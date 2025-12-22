photo maison toctoc、入園・入学・卒業撮影を対象とした「限定キーリング」を期間限定発売。

株式会社タートル

東海地方でフォトスタジオを20店舗運営する株式会社タートル（本社：愛知県春日井市、代表取締役社長：亀山直樹）が運営する、愛知・三重に計5店舗展開するphoto maison toctocでは、「ご入園」「ご入学」「ご卒業」の記念撮影を対象に、2026年1月4日（日）から3月8日（日）までの期間限定で 、新作「限定キーリング」を販売いたします。また、期間中に対象撮影でパックをご購入いただいた方には、限定キーリングを25%割引にて提供するキャンペーンを実施いたします 。

■背景

photo maison toctocでは、お子様の「ご入園」「ご入学」「ご卒業」という大切な門出の成長を記録し、その思い出を日常の中で感じていただきたいという思いから、この春にふさわしい限定版アイテムを企画いたしました 。今回、toctocで初めてとなる新デザインの商品として、記念撮影の思い出を日常使いしていただけるよう、限定キーリングを開発 。どんな方にも似合うウッドタイプ をベースに、試作を重ねて仕上げた「さくら」チャームを加えた特別仕様とし 、大切なご家族の記念のひとつとしてご提案いたします 。

■限定キーリングについて

photo maison toctoc初となる新デザインのキーリングです 。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/129626/table/47_1_9ae538c42c49e334271a13ddf5efab2f.jpg?v=202512220352 ]



■入園・入学・卒業撮影限定 前撮りキャンペーン 25%割引 概要

対象期間内に入園・入学・卒業撮影をご利用いただき 、撮影データと商品がセットになったパックをご購入いただいたお客様に限り 、限定キーリングを割引価格でご購入いただけます 。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/129626/table/47_2_7f1060c07299ddf90004b4134eb8026e.jpg?v=202512220352 ]



■ご注意事項



・25%割引は限定キーリング購入の料金にのみ適用されます 。

・撮影データのみご購入の方は、限定キーリングを通常価格でご購入いただけます 。





■ご予約・商品詳細

キーリングお知らせページ https://toctoc.photo/blog/2025/12/4605/

撮影予約フォーム https://toctoc.photo/reservehub.php

入園・入学・卒業撮影詳細 https://toctoc.photo/menu/schoolcelemony/

商品紹介・料金システム https://toctoc.photo/price/





■photo maison toctocについて

「成長とともに忘れかけてしまう親子の姿を、大きくなった時に思い出してほしい」。そんな願いから生まれたのが、photo maison toctocです。自然光が優しく差し込むナチュラルな空間で、リラックスした雰囲気の中、お子様とご家族の自然な表情を写真に残します。少しでも撮影を楽しく、そして気軽に感じていただけるよう、お子様はもちろん、ママやパパの衣装も無料でご用意しております。今しかない、かけがえのない親子の絆の瞬間を残すお手伝いをいたします。

HP：https://toctoc.photo/

Instagram：https://www.instagram.com/photomaison.toctoc/







【会社概要】

社名：株式会社タートル

本社所在地：〒486-0833 愛知県春日井市上条町5-7

代表取締役：亀山直樹

事業内容： 写真撮影業、写真撮影に関連する業務全般

設立： 1939年10月

資本金：1,000万円

HP：https://www.ps-turtle.com/





