宮城県栗原市とLeave No Trace Japanが連携協定を締結。ユネスコ世界ジオパークを見据えた持続可能な観光モデルへ

特定非営利活動法人リーブノートレイスジャパン（所在地：東京都／代表理事：岡村泰斗）は、2025年11月、宮城県栗原市と、Leave No Trace（以下「LNT」）の国際基準に基づき、環境に配慮したアウトドア活動の促進と、地域の環境保全および自然観光の健全な発展を目的とした連携協定を締結しました。

ユネスコ世界ジオパークを目指す、栗原市×Leave No Trace Japanの取組

栗原市全域をエリアとする栗駒山麓ジオパークは、ユネスコ世界ジオパーク認定を目指す地域であり、紅葉期のオーバーユースなど環境インパクトのへの課題解決に向けて、数年前よりLNTを導入し持続可能な観光に取り組んできました。東北地方は、Leave No Trace Japan（以下「LNTJ」）の団体会員数が全国最多（20件超）となる“LNT先進エリア”で、栗原市はその中でも先進的にLNTを導入してきた自治体です。その実績が評価され、栗駒山麓ジオパークビジターセンターは2024年、国内2例目となる「Leave No Trace Japan エリア拠点センター」に選出されています。

■取組例：紅葉時期オーバーユース問題(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000083659.html)

東北は全国最多のLNT普及地域。連携協定で目指す未来

〈目的〉

Leave No Trace Japanと宮城県栗原市が協働し、地域の自然・文化・観光の価値を持続可能な形で高めていくことを目的とします。具体的にはLNTを活用した以下の4点に重点を置く予定です。

- ガイド/地域人材の育成持続可能な観光運営を担う人材育成の仕組みを確立- 地域の環境課題の可視化と分散対策の強化支援紅葉時期のオーバーユース問題等へのLNTを活用した課題解決支援- 各体験プログラム開発支援 修学旅行や研修旅行等、各ニーズにあわせたプログラム開発支援- ユネスコ世界ジオパーク認定に向けた基盤整備

〈Leave No Trace Japan代表 コメント〉

栗原市は早期からLNTを導入し、実践的な観光マネジメントに取り組んできた自治体です。地域にはLNTの理念を深く理解し、現場で活動する優れたガイドや野外指導者も多く、持続可能な観光地運営の基盤がすでに育っています。今回の連携によって、こうした地域の力とLNTを掛け合わせながら、自然資源を守りつつ、次世代の観光価値を創り出す取り組みをさらに加速させていきます。

特定非営利活動法人リーブノートレイスジャパン

代表理事 岡村泰斗

〈Leave No Trace Japan〉

LNTとは米国で発祥したアウトドアでの行動基準で、世界96ヵ国に広まっています。環境に与えるインパクトを最小限にして、アウトドアを楽しむためのテク ニックが、７つの原則を基にしており、誰にでもわかりやすく、楽しく実践することができます。



Leave No Trace Japanは設立から4年を終え、会員数は約1,000人突破、また、大修館の体育の教科書への掲載がスタートするなど急速に認知が拡大しているほか、自治体連携や地域の環境課題を解決するスポットライトプログラム等様々な取り組みを実施しています。2022年には、世界で4か国目、アジアでは初となる公式ブランチとして認定されました。

HP：https://lntj.jp/

〈宮城県栗原市〉

宮城県栗原市は、栗駒山や伊豆沼・内沼（ラムサール条約登録湿地）を擁する、自然資源豊かな地域です。県内最大の面積を誇り、農業・食文化も充実しています。2005年に10町村が合併し誕生した市で、自然と暮らしが調和した地域として高く評価され、「住みたい田舎ランキング」全国1位にも選ばれています。

HP:https://www.kuriharacity.jp/