【ホテルオークラ京都】バレンタインスイーツ 2026年1月より販売開始

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテルオークラ京都（本社：京都市中京区（株）京都ホテル、代表取締役社長 清水 博、東証スタンダード市場）は、2026年1月4日（日）よりカフェ「レックコート」にてバレンタインシーズンに合わせた特別スイーツを期間限定で販売いたします。

カフェ「レックコート」では、イートインそしてテイクアウトでお楽しみいただける、バレンタインスイーツをご用意しております。店内では、いちごとチョコレートの2種類のフォンダンショコラを楽しめるスイーツプレートをご提供。テイクアウトでは、新作やバレンタインらしいモチーフで仕上げたカットケーキを含む6種類のスイーツをラインアップしました。その他、贈り物にもおすすめな5種の個性的な味わいのショコラ、カヌレアソートも販売いたします。ホテルオークラ京都ならではのアレンジを加えたチョコレートスイーツをお楽しみください。

《バレンタインスイーツ販売概要》

■イートイン：スイーツプレート

【提供期間】2026年1月4日（日）～2月28日（土）

【提供時間】11:30～20:00（L.O.）

■テイクアウト商品

【販売期間】2026年1月15日（木）～2月14日（土）

【販売時間】10:00～20:00

【予約開始】2026年1月10日（土）

＊「チョコレートロールケーキ」と「伝統のチョコレートパイ」は1月4日（日）より販売。

＊カットケーキ各種は店内でもお召し上がりいただけます。

【提供・販売店舗】カフェ レックコート （ホテルオークラ京都 1階）

【ご予約・お問い合わせ】Phone:(075)254-2517

《商品ラインアップ》

［イートイン スイーツプレート］

■いちごとチョコレートのとろ～りフォンダンショコラ

コーヒー または 紅茶付き ／ 3,000円（消費税・サービス料込）

チョコレート生地で焼き上げたフォンダンショコラには甘酸っぱいいちごソースを、ピンクに色づいたホワイトチョコレート生地のフォンダンショコラには、なめらかなストロベリーガナッシュを忍ばせました。異なる味わいの2種類を1度に食べ比べていただけるスイーツプレートです。プレートを彩るフレッシュないちごには、奈良県産の希少なオリジナル品種「古都華」を使用しています。

いちごとチョコレートのとろ～りフォンダンショコラ

［テイクアウト］

■チョコレートロールケーキ 〈新作〉／ 2,300円（消費税込）／サイズ：約16cm

チョコレートスポンジで軽やかなチョコレートクリームを巻き込み、周りにほんのりビターなチョコレートガナッシュを絞りました。チョコレート好きにぜひお召し上がりいただきたい一品です。

チョコレートロールケーキ

■ガトーショコラ／ 2,000円（消費税込）／サイズ：直径約12cm

ベルギー産チョコレートを使用したガトーショコラ。生地にはメレンゲをたっぷりと使い、濃厚な風味でありながら、なめらかで口どけ良く仕上げました。冷やしても、温めても、それぞれ異なる美味しさをお楽しみいただけます。

ガトーショコラ

■クールフレーズショコラ／ 3,000円（消費税込）／サイズ：直径約9cm

北海道産小麦と生クリームを使用したハート型のチョコレートショートケーキ。クラシックなデコレーションが目を引く、バレンタイン限定のケーキです。

クールフレーズショコラ

■カットケーキ各種 ／テイクアウト 780円（消費税込） イートイン 900円（消費税・サービス料込）

コフレ

ココアジョコンド（ココア風味のスポンジ生地）の上に、粗く刻んだラムレーズン入りバニラムースを重ねました。ラムレーズンの食感と、アクセントに忍ばせたラズベリージャムがラムの香りを引き立て、上品な味わいに仕上げています。

プリフェール

タルトにブラウニー生地を流し込み、塩キャラメルのムースを重ね、表面をキャラメルグラサージュで仕上げました。キャラメルのほろ苦さを感じるムースと、濃厚なチョコレートタルトの相性が抜群です。

伝統のチョコレートパイ 〈新作〉

オークラ伝統のレシピを基に、1人用サイズのパイとして新たに仕立てた一品。甘さ控えめのパイ生地にココアベースのチョコレートカスタードを流し入れ、シンプルな味わいに仕上げています。

コフレ（左）、プリフェール（中央）、伝統のチョコレートタルト（右奥）

■サンク・ショコラ／5粒入り 1,800円（消費税込）

5種の個性的な味わいをお楽しみいただけます。

・フランボワーズのジュレとガナッシュ

・柚子が香るビターチョコレート

・苺のジュレとガナッシュ

・マロンガナッシュとヘーゼルナッツプラリネ

・香り高い宇治抹茶の濃厚なガナッシュ

サンク・ショコラ

■カヌレアソート／ 5個入り 2,300円（消費税込）

ラム酒の香りをきかせた定番のプレーンカヌレ2個と、3種のチョコレートカヌレのアソートです。ブランデーが香るチョコレートカヌレは、ナッツ、ラズベリー、オレンジジャムの3つのフレーバーをご用意しています。

カヌレアソート

■生チョコレート・抹茶 生チョコレート／ 12粒入り 各1,400円

ベルギー産チョコレートにオレンジの香りをきかせた「生チョコレート」と、京都の老舗茶舗 一保堂の抹茶を使った「抹茶 生チョコレート」の2種類をご用意。

生チョコレート・抹茶 生チョコレートホテルオークラ京都について

京都市の中心部に佇む、1888年創業の伝統あるホテル。2025年で創業137周年。京の風情とヨーロピアンテイストが調和した落ち着いた趣の館内には国内外の賓客を迎えてきた歴史が刻まれています。高さ約60メートルの最上階レストランフロアからの眺めは美しく、東山三十六峰や鴨川、古都の街並みを一望いただけます。



〒604-8558 京都市中京区河原町御池

Phone：(075)211-5111（代表）

アクセス：地下鉄東西線「京都市役所前駅」直結。／JR京都駅より車で約15分。

公式サイトURL：https://www.hotel.kyoto/okura/