業員数2000人超、顧問先数19,000社以上の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心に、事業承継、医療・公益・社会福祉法人税務、国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

